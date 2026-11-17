Painel permite acompanhamento em tempo real do deslocamento dos ônibusDivulgação / PMNF
A iniciativa é da Subsecretaria de Serviços Concedidos, vinculada à Secretaria Municipal de Governo, e integra as ações de modernização do Sistema Partiu. Por meio do painel, os usuários podem consultar as linhas que atendem aquele ponto de embarque e o tempo estimado para a chegada dos veículos. As informações são atualizadas a cada minuto.
O equipamento também exibe os ônibus com previsão de passagem naquele local e em horários próximos, permitindo que o passageiro identifique o coletivo que pretende utilizar e tenha uma estimativa do tempo de espera.
Outros 14 equipamentos estão previstos
Os painéis também contam com sistema de monitoramento para prevenir atos de vandalismo e preservar os equipamentos públicos.
Consulta também pode ser feita pela internet
A ferramenta pode ser acessada pelo celular ou computador, permitindo que o usuário consulte as informações antes mesmo de sair de casa.
Segundo a Prefeitura, a implantação dos painéis representa mais uma etapa de modernização do Sistema Partiu, que vem incorporando novas ferramentas digitais ao transporte público de Nova Friburgo.
Pagamento de passagem com PIX
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