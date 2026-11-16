Braunito, mascote oficial da campanha. - Divulgação Acianf

Braunito, mascote oficial da campanha.Divulgação Acianf

Publicado 16/11/2026 11:26

A Avenida Alberto Braune, no Centro de Nova Friburgo, será palco de mais uma edição da Black Braune, iniciativa que busca fortalecer o comércio local e atrair consumidores durante o período da Black Friday. Promovida pela Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Nova Friburgo (ACIANF), por meio do Núcleo Setorial Centro Vivo, a campanha acontece entre os dias 26 e 28 de novembro. Até o momento, 65 empresas já confirmaram participação, ultrapassando os 60 lojistas da primeira edição. A meta da organização é chegar a 100 estabelecimentos. O cadastramento de empresas interessadas continua aberto, até dia 24, pelo site da ACIANF





A programação prevê três dias de atividades, com shows ao vivo em palcos distribuídos pelo Centro, atrações para crianças, ativações de marcas e participação de cervejarias artesanais friburguenses. Na quinta-feira (26), o funcionamento será das 14h às 20h. Na sexta-feira (27) e no sábado (28), as atividades acontecem das 10h às 20h.



Além das atrações, a proposta é estimular as compras nos estabelecimentos participantes, que deverão oferecer promoções exclusivas. De acordo com o regulamento da campanha, cada loja deverá disponibilizar pelo menos cinco produtos com descontos mínimos de 30%, além de permanecer aberta durante toda a programação e utilizar a decoração oficial do evento.



A exigência dos descontos foi reforçada após uma pesquisa realizada na edição anterior, quando consumidores apontaram a necessidade de ampliar as promoções efetivas. O lema deste ano, “Na Alberto Braune a Black não é fake”, também procura destacar o compromisso com ofertas reais.



LEIA MAIS: ACIANF reúne lojistas para apresentar novidades da Black Braune A programação prevê três dias de atividades, com shows ao vivo em palcos distribuídos pelo Centro, atrações para crianças, ativações de marcas e participação de cervejarias artesanais friburguenses. Na quinta-feira (26), o funcionamento será das 14h às 20h. Na sexta-feira (27) e no sábado (28), as atividades acontecem das 10h às 20h.Além das atrações, a proposta é estimular as compras nos estabelecimentos participantes, que deverão oferecer promoções exclusivas. De acordo com o regulamento da campanha, cada loja deverá disponibilizar pelo menos cinco produtos com descontos mínimos de 30%, além de permanecer aberta durante toda a programação e utilizar a decoração oficial do evento.A exigência dos descontos foi reforçada após uma pesquisa realizada na edição anterior, quando consumidores apontaram a necessidade de ampliar as promoções efetivas. O lema deste ano, “Na Alberto Braune a Black não é fake”, também procura destacar o compromisso com ofertas reais.

Expectativa de resultados



A primeira edição da Black Braune reuniu 60 lojas e seis cervejarias artesanais. Segundo a ACIANF, alguns comerciantes registraram resultados expressivos: houve lojistas que venderam mais de 160% da meta semanal já no primeiro dia da campanha.



Para 2026, a entidade pretende aprimorar a avaliação dos resultados. Um dos empresários integrantes do Núcleo Setorial Centro Vivo instalou câmeras capazes de contabilizar o fluxo de pessoas na Avenida Alberto Braune. O número de passantes será utilizado como um dos indicadores para medir o alcance da iniciativa, juntamente com os depoimentos dos comerciantes participantes.



A campanha também busca consolidar o Centro como destino de compras, lazer e cultura, atraindo consumidores de Nova Friburgo e de outros municípios. Na edição anterior, uma parceria com guias de turismo levou cinco ônibus de visitantes do Rio de Janeiro à cidade.



A iniciativa conta ainda com parceria do Sebrae, que oferece capacitações para empresários e equipes de vendas, além de duas consultorias gratuitas para cada empresa inscrita, nas áreas de finanças e reforma tributária.



Com mais empresas confirmadas e uma programação ampliada em preparação, a expectativa da organização é fortalecer a Black Braune no calendário comercial de Nova Friburgo e ampliar os resultados para os lojistas nesta segunda edição.