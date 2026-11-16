Dirceu Tardem (PL), candidato a reeleição (à esquerda), e Max Bill (MDB), ex-presidente que deseja retornarReprodução / site CMNF
Pela independência do legislativo
"A Câmara Municipal de Nova Friburgo precisa dar um salto de protagonismo institucional", afirmou. Como exemplos de sua gestão anterior, citou a posição de destaque alcançada pelo Legislativo no ranking estadual de transparência, a modernização da estrutura de trabalho dos vereadores e a reativação da Rádio Câmara.
Ao avaliar a atual administração, Max Bill afirmou respeitar o presidente, mas considera que faltou maior protagonismo político à instituição. Na avaliação do vereador, houve alinhamento excessivo da presidência aos interesses do prefeito Johnny Maycon, o que teria enfraquecido a atuação fiscalizadora do Legislativo.
"A principal mudança que propomos é justamente resgatar a independência real do Poder Legislativo", declarou.
O candidato também defendeu uma relação institucional com a Prefeitura, sem comprometer a autonomia da Câmara. Segundo ele, projetos considerados positivos para a cidade devem ter tramitação célere, mas o Legislativo precisa manter liberdade para cobrar, fiscalizar e legislar.
Entre as propostas apresentadas para uma eventual nova gestão estão a digitalização dos processos internos, a implantação do projeto Câmara Verde, a reforma e modernização do prédio, a ampliação do diálogo com a imprensa e uma gestão mais humanizada, voltada tanto aos servidores quanto à população.
Sobre a articulação política, Max Bill afirmou que mantém conversas com vereadores de diferentes partidos e posições políticas. Embora demonstre confiança na construção de uma maioria, preferiu não antecipar nomes de parlamentares que já teriam manifestado apoio à sua candidatura.
"Estamos construindo uma candidatura de convergência, dialogando diariamente e com muito respeito com parlamentares de diferentes partidos e espectros políticos, da base à oposição", disse.
Dirceu Tardem busca continuidade
Em entrevista a uma página local, Tardem afirmou contar com o apoio do prefeito Johnny Maycon, da bancada do PL e de parte dos vereadores da oposição. Entre os pontos que pretende defender estão a continuidade administrativa, a realização de concurso público e uma reforma administrativa na estrutura do Legislativo.
A votação seguirá as regras do Regimento Interno da Câmara. Os vereadores poderão optar pela escolha individual dos ocupantes de cada cargo ou pela formação de chapas concorrentes. A nova Mesa Diretora será responsável pela condução política e administrativa do Legislativo durante os próximos dois anos.
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