"A Herança do Ziriguidum na Música Brasileira" aborda a influência das tradições musicais afro-brasileiras na formação da identidade cultural do país - Divulgação / Raízes do Amanhã

"A Herança do Ziriguidum na Música Brasileira" aborda a influência das tradições musicais afro-brasileiras na formação da identidade cultural do paísDivulgação / Raízes do Amanhã

Publicado 11/11/2026 12:31



Nova Friburgo recebe, na próxima terça-feira (17), mais uma etapa do Projeto Raízes do Amanhã , circuito que percorre escolas públicas de formação de professores das oito regiões do Estado do Rio de Janeiro com debates sobre ancestralidade quilombola. O encontro será realizado no Instituto de Educação de Nova Friburgo e terá como tema “A Herança do Ziriguidum na Música Brasileira”, abordando a influência das tradições musicais afro-brasileiras na formação da identidade cultural do país e o papel das comunidades tradicionais na preservação e transmissão desses conhecimentos. LEIA MAIS: São João da Barra prepara o "Circuito Memórias Negras" no mapa turístico LEIA MAIS: Magé ganha destaque na Feira Aquilombar 2026



Mestre PC é mestre de capoeira, jongo e cultura popular, gestor e produtor cultural e diretor da Escola de Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro. Fundador da Associação Cultural Zé Mussum e do Grupo Zé Mussum de Cultura Popular, em Magé, atua na preservação e difusão das tradições afro-brasileiras, com trabalhos voltados à formação cultural, à salvaguarda do patrimônio imaterial e ao fortalecimento das identidades das comunidades tradicionais.



Com trajetória dedicada à pesquisa e à interpretação da música brasileira, Fábio Nin foi professor de História da MPB no Conservatório Brasileiro de Música e de violão de sete cordas na UFRJ. Vencedor do Prêmio Shell de Teatro de 2008 pelo espetáculo “É Samba na Veia, É Candeia”, participou de gravações e apresentações com artistas como Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Moraes Moreira, Beth Carvalho e Lenine.



O encontro propõe uma reflexão sobre como ritmos, práticas musicais e manifestações culturais de origem africana atravessaram gerações e contribuíram para a formação da música popular brasileira. A proposta é aproximar estudantes, educadores e pesquisadores de conhecimentos preservados pela oralidade e pela experiência coletiva, reconhecendo a contribuição das comunidades quilombolas para a diversidade musical do país.



Realizado pela ONG Art Cult, em parceria com a Associação de Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro (ACQUILERJ) e a Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do Ministério da Cultura (MinC), o Raízes do Amanhã valoriza a memória oral, os saberes ancestrais e a contribuição quilombola para a formação da identidade e da cultura fluminense. A iniciativa é viabilizada por meio de Termo de Fomento decorrente de emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PV-RJ).



Os seminários são transmitidos ao vivo pelo YouTube e ficam disponíveis posteriormente, junto com materiais pedagógicos gratuitos destinados também à rede pública de ensino. Ao final, um e-book reunirá conteúdos e registros das atividades. O circuito será encerrado na capital fluminense com o Festival Raízes do Amanhã, que contará com atividades culturais e uma feira de produtos das comunidades quilombolas.





Serviço:

Seminário Raízes do Amanhã – Nova Friburgo

Tema: A Herança do Ziriguidum na Música Brasileira

Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)

Horário: 9h30

Local: Instituto de Educação de Nova Friburgo

Endereço: Praça Demerval Barbosa Moreira, nº 15, Centro – Nova Friburgo (RJ).

Entrada: Gratuita

Transmissão ao vivo: O seminário reunirá o músico quilombola Paulo César de Oliveira da Cunha, conhecido como Mestre PC, e o professor Fábio Nin, violonista, arranjador, guitarrista flamenco e mestre em Musicologia Histórica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).Mestre PC é mestre de capoeira, jongo e cultura popular, gestor e produtor cultural e diretor da Escola de Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro. Fundador da Associação Cultural Zé Mussum e do Grupo Zé Mussum de Cultura Popular, em Magé, atua na preservação e difusão das tradições afro-brasileiras, com trabalhos voltados à formação cultural, à salvaguarda do patrimônio imaterial e ao fortalecimento das identidades das comunidades tradicionais.Com trajetória dedicada à pesquisa e à interpretação da música brasileira, Fábio Nin foi professor de História da MPB no Conservatório Brasileiro de Música e de violão de sete cordas na UFRJ. Vencedor do Prêmio Shell de Teatro de 2008 pelo espetáculo “É Samba na Veia, É Candeia”, participou de gravações e apresentações com artistas como Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Moraes Moreira, Beth Carvalho e Lenine.O encontro propõe uma reflexão sobre como ritmos, práticas musicais e manifestações culturais de origem africana atravessaram gerações e contribuíram para a formação da música popular brasileira. A proposta é aproximar estudantes, educadores e pesquisadores de conhecimentos preservados pela oralidade e pela experiência coletiva, reconhecendo a contribuição das comunidades quilombolas para a diversidade musical do país.Realizado pela ONG Art Cult, em parceria com a Associação de Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro (ACQUILERJ) e a Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do Ministério da Cultura (MinC), o Raízes do Amanhã valoriza a memória oral, os saberes ancestrais e a contribuição quilombola para a formação da identidade e da cultura fluminense. A iniciativa é viabilizada por meio de Termo de Fomento decorrente de emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PV-RJ).Os seminários são transmitidos ao vivo pelo YouTube e ficam disponíveis posteriormente, junto com materiais pedagógicos gratuitos destinados também à rede pública de ensino. Ao final, um e-book reunirá conteúdos e registros das atividades. O circuito será encerrado na capital fluminense com o Festival Raízes do Amanhã, que contará com atividades culturais e uma feira de produtos das comunidades quilombolas.Seminário Raízes do Amanhã – Nova FriburgoTema: A Herança do Ziriguidum na Música BrasileiraData: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)Horário: 9h30Local: Instituto de Educação de Nova FriburgoEndereço: Praça Demerval Barbosa Moreira, nº 15, Centro – Nova Friburgo (RJ).Entrada: GratuitaTransmissão ao vivo: https://www.youtube.com/@RaizesAmanha

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