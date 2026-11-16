Enquanto não há previsão para o início da recuperação, o trecho permanece à espera de uma solução definitiva.Thiago Rios
Questionada sobre a situação, a Prefeitura de Nova Friburgo informou, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, que a recuperação do trecho ficará sob responsabilidade do Município. Como a intervenção será realizada às margens de um rio, foi necessário solicitar autorização ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que já concedeu a liberação para a execução do serviço pelo município.
Segundo a administração municipal, a obra estava prevista para começar no mês de setembro, mas as chuvas frequentes naquele mês e em outubro prejudicaram as condições de trabalho no local e provocaram atrasos no cronograma.
Apesar da autorização ambiental já ter sido concedida, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras ainda não definiu uma nova data para o início dos trabalhos. A Prefeitura informou que a intervenção continua prevista.
Preocupação com as chuvas
A Ponte da Saudade concentra atividades comerciais e é uma das referências do polo de moda íntima de Nova Friburgo, setor importante para a economia do município. Por isso, problemas de infraestrutura na região também despertam preocupação quanto aos impactos na rotina de comerciantes, trabalhadores, moradores e consumidores que frequentam o bairro.
Enquanto não há previsão para o início da recuperação, o trecho permanece à espera de uma solução definitiva.
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