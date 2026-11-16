Dirceu Tardem (PL), candidato a reeleição (à esquerda), e Max Bill (MDB), ex-presidente que deseja retornar - Reprodução / site CMNF

Dirceu Tardem (PL), candidato a reeleição (à esquerda), e Max Bill (MDB), ex-presidente que deseja retornarReprodução / site CMNF

Publicado 16/11/2026 15:19



A disputa pela presidência da Câmara Municipal de Nova Friburgo para o biênio 2027/2028 já movimenta os bastidores políticos do município. Dois vereadores colocaram seus nomes na disputa: o atual presidente, eleito em 2025 , Dirceu Tardem (PL), que pretende permanecer no comando da Casa, e o ex-presidente Max Bill (MDB), que ocupou o cargo nos anos de 2023/2024 e pretende retornar ao cargo.

A eleição da nova Mesa Diretora está marcada para o dia 26 de novembro, durante a última sessão ordinária do mês. Além do presidente, serão escolhidos os dois vice-presidentes e os dois secretários que conduzirão os trabalhos legislativos e administrativos a partir de 1º de janeiro de 2027.

Pela independência do legislativo



Max Bill presidiu a Câmara no biênio 2023/2024 e afirma que sua candidatura surgiu do incentivo de outros parlamentares. Em entrevista, defendeu uma gestão com perfil técnico, diálogo entre diferentes bancadas e maior autonomia institucional em relação ao Executivo.



"A Câmara Municipal de Nova Friburgo precisa dar um salto de protagonismo institucional", afirmou. Como exemplos de sua gestão anterior, citou a posição de destaque alcançada pelo Legislativo no ranking estadual de transparência, a modernização da estrutura de trabalho dos vereadores e a reativação da Rádio Câmara.



Ao avaliar a atual administração, Max Bill afirmou respeitar o presidente, mas considera que faltou maior protagonismo político à instituição. Na avaliação do vereador, houve alinhamento excessivo da presidência aos interesses do prefeito Johnny Maycon, o que teria enfraquecido a atuação fiscalizadora do Legislativo.



"A principal mudança que propomos é justamente resgatar a independência real do Poder Legislativo", declarou.



O candidato também defendeu uma relação institucional com a Prefeitura, sem comprometer a autonomia da Câmara. Segundo ele, projetos considerados positivos para a cidade devem ter tramitação célere, mas o Legislativo precisa manter liberdade para cobrar, fiscalizar e legislar.



Entre as propostas apresentadas para uma eventual nova gestão estão a digitalização dos processos internos, a implantação do projeto Câmara Verde, a reforma e modernização do prédio, a ampliação do diálogo com a imprensa e uma gestão mais humanizada, voltada tanto aos servidores quanto à população.



Sobre a articulação política, Max Bill afirmou que mantém conversas com vereadores de diferentes partidos e posições políticas. Embora demonstre confiança na construção de uma maioria, preferiu não antecipar nomes de parlamentares que já teriam manifestado apoio à sua candidatura.



"Estamos construindo uma candidatura de convergência, dialogando diariamente e com muito respeito com parlamentares de diferentes partidos e espectros políticos, da base à oposição", disse.



Dirceu Tardem busca continuidade

O atual presidente, Dirceu Tardem (PL), confirmou que pretende disputar a reeleição. À frente da Câmara no biênio 2025/2026, o vereador defende a continuidade do trabalho desenvolvido durante sua gestão.



Em entrevista a uma página local, Tardem afirmou contar com o apoio do prefeito Johnny Maycon, da bancada do PL e de parte dos vereadores da oposição. Entre os pontos que pretende defender estão a continuidade administrativa, a realização de concurso público e uma reforma administrativa na estrutura do Legislativo.



A votação seguirá as regras do Regimento Interno da Câmara. Os vereadores poderão optar pela escolha individual dos ocupantes de cada cargo ou pela formação de chapas concorrentes. A nova Mesa Diretora será responsável pela condução política e administrativa do Legislativo durante os próximos dois anos.

A reportagem fez contato com a assessoria da Câmara para ouvir diretamente o presidente sobre o processo eleitoral, mas até o fechamento não havia recebido resposta.