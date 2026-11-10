Segundo a Prefeitura, cidade é a segunda do estado a oferecer a modalidade de pagamento de passagem pelo PIX - Reprodução / IG Johnny Maycon

Segundo a Prefeitura, cidade é a segunda do estado a oferecer a modalidade de pagamento de passagem pelo PIXReprodução / IG Johnny Maycon

Publicado 10/11/2026 20:11

Os passageiros do transporte público de Nova Friburgo ganharam uma nova opção para pagar as passagens de ônibus e vans municipais. Já é possível comprar bilhetes pelo WhatsApp, com pagamento via Pix e utilização de QR Code diretamente nos validadores dos veículos. A novidade integra o Sistema Partiu , implantado no município em substituição ao antigo modelo de bilhetagem eletrônica.





A ferramenta foi lançada pela Prefeitura de Nova Friburgo e pelo Consórcio Mais Friburgo, em parceria com a Prodata Mais Mobi. Com a implantação, o município passa a oferecer uma alternativa ao cartão físico e ao pagamento em dinheiro, permitindo que moradores e turistas adquiram passagens diretamente pelo celular. Segundo a Prefeitura, Nova Friburgo é a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro, fora a capital, a disponibilizar essa modalidade no transporte público. LEIA MAIS: Pagamento por Pix em ônibus municipais começa na cidade do Rio A ferramenta foi lançada pela Prefeitura de Nova Friburgo e pelo Consórcio Mais Friburgo, em parceria com a Prodata Mais Mobi. Com a implantação, o município passa a oferecer uma alternativa ao cartão físico e ao pagamento em dinheiro, permitindo que moradores e turistas adquiram passagens diretamente pelo celular. Segundo a Prefeitura, Nova Friburgo é a primeira cidade do Estado do Rio de Janeiro, fora a capital, a disponibilizar essa modalidade no transporte público.

O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maycon, anunciou a nova modalidade de pagamento das passagens pelas redes sociais. "Seguimos investindo em tecnologia e inovação para ampliar as opções de pagamento e tornar o transporte público cada vez mais prático e acessível para a população", disse.

Como funciona o pagamento por Pix

Para utilizar o serviço, o passageiro deve acessar o Zap Partiu pelo WhatsApp, no número (21) 2127-4065. Após iniciar a conversa, o atendimento automatizado solicitará a confirmação dos dados e apresentará as opções de compra.



O usuário deverá escolher a quantidade de passagens e receberá um código Pix copia e cola para efetuar o pagamento pelo aplicativo bancário. Após a confirmação da transação, o QR Code será enviado na própria conversa do WhatsApp.



No momento do embarque, basta apresentar o código na tela do celular e aproximá-lo do leitor instalado no validador do coletivo. A compra também pode ser feita antecipadamente, para utilização no dia da viagem.



Há, entretanto, uma limitação: cada QR Code corresponde a uma única viagem e não permite integração tarifária entre linhas, tanto nos ônibus quanto nas vans municipais.

Novidade tecnológica em meio a debate sobre transporte



A implantação ocorre em meio a discussões sobre o funcionamento do transporte coletivo municipal. No início de novembro, a concessionária Friburgo Auto Ônibus (FAOL) divulgou uma nota apontando uma dívida de R$ 4,38 milhões da Prefeitura referente a subsídios que, segundo a empresa, não teriam sido repassados ou teriam sido pagos parcialmente.



A empresa afirmou que os atrasos recorrentes prejudicam o fluxo de caixa e podem comprometer o planejamento financeiro e o cumprimento de obrigações. Em resposta, a Prefeitura contestou a cobrança e informou que os repasses ordinários estavam regularizados até setembro de 2026. Sobre outubro, alegou ter realizado pagamentos parciais, incluindo transferências superiores a R$ 3,6 milhões entre os dias 26 e 30.







Partiu substituiu o Riocard

A chegada do pagamento por Pix representa mais uma etapa da implantação do Sistema Partiu, iniciada em 2025. O novo modelo de bilhetagem eletrônica foi criado para substituir gradualmente o Riocard Mais nos ônibus e vans municipais operados pela FAOL.



A transição foi concluída em 1º de janeiro de 2026, quando o Cartão Partiu passou a ser o único cartão aceito no transporte municipal. A mudança gerou questionamentos entre usuários, principalmente pela necessidade de substituir os cartões utilizados anteriormente. Os cartões Riocard Mais continuaram válidos para as linhas intermunicipais.



Além da bilhetagem, o sistema oferece acompanhamento da localização dos ônibus em tempo real por meio de aplicativo e ferramentas de monitoramento da frota. A proposta da administração municipal é ampliar o controle sobre a operação e facilitar o planejamento das viagens.



