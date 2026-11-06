A rede municipal de ensino friburguense conta com 123 escolas - SME PMNF

A rede municipal de ensino friburguense conta com 123 escolas SME PMNF

Publicado 06/11/2026 09:30

Secretaria Municipal de Educação (SME) de Nova Friburgo divulgou o calendário de procedimentos para a renovação, transposição e transferência interna de matrículas dos estudantes da rede municipal para o ano letivo de 2027. O primeiro prazo começa já na próxima segunda-feira (9) e segue até o dia 13 de novembro. Nesse período, os responsáveis devem fazer a renovação de matrícula dos estudantes da Educação Infantil e do Ensino Fundamental Regular que já são alunos das 123 unidades da rede municipal de ensino.





Os responsáveis legais precisam comparecer diretamente à unidade escolar onde o aluno está matriculado para confirmar a permanência na instituição, atualizar os dados cadastrais e assinar a ficha de matrícula. A Secretaria de Educação orienta que as famílias respeitem o período estabelecido para evitar pendências no processo de organização das turmas para o próximo ano. LEIA MAIS: Senac Nova Friburgo oferece mais de 300 vagas em cursos gratuitos Os responsáveis legais precisam comparecer diretamente à unidade escolar onde o aluno está matriculado para confirmar a permanência na instituição, atualizar os dados cadastrais e assinar a ficha de matrícula. A Secretaria de Educação orienta que as famílias respeitem o período estabelecido para evitar pendências no processo de organização das turmas para o próximo ano.

Para facilitar o atendimento e evitar a necessidade de retornar à escola, a orientação é que os responsáveis tenham em mãos documentos pessoais próprios e do estudante, como RG e CPF, certidão de nascimento, comprovante de residência, Cartão SUS e carteira de vacinação atualizada. Também é recomendável levar o Histórico Escolar, caso haja alguma pendência de documentação. A lista funciona como uma precaução para a atualização cadastral, já que a SME não estabeleceu a obrigatoriedade de apresentação de todos esses documentos para a renovação regular da matrícula.

Transferência entre unidades terá etapas em novembro e dezembro

O calendário divulgado também prevê o processo de transposição de matrícula, destinado aos estudantes que precisarão mudar de escola porque a unidade de origem não oferece a etapa, o ano ou a fase seguinte da escolaridade.



O lançamento das informações no sistema E-Cidade será realizado entre os dias 23 e 26 de novembro. O resultado da distribuição dos matriculados está previsto para 4 de dezembro, quando poderá ser consultado no próprio sistema. Após a divulgação, os responsáveis deverão comparecer à unidade escolar de destino para efetivar a matrícula, entre os dias 7 e 10 de dezembro.



Segundo a SME, a distribuição dos estudantes levará em consideração a disponibilidade de vagas e, prioritariamente, a proximidade entre as escolas de origem e destino.



Para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA), a renovação das matrículas para o primeiro semestre de 2027 deverá ocorrer nos dias 8 e 10 de dezembro. Já o procedimento referente ao segundo semestre está previsto para 6, 7 e 8 de julho de 2027.



As novas matrículas de estudantes que ainda não fazem parte da rede municipal terão calendário próprio. Segundo a SME, os procedimentos, critérios e prazos para a pré-matrícula serão definidos em uma portaria específica.



A orientação da pasta é que pais e responsáveis acompanhem os comunicados oficiais e procurem as unidades escolares dentro dos períodos estabelecidos para cada etapa.



