Unidade leva informação, acolhimento e atendimento especializado às mulheres, especialmente àquelas em situação de vulnerabilidade ou violência. - Divulgação / PMNF

Unidade leva informação, acolhimento e atendimento especializado às mulheres, especialmente àquelas em situação de vulnerabilidade ou violência.Divulgação / PMNF

Publicado 10/11/2026 19:52

Mulheres de Nova Friburgo terão acesso a serviços gratuitos de acolhimento, orientação e assistência nesta quarta-feira (11), durante a passagem do Ônibus Lilás pelo município. A unidade móvel ficará na Estação Livre, das 10h às 15h, oferecendo atendimento especializado, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade ou que vivenciam situações de violência.

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A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, em parceria com a Secretaria de Estado da Mulher e Políticas Inclusivas (SEMPI). A proposta é aproximar os serviços públicos da população, ampliar o acesso à informação sobre direitos e facilitar o encaminhamento de mulheres aos órgãos de proteção.



Durante a ação, serão disponibilizados atendimentos com psicólogas, assistentes sociais e advogadas, além de orientação jurídica, informações sobre os direitos das mulheres e encaminhamentos para a rede de atendimento. Também participarão órgãos como o Detran-RJ e a Defensoria Pública.



A estrutura municipal também estará presente com serviços de diferentes áreas. A Secretaria de Assistência Social oferecerá atendimentos por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Especializado de Assistência Social (CREAS). A Secretaria de Ciência e Tecnologia divulgará cursos oferecidos pelo Cevest, enquanto a Casa do Trabalhador apresentará oportunidades de emprego disponíveis no município. A Secretaria de Saúde e organizações não governamentais também participarão da mobilização.





Serviço quer aproximar mulheres dos serviços públicos

A iniciativa faz parte de uma política estadual de interiorização dos serviços de proteção às mulheres. O projeto é voltado especialmente àquelas que vivem em regiões afastadas dos centros urbanos e encontram dificuldades para acessar os equipamentos públicos de atendimento. A proposta é oferecer acolhimento individualizado, orientação sobre direitos e informações sobre os caminhos disponíveis para buscar ajuda em situações de violência doméstica e familiar.



O Ônibus Lilás integra uma rede de atendimento que reúne diferentes órgãos públicos e profissionais de áreas complementares. Além do acolhimento psicossocial e jurídico, a unidade busca facilitar o acesso a políticas de assistência social, saúde, documentação e autonomia econômica.



A expectativa é que a mobilização em Nova Friburgo facilite o acesso das moradoras aos serviços municipais e estaduais, além de fortalecer a articulação entre os órgãos que integram a rede de proteção.



A Secretaria Municipal da Mulher destaca que a ação é uma oportunidade para que as mulheres conheçam os serviços disponíveis, esclareçam dúvidas e recebam orientação sobre como proceder diante de situações de violência ou vulnerabilidade.

Serviço

- Data: quarta-feira, 11 de novembro de 2026

- Horário: das 10h às 15h

- Local: Estação Livre, Praça Pres. Getúlio Vargas, 333 - Centro, Nova Friburgo

- Atendimento: gratuito.