Barreiras SABO são estruturas projetadas para conter fluxo de detritos por deslizamentos de terra - Divulgação/MIDR

Barreiras SABO são estruturas projetadas para conter fluxo de detritos por deslizamentos de terra Divulgação/MIDR

Publicado 09/11/2026 20:34

Nova Friburgo está entre os municípios brasileiros com maior extensão de áreas urbanizadas suscetíveis a deslizamentos de encostas. A cidade ocupa a terceira posição em um levantamento divulgado pelo MapBiomas no dia 4 de novembro. O ranking é liderado por Timbó, em Santa Catarina, seguido por Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.





A Região Serrana fluminense aparece com destaque no levantamento. Além de Nova Friburgo, Petrópolis ocupa a quarta posição e Teresópolis está em sétimo lugar. Ao todo, quatro municípios do estado do Rio de Janeiro figuram entre os dez primeiros colocados, incluindo Angra dos Reis.



Os dados reforçam a preocupação com a ocupação urbana em áreas de encostas e a necessidade de planejamento territorial, monitoramento e prevenção, especialmente durante os períodos de chuva intensa.



LEIA MAIS: Rio transborda e alaga propriedade no Cardinot, em Nova Friburgo A Região Serrana fluminense aparece com destaque no levantamento. Além de Nova Friburgo, Petrópolis ocupa a quarta posição e Teresópolis está em sétimo lugar. Ao todo, quatro municípios do estado do Rio de Janeiro figuram entre os dez primeiros colocados, incluindo Angra dos Reis.Os dados reforçam a preocupação com a ocupação urbana em áreas de encostas e a necessidade de planejamento territorial, monitoramento e prevenção, especialmente durante os períodos de chuva intensa.

Cerca de 30 mil moradores vivem em áreas mapeadas

Em Nova Friburgo, o cenário merece atenção. Após a tragédia climática de janeiro de 2011, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) mapeou 254 áreas consideradas suscetíveis a deslizamentos e inundações no município.



Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil municipal, aproximadamente 7,5 mil residências estão localizadas nesses pontos, onde vivem cerca de 30 mil pessoas.



O volume de chuva registrado recentemente também aumenta a preocupação. Em outubro, Nova Friburgo acumulou 348 milímetros de precipitação, segundo dados do Climatempo. O índice ficou 84% acima da média histórica para o mês, estimada em 189 milímetros.



Um dos pontos que chamaram atenção foi a erosão às margens da RJ-148, no distrito de Riograndina, na altura do quilômetro 4. O problema, observado desde fevereiro, apresentou agravamento.

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