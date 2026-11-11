"A Herança do Ziriguidum na Música Brasileira" aborda a influência das tradições musicais afro-brasileiras na formação da identidade cultural do paísDivulgação / Raízes do Amanhã
Mestre PC é mestre de capoeira, jongo e cultura popular, gestor e produtor cultural e diretor da Escola de Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro. Fundador da Associação Cultural Zé Mussum e do Grupo Zé Mussum de Cultura Popular, em Magé, atua na preservação e difusão das tradições afro-brasileiras, com trabalhos voltados à formação cultural, à salvaguarda do patrimônio imaterial e ao fortalecimento das identidades das comunidades tradicionais.
Com trajetória dedicada à pesquisa e à interpretação da música brasileira, Fábio Nin foi professor de História da MPB no Conservatório Brasileiro de Música e de violão de sete cordas na UFRJ. Vencedor do Prêmio Shell de Teatro de 2008 pelo espetáculo “É Samba na Veia, É Candeia”, participou de gravações e apresentações com artistas como Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Moraes Moreira, Beth Carvalho e Lenine.
O encontro propõe uma reflexão sobre como ritmos, práticas musicais e manifestações culturais de origem africana atravessaram gerações e contribuíram para a formação da música popular brasileira. A proposta é aproximar estudantes, educadores e pesquisadores de conhecimentos preservados pela oralidade e pela experiência coletiva, reconhecendo a contribuição das comunidades quilombolas para a diversidade musical do país.
Realizado pela ONG Art Cult, em parceria com a Associação de Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro (ACQUILERJ) e a Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do Ministério da Cultura (MinC), o Raízes do Amanhã valoriza a memória oral, os saberes ancestrais e a contribuição quilombola para a formação da identidade e da cultura fluminense. A iniciativa é viabilizada por meio de Termo de Fomento decorrente de emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PV-RJ).
Os seminários são transmitidos ao vivo pelo YouTube e ficam disponíveis posteriormente, junto com materiais pedagógicos gratuitos destinados também à rede pública de ensino. Ao final, um e-book reunirá conteúdos e registros das atividades. O circuito será encerrado na capital fluminense com o Festival Raízes do Amanhã, que contará com atividades culturais e uma feira de produtos das comunidades quilombolas.
Serviço:
Seminário Raízes do Amanhã – Nova Friburgo
Tema: A Herança do Ziriguidum na Música Brasileira
Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)
Horário: 9h30
Local: Instituto de Educação de Nova Friburgo
Endereço: Praça Demerval Barbosa Moreira, nº 15, Centro – Nova Friburgo (RJ).
Entrada: Gratuita
Transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/@RaizesAmanha
Herança do ziriguidum na música é tema de seminário em Nova Friburgo
Evento gratuito acontece na terça (17), no Centro, com participação do músico quilombola e gestor cultural, Mestre PC, e do professor e violonista Fábio Nin
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