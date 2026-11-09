Barreiras SABO são estruturas projetadas para conter fluxo de detritos por deslizamentos de terra Divulgação/MIDR
A Região Serrana fluminense aparece com destaque no levantamento. Além de Nova Friburgo, Petrópolis ocupa a quarta posição e Teresópolis está em sétimo lugar. Ao todo, quatro municípios do estado do Rio de Janeiro figuram entre os dez primeiros colocados, incluindo Angra dos Reis.
Os dados reforçam a preocupação com a ocupação urbana em áreas de encostas e a necessidade de planejamento territorial, monitoramento e prevenção, especialmente durante os períodos de chuva intensa.
Cerca de 30 mil moradores vivem em áreas mapeadas
Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil municipal, aproximadamente 7,5 mil residências estão localizadas nesses pontos, onde vivem cerca de 30 mil pessoas.
O volume de chuva registrado recentemente também aumenta a preocupação. Em outubro, Nova Friburgo acumulou 348 milímetros de precipitação, segundo dados do Climatempo. O índice ficou 84% acima da média histórica para o mês, estimada em 189 milímetros.
Um dos pontos que chamaram atenção foi a erosão às margens da RJ-148, no distrito de Riograndina, na altura do quilômetro 4. O problema, observado desde fevereiro, apresentou agravamento.
Tecnologia japonesa para prevenção para prevenção de trágedias
A estrutura está sendo construída em uma encosta no bairro Duas Pedras, região atingida pela tragédia de 2011. A intervenção integra as ações de prevenção e preparação do município diante de eventos climáticos extremos.
A reportagem questionou a Prefeitura de Nova Friburgo sobre os dados do MapBiomas, o mapeamento das áreas suscetíveis a deslizamentos, as medidas de prevenção e monitoramento adotadas pelo município, além da atualização do andamento do projeto da barreira Sabo. Até o fechamento desta matéria, não houve resposta.
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