"A Herança do Ziriguidum na Música Brasileira" aborda a influência das tradições musicais afro-brasileiras na formação da identidade cultural do paísDivulgação / Raízes do Amanhã

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Jannaina Costa
Nova Friburgo recebe, na próxima terça-feira (17), mais uma etapa do Projeto Raízes do Amanhã, circuito que percorre escolas públicas de formação de professores das oito regiões do Estado do Rio de Janeiro com debates sobre ancestralidade quilombola. O encontro será realizado no Instituto de Educação de Nova Friburgo e terá como tema “A Herança do Ziriguidum na Música Brasileira”, abordando a influência das tradições musicais afro-brasileiras na formação da identidade cultural do país e o papel das comunidades tradicionais na preservação e transmissão desses conhecimentos.
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O seminário reunirá o músico quilombola Paulo César de Oliveira da Cunha, conhecido como Mestre PC, e o professor Fábio Nin, violonista, arranjador, guitarrista flamenco e mestre em Musicologia Histórica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Mestre PC é mestre de capoeira, jongo e cultura popular, gestor e produtor cultural e diretor da Escola de Patrimônio Imaterial do Rio de Janeiro. Fundador da Associação Cultural Zé Mussum e do Grupo Zé Mussum de Cultura Popular, em Magé, atua na preservação e difusão das tradições afro-brasileiras, com trabalhos voltados à formação cultural, à salvaguarda do patrimônio imaterial e ao fortalecimento das identidades das comunidades tradicionais.

Com trajetória dedicada à pesquisa e à interpretação da música brasileira, Fábio Nin foi professor de História da MPB no Conservatório Brasileiro de Música e de violão de sete cordas na UFRJ. Vencedor do Prêmio Shell de Teatro de 2008 pelo espetáculo “É Samba na Veia, É Candeia”, participou de gravações e apresentações com artistas como Ney Matogrosso, Maria Bethânia, Moraes Moreira, Beth Carvalho e Lenine.

O encontro propõe uma reflexão sobre como ritmos, práticas musicais e manifestações culturais de origem africana atravessaram gerações e contribuíram para a formação da música popular brasileira. A proposta é aproximar estudantes, educadores e pesquisadores de conhecimentos preservados pela oralidade e pela experiência coletiva, reconhecendo a contribuição das comunidades quilombolas para a diversidade musical do país.

Realizado pela ONG Art Cult, em parceria com a Associação de Comunidades Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro (ACQUILERJ) e a Secretaria de Articulação Federativa e Comitês de Cultura do Ministério da Cultura (MinC), o Raízes do Amanhã valoriza a memória oral, os saberes ancestrais e a contribuição quilombola para a formação da identidade e da cultura fluminense. A iniciativa é viabilizada por meio de Termo de Fomento decorrente de emenda parlamentar do deputado federal Eduardo Bandeira de Mello (PV-RJ).

Os seminários são transmitidos ao vivo pelo YouTube e ficam disponíveis posteriormente, junto com materiais pedagógicos gratuitos destinados também à rede pública de ensino. Ao final, um e-book reunirá conteúdos e registros das atividades. O circuito será encerrado na capital fluminense com o Festival Raízes do Amanhã, que contará com atividades culturais e uma feira de produtos das comunidades quilombolas.


Serviço:
Seminário Raízes do Amanhã – Nova Friburgo
Tema: A Herança do Ziriguidum na Música Brasileira
Data: 17 de novembro de 2026 (terça-feira)
Horário: 9h30
Local: Instituto de Educação de Nova Friburgo
Endereço: Praça Demerval Barbosa Moreira, nº 15, Centro – Nova Friburgo (RJ).
Entrada: Gratuita
Transmissão ao vivo: https://www.youtube.com/@RaizesAmanha
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