Encostas ocupadas e áreas suscetíveis a deslizamentos reforçam o desafio de Nova Friburgo na prevenção de desastres naturais.Agência Brasil / Tânia Rêgo
Entre os temas que podem integrar o debate estão medidas de prevenção a deslizamentos, monitoramento de áreas de risco, obras de contenção, preparação das comunidades e fortalecimento das políticas de Defesa Civil.
A discussão ganha relevância diante do histórico de ocorrências climáticas no município. Em janeiro de 2011, Nova Friburgo foi um dos municípios mais atingidos pela tragédia na Região Serrana, que provocou mortes, destruição e deixou milhares de pessoas desabrigadas e desalojadas.
Segundo a divulgação dos organizadores, dados recentes do MapBiomas colocam Nova Friburgo entre os municípios brasileiros com maior risco de deslizamentos. A organização também cita previsões de maior probabilidade de chuvas acima da média em partes do Sudeste entre novembro deste ano e janeiro de 2027.
A reunião também pretende discutir como os recursos federais podem contribuir para ações preventivas e para a redução da vulnerabilidade de comunidades expostas a eventos extremos. As propostas apresentadas pela população deverão orientar a definição da destinação da emenda. A participação é aberta aos moradores interessados em apresentar demandas e contribuir com o debate.
Município em alerta constante
- Evento: Emenda Participativa – Redução de Risco de Desastres
- Data: 14 de novembro (sábado)
- Horário: 10h
- Local: Praça Dermeval Barbosa Moreira, em frente ao Banco do Brasil, Centro.
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