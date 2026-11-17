Para funcionar nas datas especiais, as empresas precisam formalizar um termo de adesão à convenção coletiva de trabalho - Jannaina Costa

Para funcionar nas datas especiais, as empresas precisam formalizar um termo de adesão à convenção coletiva de trabalhoJannaina Costa

Publicado 17/11/2026 16:53

As lojas de Nova Friburgo e de outros dez municípios da região poderão funcionar no feriado da próxima sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra. O comércio também está autorizado a ampliar o horário de atendimento na semana da Black Friday, cuja data neste ano será 27 de novembro. As permissões foram estabelecidas em acordo entre o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e o Sindicato dos Empregados no Comércio.





Para funcionar nas datas especiais, as empresas precisam formalizar um termo de adesão à convenção coletiva de trabalho, com homologação nos dois sindicatos.



No feriado de 20 de novembro, as lojas poderão permanecer abertas até as 22h. Já na programação da Black Friday, o horário poderá ser estendido até as 21h nos dias 21, 23, 24, 25, 26 e 27 de novembro. No domingo, dia 22, o funcionamento está autorizado até as 18h.



LEIA MAIS: Black Braune 2026 já tem 65 empresas confirmadas e quer chegar a 100 Para funcionar nas datas especiais, as empresas precisam formalizar um termo de adesão à convenção coletiva de trabalho, com homologação nos dois sindicatos.No feriado de 20 de novembro, as lojas poderão permanecer abertas até as 22h. Já na programação da Black Friday, o horário poderá ser estendido até as 21h nos dias 21, 23, 24, 25, 26 e 27 de novembro. No domingo, dia 22, o funcionamento está autorizado até as 18h.

Um único termo para os feriados de novembro

De acordo com o presidente do Sincomércio, Braulio Rezende, as empresas que já providenciaram o termo de adesão para os feriados de Finados (2 de novembro) e da Proclamação da República (15 de novembro) também estão autorizadas a abrir no dia 20.



A decisão de permitir a utilização de um único documento para as três datas foi tomada para evitar que os empresários precisassem repetir o procedimento em um curto intervalo.



"Nosso instrumento coletivo exige a oficialização de um termo para cada feriado, mas decidimos estabelecer um só documento para as três datas de novembro porque entendemos que oneraria as empresas repetirem o mesmo processo de maneira consecutiva. Então, quem providenciou o termo para Finados e Proclamação da República fica apto a abrir seu negócio no dia 20", explicou Braulio.





Horário especial para a Black Friday

No caso da Black Friday, a convenção coletiva estabelece um termo de adesão válido para todo o período de funcionamento especial previsto na cláusula específica. A autorização contempla seis dias com expediente até as 21h e o domingo, 22 de novembro, até as 18h.



Também presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Braulio Rezende afirma que os termos têm como objetivo regulamentar o funcionamento do comércio em ocasiões extraordinárias e assegurar o cumprimento dos direitos trabalhistas dos comerciários.



Segundo ele, a abertura em feriados e a ampliação do expediente em datas comerciais especiais representam alternativas para os empresários, além de facilitar o acesso dos consumidores às lojas.



Além de Nova Friburgo, as regras da convenção coletiva também se aplicam aos estabelecimentos comerciais de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro.



As empresas desses municípios também precisam observar as exigências de formalização dos termos de adesão junto ao Sincomércio e ao Sindicato dos Empregados no Comércio.