A rede municipal de ensino friburguense conta com 123 escolas SME PMNF
Os responsáveis legais precisam comparecer diretamente à unidade escolar onde o aluno está matriculado para confirmar a permanência na instituição, atualizar os dados cadastrais e assinar a ficha de matrícula. A Secretaria de Educação orienta que as famílias respeitem o período estabelecido para evitar pendências no processo de organização das turmas para o próximo ano.
Transferência entre unidades terá etapas em novembro e dezembro
O lançamento das informações no sistema E-Cidade será realizado entre os dias 23 e 26 de novembro. O resultado da distribuição dos matriculados está previsto para 4 de dezembro, quando poderá ser consultado no próprio sistema. Após a divulgação, os responsáveis deverão comparecer à unidade escolar de destino para efetivar a matrícula, entre os dias 7 e 10 de dezembro.
Segundo a SME, a distribuição dos estudantes levará em consideração a disponibilidade de vagas e, prioritariamente, a proximidade entre as escolas de origem e destino.
Para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a renovação das matrículas para o primeiro semestre de 2027 deverá ocorrer nos dias 8 e 10 de dezembro. Já o procedimento referente ao segundo semestre está previsto para 6, 7 e 8 de julho de 2027.
As novas matrículas de estudantes que ainda não fazem parte da rede municipal terão calendário próprio. Segundo a SME, os procedimentos, critérios e prazos para a pré-matrícula serão definidos em uma portaria específica.
A orientação da pasta é que pais e responsáveis acompanhem os comunicados oficiais e procurem as unidades escolares dentro dos períodos estabelecidos para cada etapa.
Rede municipal de Nova Friburgo abre renovação de matrículas para 2027
Responsáveis devem comparecer às unidades escolares entre os dias 9 e 13 de novembro;
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