Comerciantes devem consultar as regras para adesão junto ao SincomércioJannaina Costa
Para aderir às condições, os empresários precisam formalizar um termo de adesão à convenção coletiva da categoria junto às duas entidades. A exigência vale tanto para o funcionamento nos feriados quanto para a extensão do expediente no período promocional.
Nos feriados, as lojas poderão permanecer abertas até as 22h. Já para a Black Friday, a autorização contempla o funcionamento nos dias 21, 23, 24, 25, 26 e 27 de novembro, até as 21h, além do domingo, dia 22, quando o atendimento poderá ocorrer até as 18h.
De acordo com o presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, foi estabelecido um único termo para os três feriados de novembro, incluindo o Dia de Finados, celebrado no último dia 2. A medida busca simplificar o procedimento para os empresários que pretendem manter as atividades nas datas. Segundo ele, quem já providenciou a documentação para o feriado de Finados também poderá utilizar a autorização para os dias 15 e 20, conforme as condições estabelecidas.
Lojistas devem observar regras para adesão
A abertura em datas especiais é facultativa. A decisão cabe aos empresários, que devem observar as exigências previstas no instrumento coletivo. Para o setor varejista, a possibilidade de ampliar o atendimento em períodos de maior procura pode favorecer as vendas, oferecer mais opções de horários aos consumidores e movimentar a economia local.
As regras também se aplicam aos estabelecimentos dos municípios abrangidos pela atuação do Sincomércio e do Sindicato dos Empregados no Comércio: Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro, que devem seguir as mesmas normas da convenção coletiva de Nova Friburgo.
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