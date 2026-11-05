Bombeiros utilizaram técnicas de rapel para resgatar o cãoDivulgação 6º GBM

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Jannaina Costa
Um cão foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, na tarde de quarta-feira (4), após ficar preso em uma encosta rochosa de aproximadamente 60 metros de altura, na Estrada Ernesto de Souza Cardinot, no bairro Cardinot, em Nova Friburgo. A área de difícil acesso exigiu uma operação especializada da equipe de militares do 6º Grupamento de Bombeiro Militar (6º GBM).
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O animal estava isolado havia cerca de dois dias em uma pequena faixa de terra, sem condições de sair do local por conta própria. Para alcançar o cachorro, a equipe de bombeiros caminhou até o topo da montanha e iniciaram uma operação usando técnicas de rapel. Após conseguirem chegar até o animal, os militares improvisaram um suporte, uma espécie de "cadeirinha", para transportá-lo com segurança até a base da montanha, onde ele recebeu os primeiros cuidados.

Íntegro e sem ferimentos aparentes, o cão foi alimentado e entregue aos cuidados da Associação de Moradores da localidade.
O caso ganhou repercurssão nacional pelas redes sociais. Apenas um dos vídos publicado no Tik Tok, já alcançou milhares de visualizações em poucas horas. Em outros canais de comunicação, como no Ecosserrano, recebeu comentários comemorativos com frases como "Verdadeiros heróis" e "Graças à Deus, que foi salvo".

Primeiro comandante do 6º GBM recebe homenagem

A operação de resgate também destaca a trajetória do 6º Grupamento de Bombeiro Militar, responsável pelo atendimento em Nova Friburgo. A unidade tem uma história marcada pelo trabalho de proteção e salvamento na Região Serrana.

Nesta semana, o primeiro comandante do grupamento, coronel BM José Halfeld Filho, recebeu uma homenagem pelos 90 anos de idade. A solenidade foi realizada no Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, na capital.

À época major, Halfeld comandou o 6º GBM entre julho de 1976 e dezembro de 1977. Anos depois, chegou ao posto máximo da corporação, exercendo o cargo de comandante-geral em dois períodos: de 1983 a 1987 e de 1991 a 1995.

Durante a cerimônia, o coronel recebeu a Medalha de Defesa Civil, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição para a proteção da população fluminense. A comandante do 6º GBM, tenente-coronel BM Michelle Dias, representou a unidade e entregou uma lembrança em nome da tropa friburguense.

A homenagem reuniu integrantes e representantes da corporação, reconhecendo a contribuição do militar para a história dos bombeiros no estado.

Coronel BM José Halfeld Filho e a atual comandante do 6º GBM, tenente-coronel BM Michelle Dias - Reprodução IG 6ºGBM
Coronel BM José Halfeld Filho e a atual comandante do 6º GBM, tenente-coronel BM Michelle DiasReprodução IG 6ºGBM
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Bombeiros utilizaram técnicas de rapel para resgatar o cão
Coronel BM José Halfeld Filho e a atual comandante do 6º GBM, tenente-coronel BM Michelle Dias
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