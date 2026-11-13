Levantamento avalia os portais oficiais das administrações municipais e verifica se os dados estão disponíveis, atualizados e são de fácil acesso. - Reprodução / site PMNF

Levantamento avalia os portais oficiais das administrações municipais e verifica se os dados estão disponíveis, atualizados e são de fácil acesso.Reprodução / site PMNF

Publicado 13/11/2026 13:00

A Prefeitura de Nova Friburgo perdeu o Selo Ouro e passou a receber o Selo Prata no Radar da Transparência Pública 2026, levantamento realizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon). O município alcançou índice de 79,41% e ficou na 25ª posição entre as 92 prefeituras do Estado do Rio de Janeiro.





O resultado representa uma queda em relação à avaliação de 2025, quando Nova Friburgo havia conquistado o Selo Ouro, com 91,06%. Em um ano, a pontuação caiu 11,65 pontos percentuais.



Um dos dados que chama atenção no levantamento é a diferença entre a avaliação feita pela própria Prefeitura e o resultado confirmado na etapa de validação. Em 2026, a administração municipal atribuiu a si mesma uma nota de 94,49%. Após a análise dos critérios pelos órgãos de controle, porém, a pontuação foi reduzida para 79,41%, uma diferença de 15,08 pontos.



Em 2025, essa diferença havia sido menor. Naquele ano, a autoavaliação da Prefeitura foi de 94,40%, enquanto a nota validada ficou em 91,06%, uma redução de 3,34 pontos.



LEIA MAIS: Tribunal de Contas aponta falhas no portal de Casimiro de Abreu O resultado representa uma queda em relação à avaliação de 2025, quando Nova Friburgo havia conquistado o Selo Ouro, com 91,06%. Em um ano, a pontuação caiu 11,65 pontos percentuais.Um dos dados que chama atenção no levantamento é a diferença entre a avaliação feita pela própria Prefeitura e o resultado confirmado na etapa de validação. Em 2026, a administração municipal atribuiu a si mesma uma nota de 94,49%. Após a análise dos critérios pelos órgãos de controle, porém, a pontuação foi reduzida para 79,41%, uma diferença de 15,08 pontos.Em 2025, essa diferença havia sido menor. Naquele ano, a autoavaliação da Prefeitura foi de 94,40%, enquanto a nota validada ficou em 91,06%, uma redução de 3,34 pontos.

O que é avaliado?

O Radar da Transparência verifica se as prefeituras disponibilizam informações públicas de maneira acessível e atualizada. Na prática, a avaliação considera se o cidadão consegue consultar nos canais oficiais da instituição dados sobre como o dinheiro público é arrecadado e gasto, além de acompanhar contratos, licitações, obras, despesas, emendas parlamentares e serviços municipais.



Também são analisadas informações sobre saúde, educação, recursos humanos, acessibilidade, ouvidoria e canais de atendimento ao cidadão. A proposta é permitir que qualquer morador consiga acompanhar as ações da administração municipal e fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.



Na avaliação de 2026, Nova Friburgo manteve 100% de atendimento aos critérios considerados essenciais, percentual que também havia sido alcançado em 2025. Apesar disso, a nota geral foi reduzida, indicando que houve perda de pontuação em outros requisitos avaliados.



Segundo a Atricon, o levantamento é uma ferramenta de controle social: quanto mais transparentes forem as informações dos órgãos públicos, mais condições os moradores terão de acompanhar as decisões da Prefeitura, fiscalizar os gastos e cobrar explicações dos gestores.

Câmara recebe Selo Diamante



Enquanto a Prefeitura de Nova Friburgo foi rebaixada ao Selo Prata no Radar da Transparência Pública 2026, a Câmara Municipal conquistou Selo Diamante pelo terceiro ano consecutivo. O legislativo municipal alcançou índice de 99,27%, com atendimento a 100% dos requisitos essenciais, e ficou na 4ª posição entre as 91 câmaras municipais avaliadas no Estado do Rio de Janeiro. O resultado ficou ligeiramente abaixo dos índices registrados nos dois anos anteriores: 99,51% em 2024 e 100% em 2025.

O Legislativo divulgou os resultados e apresentou sua avaliação positiva. A instituição atribuiu o resultado à continuidade do trabalho de aprimoramento da transparência, disponibilização de informações e cumprimento das exigências de acesso à informação.

A reportagem procurou a Prefeitura de Nova Friburgo para esclarecer os motivos da queda na classificação e da diferença entre a nota informada na autoavaliação e aquela validada pelos órgãos de controle. A administração municipal também foi questionada sobre quais critérios tiveram maior impacto na redução da pontuação e quais medidas pretende adotar para corrigir as pendências e recuperar o Selo Ouro. No entanto, até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura não havia se manifestado.