A Casa do Trabalhador fica na Av. Alberto Braune, 223, no Centro - Divulgação PMNF

A Casa do Trabalhador fica na Av. Alberto Braune, 223, no CentroDivulgação PMNF

Publicado 06/11/2026 09:39

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho encontra 459 vagas disponíveis em Nova Friburgo. As oportunidades estão cadastradas na Casa do Trabalhador , serviço municipal responsável pela intermediação de mão de obra entre empresas e profissionais. Há opções para profissionais de diferentes níveis de escolaridade e experiências, contemplando setores como comércio, indústria, serviços, alimentação e construção civil.





Entre as funções com oportunidades estão açougueiro, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, balconista, costureira, empacotador, garçom, operador de loja, padeiro, porteiro, recepcionista, repositor de mercadorias e serviços gerais. Também há vagas para profissionais com formação técnica ou superior, além de oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD).



As condições de contratação variam conforme a empresa e a função. Há oportunidades com carteira assinada, contratos temporários e vagas com jornadas e escalas diferentes. Os requisitos de escolaridade também mudam de acordo com o cargo, incluindo postos que exigem apenas o ensino fundamental.

LEIA MAIS: Rio começa a semana com quase 7 mil oportunidades de empregos Entre as funções com oportunidades estão açougueiro, atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, auxiliar de depósito, balconista, costureira, empacotador, garçom, operador de loja, padeiro, porteiro, recepcionista, repositor de mercadorias e serviços gerais. Também há vagas para profissionais com formação técnica ou superior, além de oportunidades destinadas a pessoas com deficiência (PcD).As condições de contratação variam conforme a empresa e a função. Há oportunidades com carteira assinada, contratos temporários e vagas com jornadas e escalas diferentes. Os requisitos de escolaridade também mudam de acordo com o cargo, incluindo postos que exigem apenas o ensino fundamental.

Como se candidatar





No local, os candidatos recebem orientações e encaminhamento para participar dos processos seletivos das empresas contratantes. Também é possível consultar as oportunidades disponíveis pelo site oficial Os interessados devem procurar a Casa do Trabalhador, localizada na Avenida Alberto Braune, 223, na antiga Rodoviária Leopoldina, ao lado da Prefeitura. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.No local, os candidatos recebem orientações e encaminhamento para participar dos processos seletivos das empresas contratantes. Também é possível consultar as oportunidades disponíveis pelo site oficial casadotrabalhador.pmnf.rj.gov.br . Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (22) 2525-9205.

Mercado de trabalho com resultado positivo

Dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) mostram que Nova Friburgo acumulou saldo positivo de 1.153 postos de trabalho entre janeiro e agosto de 2026. O resultado representa a diferença entre as admissões e os desligamentos registrados no período.



O desempenho é superior ao observado no mesmo intervalo de 2025, quando o município havia registrado saldo positivo de 494 empregos formais. Somente em agosto deste ano, foram 2.367 admissões e 2.047 desligamentos, resultando na abertura líquida de 320 postos de trabalho.



A construção civil foi o setor que mais contribuiu para o resultado positivo de agosto, com saldo de 183 vagas. O comércio também apresentou desempenho favorável, com 70 postos líquidos, seguido pelos segmentos de arte, cultura e esporte, saúde e transporte e logística.





Cenário da Região Serrana





A geração de empregos em Nova Friburgo acompanha um cenário de movimentação econômica em outros municípios da Região Serrana. Um levantamento com dados do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) aponta que dez cidades analisadas somaram 1.174 novos postos de trabalho com carteira assinada entre janeiro e agosto de 2026.



Nova Friburgo aparece na liderança, com saldo positivo de 1.153 empregos formais. Na sequência estão Bom Jardim, com 155 vagas, Sumidouro, com 80, Cantagalo, com 65, e Duas Barras, com 57. O levantamento também identificou resultados positivos em Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto.



Outro indicador de atividade econômica é a abertura de empresas. Segundo dados da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), os dez municípios contabilizaram 1.658 novas constituições empresariais em 2026. Nova Friburgo concentrou a maior parte dos registros, com 1.197 novos negócios.





