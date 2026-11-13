Levantamento avalia os portais oficiais das administrações municipais e verifica se os dados estão disponíveis, atualizados e são de fácil acesso.Reprodução / site PMNF
O resultado representa uma queda em relação à avaliação de 2025, quando Nova Friburgo havia conquistado o Selo Ouro, com 91,06%. Em um ano, a pontuação caiu 11,65 pontos percentuais.
Um dos dados que chama atenção no levantamento é a diferença entre a avaliação feita pela própria Prefeitura e o resultado confirmado na etapa de validação. Em 2026, a administração municipal atribuiu a si mesma uma nota de 94,49%. Após a análise dos critérios pelos órgãos de controle, porém, a pontuação foi reduzida para 79,41%, uma diferença de 15,08 pontos.
Em 2025, essa diferença havia sido menor. Naquele ano, a autoavaliação da Prefeitura foi de 94,40%, enquanto a nota validada ficou em 91,06%, uma redução de 3,34 pontos.
O que é avaliado?
Também são analisadas informações sobre saúde, educação, recursos humanos, acessibilidade, ouvidoria e canais de atendimento ao cidadão. A proposta é permitir que qualquer morador consiga acompanhar as ações da administração municipal e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.
Na avaliação de 2026, Nova Friburgo manteve 100% de atendimento aos critérios considerados essenciais, percentual que também havia sido alcançado em 2025. Apesar disso, a nota geral foi reduzida, indicando que houve perda de pontuação em outros requisitos avaliados.
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