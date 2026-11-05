Bombeiros utilizaram técnicas de rapel para resgatar o cãoDivulgação 6º GBM
O animal estava isolado havia cerca de dois dias em uma pequena faixa de terra, sem condições de sair do local por conta própria. Para alcançar o cachorro, a equipe de bombeiros caminhou até o topo da montanha e iniciaram uma operação usando técnicas de rapel. Após conseguirem chegar até o animal, os militares improvisaram um suporte, uma espécie de "cadeirinha", para transportá-lo com segurança até a base da montanha, onde ele recebeu os primeiros cuidados.
Íntegro e sem ferimentos aparentes, o cão foi alimentado e entregue aos cuidados da Associação de Moradores da localidade.
Primeiro comandante do 6º GBM recebe homenagem
Nesta semana, o primeiro comandante do grupamento, coronel BM José Halfeld Filho, recebeu uma homenagem pelos 90 anos de idade. A solenidade foi realizada no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, na capital.
À época major, Halfeld comandou o 6º GBM entre julho de 1976 e dezembro de 1977. Anos depois, chegou ao posto máximo da corporação, exercendo o cargo de comandante-geral em dois períodos: de 1983 a 1987 e de 1991 a 1995.
Durante a cerimônia, o coronel recebeu a Medalha de Defesa Civil, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a proteção da população fluminense. A comandante do 6º GBM, tenente-coronel BM Michelle Dias, representou a unidade e entregou uma lembrança em nome da tropa friburguense.
A homenagem reuniu integrantes e representantes da corporação, reconhecendo a contribuição do militar para a história dos bombeiros no estado.
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