Exposição "CLIC ? Poéticas do Olhar" permanece em cartaz até 19 de dezembro. - Marcos Paulo Jr

Exposição "CLIC ? Poéticas do Olhar" permanece em cartaz até 19 de dezembro.Marcos Paulo Jr

Publicado 12/11/2026 15:22

A fotografia será o destaque de dois encontros gratuitos promovidos pelo Projeto Resistência Artística, em novembro, na Usina Cultural Energisa , no Centro de Nova Friburgo. A programação reúne artistas da exposição “CLIC – Poéticas do Olhar” e propõe atividades que aproximam o público dos processos de criação e das diferentes possibilidades de expressão por meio da imagem.





O primeiro encontro acontece neste sábado (14), a partir das 14h, com o fotógrafo e artista visual friburguense Fernando Braune. A atividade começa com uma apresentação sobre sua pesquisa e produção artística, seguida de uma vivência prática, na qual os participantes poderão acompanhar e experimentar o processo de criação de uma obra.



A programação inclui ainda um bate-papo com Lucimara dos Santos e Márcio Selles, representantes do Projeto da Grota, de Niterói. A instituição desenvolve há mais de 30 anos um trabalho de formação cultural e musical voltado a crianças, adolescentes e jovens. A conversa abordará a trajetória da iniciativa e sua relação com o trabalho desenvolvido em parceria com Fernando Braune.



O encontro será encerrado com o lançamento do livro “Memórias Carmesim”, de autoria do fotógrafo.



Já no dia 28 de novembro, às 17h, o espaço recebe Regina Lo Bianco e Pedro Bessa, também integrantes da exposição. Os dois fotógrafos vão conversar com o público sobre suas trajetórias, referências e processos criativos, apresentando diferentes perspectivas sobre a linguagem fotográfica.



LEIA MAIS: Raízes europeias ajudam a contar a história de Nova Friburgo O primeiro encontro acontece neste sábado (14), a partir das 14h, com o fotógrafo e artista visual friburguense Fernando Braune. A atividade começa com uma apresentação sobre sua pesquisa e produção artística, seguida de uma vivência prática, na qual os participantes poderão acompanhar e experimentar o processo de criação de uma obra.A programação inclui ainda um bate-papo com Lucimara dos Santos e Márcio Selles, representantes do Projeto da Grota, de Niterói. A instituição desenvolve há mais de 30 anos um trabalho de formação cultural e musical voltado a crianças, adolescentes e jovens. A conversa abordará a trajetória da iniciativa e sua relação com o trabalho desenvolvido em parceria com Fernando Braune.O encontro será encerrado com o lançamento do livro “Memórias Carmesim”, de autoria do fotógrafo.Já no dia 28 de novembro, às 17h, o espaço recebe Regina Lo Bianco e Pedro Bessa, também integrantes da exposição. Os dois fotógrafos vão conversar com o público sobre suas trajetórias, referências e processos criativos, apresentando diferentes perspectivas sobre a linguagem fotográfica.

Exposição segue até dezembro

As atividades integram a programação da exposição “CLIC – Poéticas do Olhar”, aberta em 18 de setembro e que permanece em cartaz até 19 de dezembro. A mostra reúne trabalhos de Fernando Braune, Regina Lo Bianco e Pedro Bessa, com diferentes abordagens da fotografia, desde registros documentais e afetivos até experimentações que combinam imagens com pintura, desenho, tecidos e outras materialidades.



Com curadoria de Mário Massena, Mário Moreira e Tiago Viana, a exposição propõe uma reflexão sobre o excesso de imagens no cotidiano e convida os visitantes a observar a fotografia de maneira mais atenta.



O projeto Resistência Artística chega ao quarto ano de atividades e tem como proposta ampliar o acesso à produção contemporânea e estimular o contato entre artistas e comunidade. A participação nos encontros é gratuita, por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição.



SERVIÇO



Projeto Resistência Artística – Usina Cultural Energisa



14 de novembro, às 14h: Vivência artística, bate-papo com representantes do Projeto da Grota e lançamento do livro “Memórias Carmesim”, com Fernando Braune.



28 de novembro, às 17h: Bate-papo com Regina Lo Bianco e Pedro Bessa.



Exposição “CLIC – Poéticas do Olhar”: até 19 de dezembro, de terça a sábado, das 13h às 20h.



Local: Usina Cultural Energisa – Praça Getúlio Vargas, 55, Centro, Nova Friburgo.



Entrada gratuita. Classificação livre.