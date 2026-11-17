Para funcionar nas datas especiais, as empresas precisam formalizar um termo de adesão à convenção coletiva de trabalhoJannaina Costa
Para funcionar nas datas especiais, as empresas precisam formalizar um termo de adesão à convenção coletiva de trabalho, com homologação nos dois sindicatos.
No feriado de 20 de novembro, as lojas poderão permanecer abertas até as 22h. Já na programação da Black Friday, o horário poderá ser estendido até as 21h nos dias 21, 23, 24, 25, 26 e 27 de novembro. No domingo, dia 22, o funcionamento está autorizado até as 18h.
Um único termo para os feriados de novembro
A decisão de permitir a utilização de um único documento para as três datas foi tomada para evitar que os empresários precisassem repetir o procedimento em um curto intervalo.
"Nosso instrumento coletivo exige a oficialização de um termo para cada feriado, mas decidimos estabelecer um só documento para as três datas de novembro porque entendemos que oneraria as empresas repetirem o mesmo processo de maneira consecutiva. Então, quem providenciou o termo para Finados e Proclamação da República fica apto a abrir seu negócio no dia 20", explicou Braulio.
Horário especial para a Black Friday
Também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Braulio Rezende afirma que os termos têm como objetivo regulamentar o funcionamento do comércio em ocasiões extraordinárias e assegurar o cumprimento dos direitos trabalhistas dos comerciários.
Segundo ele, a abertura em feriados e a ampliação do expediente em datas comerciais especiais representam alternativas para os empresários, além de facilitar o acesso dos consumidores às lojas.
Além de Nova Friburgo, as regras da convenção coletiva também se aplicam aos estabelecimentos comerciais de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro.
As empresas desses municípios também precisam observar as exigências de formalização dos termos de adesão junto ao Sincomércio e ao Sindicato dos Empregados no Comércio.
Comércio friburguense pode abrir no feriado de 20 de novembro
Acordo entre sindicatos também autoriza as lojas a estender o horário para a Black Friday
Cratera na Ponte da Saudade aguarda recuperação desde janeiro
Parte da calçada às margens do rio desabou após fortes chuvas; Prefeitura já tem autorização do Inea, mas ainda não definiu data para início da obra
Max Bill e Dirceu Tardem disputam presidência da Câmara friburguense
Eleição da Mesa Diretora está marcada para 26 de novembro
Black Braune 2026 já tem 65 empresas confirmadas e quer chegar a 100
Promovida pela ACIANF, campanha acontece de 26 a 28 de novembro, na Av. Alberto Braune, e terá shows, atrações para crianças, ativações de marcas e cervejarias artesanais
Nova Friburgo perde Selo Ouro no ranking da transparência
Município ficou na 25ª posição entre as 92 cidades fluminenses; Câmara mantém Selo Diamante
Encontros gratuitos com fotógrafos movimentam cultura friburguense
Usina Cultural recebe vivência artística, lançamento de livro e bate-papos nos dias 14 e 28 de novembro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.