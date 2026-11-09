Em abril de 2026, a Prefeitura entregou a primeira etapa da Praça Getúlio Vargas,"mais bonita e acolhedora"Reprodução / IG PMNF
Problema na disposição das placas
A disposição é semelhante à utilizada no piso anterior da praça e, conforme a Fundação D. João VI, permite distribuir melhor o peso sobre o pavimento, reduzindo a possibilidade de deformações ao longo do tempo. A mudança não altera o aspecto visual do projeto, nem exige a substituição do tipo de placa ou dos materiais previstos.
Empresa será responsável pela correção
Ainda segundo a Fundação D. João VI, a readequação será realizada pela empresa contratada, a Terrplan, com uma equipe específica, sem gerar despesas adicionais para os cofres municipais.
Outra intervenção prevista durante as obras é a retirada de um eucalipto localizado no segundo setor. Um laudo técnico da Defesa Civil apontou risco de queda da árvore. A medida foi comunicada aos órgãos competentes, com ciência do Iphan, do Ministério Público Federal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Contrato aditivado em mais de R$ 2 milhões
O valor inicial da obra era de R$ 6.508.936,00. Com o acréscimo previsto no aditivo, o contrato passa a totalizar aproximadamente R$ 8,88 milhões. O extrato publicado no Diário Oficial, porém, não detalha quais serviços justificaram o aumento nem informa se o valor tem alguma relação com a correção do piso. A Fundação D. João VI informou que o reassentamento das placas será feito pela empresa responsável, sem custo adicional para o município..
A reportagem procurou a Prefeitura de Nova Friburgo para esclarecer os detalhes do problema identificado, a responsabilidade técnica pelo erro, a fiscalização dos demais trechos já executados e as medidas previstas para evitar situações semelhantes. Também foram solicitadas informações sobre eventuais providências administrativas em relação à empresa e o cronograma da correção. Até o fechamento desta matéria, a administração municipal não havia respondido.
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