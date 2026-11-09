Em abril de 2026, a Prefeitura entregou a primeira etapa da Praça Getúlio Vargas,"mais bonita e acolhedora" - Reprodução / IG PMNF

Em abril de 2026, a Prefeitura entregou a primeira etapa da Praça Getúlio Vargas,"mais bonita e acolhedora"Reprodução / IG PMNF

Publicado 09/11/2026 20:58

Um trecho da Praça Getúlio Vargas, em Nova Friburgo, que já havia recebido as obras de revitalização, precisará passar por uma nova intervenção. A necessidade foi identificada após a execução do primeiro setor, na área próxima à Estação Livre e ao parquinho, durante uma fiscalização acompanhada de análise técnica da paginação prevista no projeto para o assentamento das placas de concreto. De acordo com informações divulgadas pela Fundação D. João VI , foi constatado que a disposição das peças no piso poderia comprometer a estabilidade e a durabilidade do serviço.

Problema na disposição das placas

Segundo a explicação apresentada, esse alinhamento favorece a infiltração de água da chuva pelos rejuntes e provoca instabilidade das placas sobre a base de assentamento. A solução definida é manter o alinhamento longitudinal, mas alternar as peças entre as fileiras, criando um desencontro das juntas transversais.



A disposição é semelhante à utilizada no piso anterior da praça e, conforme a Fundação D. João VI, permite distribuir melhor o peso sobre o pavimento, reduzindo a possibilidade de deformações ao longo do tempo. A mudança não altera o aspecto visual do projeto, nem exige a substituição do tipo de placa ou dos materiais previstos.





Empresa será responsável pela correção

A obra foi dividida em três setores. Enquanto o primeiro precisará ter as placas reassentadas, o segundo já está recebendo o piso com a paginação corrigida. O terceiro também deverá seguir o novo padrão. A previsão divulgada é que o reassentamento do trecho já executado ocorra nas próximas semanas.



Ainda segundo a Fundação D. João VI, a readequação será realizada pela empresa contratada, a Terrplan, com uma equipe específica, sem gerar despesas adicionais para os cofres municipais.



Outra intervenção prevista durante as obras é a retirada de um eucalipto localizado no segundo setor. Um laudo técnico da Defesa Civil apontou risco de queda da árvore. A medida foi comunicada aos órgãos competentes, com ciência do Iphan, do Ministério Público Federal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Contrato aditivado em mais de R$ 2 milhões

Além da nova intervenção no piso, a revitalização da praça teve um termo aditivo publicado no Diário Oficial de Nova Friburgo em 28 de outubro de 2026. O documento, firmado entre a Fundação D. João VI e a empresa Terrplan Serviços Ltda., prevê a readequação do cronograma físico-financeiro, a prorrogação do prazo contratual por mais 180 dias e um acréscimo de R$ 2.374.901,12 ao contrato.



O valor inicial da obra era de R$ 6.508.936,00. Com o acréscimo previsto no aditivo, o contrato passa a totalizar aproximadamente R$ 8,88 milhões. O extrato publicado no Diário Oficial, porém, não detalha quais serviços justificaram o aumento nem informa se o valor tem alguma relação com a correção do piso. A Fundação D. João VI informou que o reassentamento das placas será feito pela empresa responsável, sem custo adicional para o município..



A reportagem procurou a Prefeitura de Nova Friburgo para esclarecer os detalhes do problema identificado, a responsabilidade técnica pelo erro, a fiscalização dos demais trechos já executados e as medidas previstas para evitar situações semelhantes. Também foram solicitadas informações sobre eventuais providências administrativas em relação à empresa e o cronograma da correção. Até o fechamento desta matéria, a administração municipal não havia respondido.