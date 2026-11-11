Comerciantes devem consultar as regras para adesão junto ao Sincomércio - Jannaina Costa

Comerciantes devem consultar as regras para adesão junto ao SincomércioJannaina Costa

Publicado 11/11/2026 13:13

Estabelecimentos comerciais de Nova Friburgo e de municípios da região estão autorizados a funcionar nos feriados de 15 de novembro, Proclamação da República, e 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A possibilidade também se estende à ampliação do horário de atendimento durante a semana da Black Friday, marcada neste ano para 27 de novembro. As condições estão previstas em acordo firmado entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio.





Para aderir às condições, os empresários precisam formalizar um termo de adesão à convenção coletiva da categoria junto às duas entidades. A exigência vale tanto para o funcionamento nos feriados quanto para a extensão do expediente no período promocional.



Nos feriados, as lojas poderão permanecer abertas até as 22h. Já para a Black Friday, a autorização contempla o funcionamento nos dias 21, 23, 24, 25, 26 e 27 de novembro, até as 21h, além do domingo, dia 22, quando o atendimento poderá ocorrer até as 18h.



De acordo com o presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, foi estabelecido um único termo para os três feriados de novembro, incluindo o Dia de Finados, celebrado no último dia 2. A medida busca simplificar o procedimento para os empresários que pretendem manter as atividades nas datas. Segundo ele, quem já providenciou a documentação para o feriado de Finados também poderá utilizar a autorização para os dias 15 e 20, conforme as condições estabelecidas. LEIA MAIS: SindilojasRio lança guia para orientar comércio sobre fim da 6x1 Para aderir às condições, os empresários precisam formalizar um termo de adesão à convenção coletiva da categoria junto às duas entidades. A exigência vale tanto para o funcionamento nos feriados quanto para a extensão do expediente no período promocional.Nos feriados, as lojas poderão permanecer abertas até as 22h. Já para a Black Friday, a autorização contempla o funcionamento nos dias 21, 23, 24, 25, 26 e 27 de novembro, até as 21h, além do domingo, dia 22, quando o atendimento poderá ocorrer até as 18h.De acordo com o presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, foi estabelecido um único termo para os três feriados de novembro, incluindo o Dia de Finados, celebrado no último dia 2. A medida busca simplificar o procedimento para os empresários que pretendem manter as atividades nas datas. Segundo ele, quem já providenciou a documentação para o feriado de Finados também poderá utilizar a autorização para os dias 15 e 20, conforme as condições estabelecidas.

Lojistas devem observar regras para adesão

A extensão do horário durante a Black Friday, por sua vez, exige adesão para todo o período previsto na convenção. O procedimento segue as regras da categoria e busca conciliar o funcionamento das lojas com os direitos trabalhistas dos comerciários.



A abertura em datas especiais é facultativa. A decisão cabe aos empresários, que devem observar as exigências previstas no instrumento coletivo. Para o setor varejista, a possibilidade de ampliar o atendimento em períodos de maior procura pode favorecer as vendas, oferecer mais opções de horários aos consumidores e movimentar a economia local.



As regras também se aplicam aos estabelecimentos dos municípios abrangidos pela atuação do Sincomércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro, que devem seguir as mesmas normas da convenção coletiva de Nova Friburgo.