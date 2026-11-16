Enquanto não há previsão para o início da recuperação, o trecho permanece à espera de uma solução definitiva. - Thiago Rios

Enquanto não há previsão para o início da recuperação, o trecho permanece à espera de uma solução definitiva.Thiago Rios

Publicado 16/11/2026 16:48

Uma parte da calçada da Rua Felipe Camarão, no bairro Ponte da Saudade, em Nova Friburgo, permanece aguardando recuperação desde 29 de janeiro de 2026, quando desabou em decorrência das fortes chuvas. O problema preocupa quem trabalha e circula pela região, especialmente com a aproximação do período de chuvas de verão, e chama a atenção para a necessidade de intervenção em um trecho importante de acesso ao polo de moda íntima do município.

Segundo comerciante locais, logo após o deslizamento de parte da margem do rio, técnicos da Defesa Civil estiveram no local para avaliação da área afetada e, como medida preventiva, interditaram uma loja próxima e removeram os veículos estacionados na área de risco. Porém, depois dessa intervenção, nem vistorias periódicas foram vistas sendo realizadas.



Questionada sobre a situação, a Prefeitura de Nova Friburgo informou, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras, que a recuperação do trecho ficará sob responsabilidade do Município. Como a intervenção será realizada às margens de um rio, foi necessário solicitar autorização ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que já concedeu a liberação para a execução do serviço pelo município.



Segundo a administração municipal, a obra estava prevista para começar no mês de setembro, mas as chuvas frequentes naquele mês e em outubro prejudicaram as condições de trabalho no local e provocaram atrasos no cronograma.



Apesar da autorização ambiental já ter sido concedida, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras ainda não definiu uma nova data para o início dos trabalhos. A Prefeitura informou que a intervenção continua prevista.





Preocupação com as chuvas

A situação ganha atenção especial diante da proximidade do verão, período marcado pelo aumento das chuvas na Região Serrana. A preocupação da população é que novos episódios de precipitação intensa possam agravar os danos já existentes, ampliando os riscos para pedestres e as dificuldades de circulação na área.



A Ponte da Saudade concentra atividades comerciais e é uma das referências do polo de moda íntima de Nova Friburgo, setor importante para a economia do município. Por isso, problemas de infraestrutura na região também despertam preocupação quanto aos impactos na rotina de comerciantes, trabalhadores, moradores e consumidores que frequentam o bairro.



Enquanto não há previsão para o início da recuperação, o trecho permanece à espera de uma solução definitiva.