Exposição "CLIC ? Poéticas do Olhar" permanece em cartaz até 19 de dezembro.Marcos Paulo Jr
O primeiro encontro acontece neste sábado (14), a partir das 14h, com o fotógrafo e artista visual friburguense Fernando Braune. A atividade começa com uma apresentação sobre sua pesquisa e produção artística, seguida de uma vivência prática, na qual os participantes poderão acompanhar e experimentar o processo de criação de uma obra.
A programação inclui ainda um bate-papo com Lucimara dos Santos e Márcio Selles, representantes do Projeto da Grota, de Niterói. A instituição desenvolve há mais de 30 anos um trabalho de formação cultural e musical voltado a crianças, adolescentes e jovens. A conversa abordará a trajetória da iniciativa e sua relação com o trabalho desenvolvido em parceria com Fernando Braune.
O encontro será encerrado com o lançamento do livro “Memórias Carmesim”, de autoria do fotógrafo.
Já no dia 28 de novembro, às 17h, o espaço recebe Regina Lo Bianco e Pedro Bessa, também integrantes da exposição. Os dois fotógrafos vão conversar com o público sobre suas trajetórias, referências e processos criativos, apresentando diferentes perspectivas sobre a linguagem fotográfica.
Exposição segue até dezembro
Com curadoria de Mário Massena, Mário Moreira e Tiago Viana, a exposição propõe uma reflexão sobre o excesso de imagens no cotidiano e convida os visitantes a observar a fotografia de maneira mais atenta.
O projeto Resistência Artística chega ao quarto ano de atividades e tem como proposta ampliar o acesso à produção contemporânea e estimular o contato entre artistas e comunidade. A participação nos encontros é gratuita, por ordem de chegada, sem necessidade de inscrição.
SERVIÇO
Projeto Resistência Artística – Usina Cultural Energisa
14 de novembro, às 14h: Vivência artística, bate-papo com representantes do Projeto da Grota e lançamento do livro “Memórias Carmesim”, com Fernando Braune.
28 de novembro, às 17h: Bate-papo com Regina Lo Bianco e Pedro Bessa.
Exposição “CLIC – Poéticas do Olhar”: até 19 de dezembro, de terça a sábado, das 13h às 20h.
Local: Usina Cultural Energisa – Praça Getúlio Vargas, 55, Centro, Nova Friburgo.
Entrada gratuita. Classificação livre.
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