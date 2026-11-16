Braunito, mascote oficial da campanha.Divulgação Acianf
A programação prevê três dias de atividades, com shows ao vivo em palcos distribuídos pelo Centro, atrações para crianças, ativações de marcas e participação de cervejarias artesanais friburguenses. Na quinta-feira (26), o funcionamento será das 14h às 20h. Na sexta-feira (27) e no sábado (28), as atividades acontecem das 10h às 20h.
Além das atrações, a proposta é estimular as compras nos estabelecimentos participantes, que deverão oferecer promoções exclusivas. De acordo com o regulamento da campanha, cada loja deverá disponibilizar pelo menos cinco produtos com descontos mínimos de 30%, além de permanecer aberta durante toda a programação e utilizar a decoração oficial do evento.
A exigência dos descontos foi reforçada após uma pesquisa realizada na edição anterior, quando consumidores apontaram a necessidade de ampliar as promoções efetivas. O lema deste ano, “Na Alberto Braune a Black não é fake”, também procura destacar o compromisso com ofertas reais.
Expectativa de resultados
Para 2026, a entidade pretende aprimorar a avaliação dos resultados. Um dos empresários integrantes do Núcleo Setorial Centro Vivo instalou câmeras capazes de contabilizar o fluxo de pessoas na Avenida Alberto Braune. O número de passantes será utilizado como um dos indicadores para medir o alcance da iniciativa, juntamente com os depoimentos dos comerciantes participantes.
A campanha também busca consolidar o Centro como destino de compras, lazer e cultura, atraindo consumidores de Nova Friburgo e de outros municípios. Na edição anterior, uma parceria com guias de turismo levou cinco ônibus de visitantes do Rio de Janeiro à cidade.
A iniciativa conta ainda com parceria do Sebrae, que oferece capacitações para empresários e equipes de vendas, além de duas consultorias gratuitas para cada empresa inscrita, nas áreas de finanças e reforma tributária.
Com mais empresas confirmadas e uma programação ampliada em preparação, a expectativa da organização é fortalecer a Black Braune no calendário comercial de Nova Friburgo e ampliar os resultados para os lojistas nesta segunda edição.
Black Braune 2026 já tem 65 empresas confirmadas e quer chegar a 100
Promovida pela ACIANF, campanha acontece de 26 a 28 de novembro, na Av. Alberto Braune, e terá shows, atrações para crianças, ativações de marcas e cervejarias artesanais
Nova Friburgo perde Selo Ouro no ranking da transparência
Município ficou na 25ª posição entre as 92 cidades fluminenses; Câmara mantém Selo Diamante
Encontros gratuitos com fotógrafos movimentam cultura friburguense
Usina Cultural recebe vivência artística, lançamento de livro e bate-papos nos dias 14 e 28 de novembro
Homem morre após espancamento em Nova Friburgo
Três pessoas foram presas, entre elas a mulher da vítima; Polícia Civil investiga possível relação do crime com uma dívida com o tráfico de drogas
Comércio friburguense pode funcionar nos feriados de novembro
Lojas também foram autorizados a ampliar expediente para a Black Friday; comerciantes devem assinar termo de adesão à convenção coletiva
Nova Friburgo debate prioridades para prevenir desastres naturais
Encontro aberto à população será realizado neste sábado (14) e vai discutir propostas para destinação de emendas parlamentares a ações de redução de riscos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.