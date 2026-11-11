Encostas ocupadas e áreas suscetíveis a deslizamentos reforçam o desafio de Nova Friburgo na prevenção de desastres naturais. - Agência Brasil / Tânia Rêgo

Encostas ocupadas e áreas suscetíveis a deslizamentos reforçam o desafio de Nova Friburgo na prevenção de desastres naturais.Agência Brasil / Tânia Rêgo

Publicado 11/11/2026 12:46 | Atualizado 11/11/2026 12:47

Neste sábado (14), acontece em Nova Friburgo uma reunião aberta para discutir prioridades e investimentos em prevenção de desastres naturais. O encontro será realizado às 10h, na Praça Dermeval Barbosa Moreira, no Centro, e pretende ouvir moradores, movimentos sociais, especialistas e entidades sobre as principais demandas do município nessa área.

A iniciativa é organizada pelo mandato do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ) e faz parte da discussão de uma emenda parlamentar participativa voltada à redução de riscos de desastres. A proposta é que a população apresente sugestões e participe da escolha das ações que deverão receber os recursos.



Entre os temas que podem integrar o debate estão medidas de prevenção a deslizamentos, monitoramento de áreas de risco, obras de contenção, preparação das comunidades e fortalecimento das políticas de Defesa Civil.



A discussão ganha relevância diante do histórico de ocorrências climáticas no município. Em janeiro de 2011, Nova Friburgo foi um dos municípios mais atingidos pela tragédia na Região Serrana, que provocou mortes, destruição e deixou milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas.



Segundo a divulgação dos organizadores, dados recentes do MapBiomas colocam Nova Friburgo entre os municípios brasileiros com maior risco de deslizamentos. A organização também cita previsões de maior probabilidade de chuvas acima da média em partes do Sudeste entre novembro deste ano e janeiro de 2027.



A reunião também pretende discutir como os recursos federais podem contribuir para ações preventivas e para a redução da vulnerabilidade de comunidades expostas a eventos extremos. As propostas apresentadas pela população deverão orientar a definição da destinação da emenda. A participação é aberta aos moradores interessados em apresentar demandas e contribuir com o debate.

Município em alerta constante

O cenário de vulnerabilidade do município foi evidenciado por levantamento recente do MapBiomas, que colocou Nova Friburgo na terceira posição entre as cidades brasileiras com maior extensão de áreas urbanizadas suscetíveis a deslizamentos. Dados da CPRM também apontam a existência de 254 áreas de risco mapeadas no município, com aproximadamente 7,5 mil residências e 30 mil moradores nesses locais. O quadro é agravado pelo volume de chuvas: em outubro de 2026, foram registrados 348 milímetros de precipitação, índice 84% superior à média histórica para o mês. Os números reforçam a importância de investimentos em obras de contenção, drenagem, monitoramento e planejamento para reduzir os riscos e proteger a população.

Serviço

- Evento: Emenda Participativa – Redução de Risco de Desastres

- Data: 14 de novembro (sábado)

- Horário: 10h

- Local: Praça Dermeval Barbosa Moreira, em frente ao Banco do Brasil, Centro.