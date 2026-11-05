Festival pretende fortalecer a conexão entre empresas, instituições e empreendedores, ampliando as oportunidades de negóciosDivulgação Arp
Nova Friburgo recebe, neste sábado (7) o InovaFri Conecta, festival que reunirá palestras, oficinas, exposição de startups e experiências com impressão 3D. O evento será realizado das 8h às 22h, na ARP, com atividades voltadas à inovação, ao empreendedorismo e às transformações no mercado de trabalho. Promovido pelo InovaFri Valley
, associação voltada ao desenvolvimento da inovação e do empreendedorismo em Nova Friburgo e na Região Serrana, o festival busca aproximar empresas, profissionais, instituições e empreendedores, estimulando parcerias e o desenvolvimento de novos projetos na região.
A inteligência artificial será um dos destaques da programação. Entre as palestras estão “IA na prática: dos estudos aos negócios”, com Bruno Mesquita, e “IA e o Futuro do Mercado de Trabalho”, com Paula Monnerat. Os encontros abordarão aplicações da tecnologia e seus impactos sobre profissões e oportunidades.
A programação também contará com a participação de Yamara Alfradique de Melo, coordenadora de Inovação e Energia na Sai do Papel e diretora de Parcerias e Relacionamento do in.Rio. A criatividade será estimulada em oficinas de pintura, escrita criativa, com Camilla Athayde, e montagem de projetos, com Wania Monnerat.
O público também poderá participar de atividades práticas, como um workshop de impressão 3D, promovido pela Serra Júnior da UERJ, e uma oficina de Arduino, plataforma utilizada no desenvolvimento de projetos eletrônicos. A programação inclui ainda oficinas de pintura, escrita criativa e montagem de projetos.
O Serratec participa com palestras, workshop e exposição de startups, ampliando o contato dos visitantes com iniciativas do setor tecnológico.
A proposta é estimular a troca de experiências entre profissionais de diferentes áreas e mostrar como a inovação pode ser aplicada tanto na criação de novos negócios quanto no desenvolvimento de projetos e oportunidades para a região.
Inovação e desenvolvimento regional
O festival pretende fortalecer a conexão entre empresas, instituições e empreendedores, ampliando as oportunidades de negócios e o acesso a iniciativas de fomento à ciência e à tecnologia.
“Agradeço à FAPERJ e à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-RJ) pelo fomento, confirmando que Nova Friburgo é e continuará sendo um polo de inovação cada vez mais pujante”, afirma Heitor Santarem, conselheiro de Inteligência de Mercado, Pesquisa e Fomento do InovaFri Valley.
Segundo Santarem, a captação permite que recursos destinados à inovação cheguem ao município e circulem na economia local. Ele também ressalta o empenho do conselho na busca por financiamento para novos projetos e ideias.
O evento conta ainda com apoio da ARP, Serratec, Sebrae e Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI-RJ).Serviço
InovaFri Conecta
Data: 7 de novembro de 2026, sábado
Horário: das 8h às 22h
Local: ARP - Avenida Conselheiro Julius Arp, 80, Centro, Nova Friburgo (RJ)
Programação: palestras, oficinas, workshops, experiências com impressão 3D e exposição de startups.
Mais informações: Instagram @inovafrivalley
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