151ª DP de Nova Friburgo investiga a morte de homem espancado no bairro Cardinot.Divulgação / 151º DP
De acordo com a Polícia Civil, Leomar foi socorrido e levado ao Hospital Municipal Raul Sertã, onde permaneceu internado com diversos ferimentos e fraturas, incluindo uma fratura exposta. Apesar do atendimento médico, ele morreu na terça-feira, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
A investigação da 151ª Delegacia de Polícia começou depois que a unidade recebeu a comunicação da morte. Durante as diligências, os agentes tiveram acesso a imagens que registraram parte das agressões. No vídeo, a companheira da vítima, de 58 anos, aparece participando dos ataques ao lado de outros dois homens.
A mulher, identificada como Rita Martins, é suspeita de ter procurado integrantes do tráfico de drogas que atua na região para promover as agressões. Uma das linhas de investigação aponta que o episódio pode ter sido motivado por uma dívida. Segundo informações apuradas pela polícia, ela teria contraído um empréstimo em nome de Leomar e não queria assumir o pagamento.
Os investigadores também apuram se o espancamento foi organizado como uma espécie de julgamento imposto pelo chamado tribunal do tráfico, mecanismo utilizado por organizações criminosas para aplicar punições à margem da lei.
Suspeitos foram encontrados em barbearia
Policiais civis da 151ª DP, com apoio de agentes do Serviço Reservado do 11º Batalhão da Polícia Militar, localizaram os dois em uma barbearia. Durante a abordagem, um deles estava tingindo os cabelos de preto. Segundo a polícia, ele teria mudado a aparência depois de saber da morte da vítima, na tentativa de dificultar o reconhecimento.
Os dois homens admitiram participação nas agressões, conforme a investigação. Em depoimento, afirmaram que foram chamados pela companheira de Leomar e pela filha dela, sob a justificativa de que a vítima estaria fazendo ameaças contra a mulher.
A companheira também foi presa. Os três foram autuados por lesão corporal seguida de morte, associação para o tráfico de drogas e domínio social estruturado.
A Polícia Civil continua investigando o caso para esclarecer a motivação do crime e identificar outros possíveis participantes. Entre os investigados estão a filha da mulher e uma quarta pessoa que teria participado das agressões.
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