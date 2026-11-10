Segundo a Prefeitura, cidade é a segunda do estado a oferecer a modalidade de pagamento de passagem pelo PIXReprodução / IG Johnny Maycon
A ferramenta foi lançada pela Prefeitura de Nova Friburgo e pelo Consórcio Mais Friburgo, em parceria com a Prodata Mais Mobi. Com a implantação, o município passa a oferecer uma alternativa ao cartão físico e ao pagamento em dinheiro, permitindo que moradores e turistas adquiram passagens diretamente pelo celular. Segundo a Prefeitura, Nova Friburgo é a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro, fora a capital, a disponibilizar essa modalidade no transporte público.
Como funciona o pagamento por Pix
O usuário deverá escolher a quantidade de passagens e receberá um código Pix copia e cola para efetuar o pagamento pelo aplicativo bancário. Após a confirmação da transação, o QR Code será enviado na própria conversa do WhatsApp.
No momento do embarque, basta apresentar o código na tela do celular e aproximá-lo do leitor instalado no validador do coletivo. A compra também pode ser feita antecipadamente, para utilização no dia da viagem.
Há, entretanto, uma limitação: cada QR Code corresponde a uma única viagem e não permite integração tarifária entre linhas, tanto nos ônibus quanto nas vans municipais.
Novidade tecnológica em meio a debate sobre transporte
A implantação ocorre em meio a discussões sobre o funcionamento do transporte coletivo municipal. No início de novembro, a concessionária Friburgo Auto Ônibus (FAOL) divulgou uma nota apontando uma dívida de R$ 4,38 milhões da Prefeitura referente a subsídios que, segundo a empresa, não teriam sido repassados ou teriam sido pagos parcialmente.
A empresa afirmou que os atrasos recorrentes prejudicam o fluxo de caixa e podem comprometer o planejamento financeiro e o cumprimento de obrigações. Em resposta, a Prefeitura contestou a cobrança e informou que os repasses ordinários estavam regularizados até setembro de 2026. Sobre outubro, alegou ter realizado pagamentos parciais, incluindo transferências superiores a R$ 3,6 milhões entre os dias 26 e 30.
Partiu substituiu o Riocard
A chegada do pagamento por Pix representa mais uma etapa da implantação do Sistema Partiu, iniciada em 2025. O novo modelo de bilhetagem eletrônica foi criado para substituir gradualmente o Riocard Mais nos ônibus e vans municipais operados pela FAOL.
A transição foi concluída em 1º de janeiro de 2026, quando o Cartão Partiu passou a ser o único cartão aceito no transporte municipal. A mudança gerou questionamentos entre usuários, principalmente pela necessidade de substituir os cartões utilizados anteriormente. Os cartões Riocard Mais continuaram válidos para as linhas intermunicipais.
Além da bilhetagem, o sistema oferece acompanhamento da localização dos ônibus em tempo real por meio de aplicativo e ferramentas de monitoramento da frota. A proposta da administração municipal é ampliar o controle sobre a operação e facilitar o planejamento das viagens.
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