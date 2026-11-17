Painel permite acompanhamento em tempo real do deslocamento dos ônibus - Divulgação / PMNF

Painel permite acompanhamento em tempo real do deslocamento dos ônibusDivulgação / PMNF

Publicado 17/11/2026 17:06

Os passageiros do transporte público de Nova Friburgo passaram a contar com um painel eletrônico que informa a previsão de chegada dos ônibus em tempo real. O primeiro equipamento já entrou em funcionamento na Rua Comandante Ribeiro de Barros, em frente à loja Wermar, na região central do município.





A iniciativa é da Subsecretaria de Serviços Concedidos, vinculada à Secretaria Municipal de Governo, e integra as ações de modernização do Sistema Partiu. Por meio do painel, os usuários podem consultar as linhas que atendem aquele ponto de embarque e o tempo estimado para a chegada dos veículos. As informações são atualizadas a cada minuto.



O equipamento também exibe os ônibus com previsão de passagem naquele local e em horários próximos, permitindo que o passageiro identifique o coletivo que pretende utilizar e tenha uma estimativa do tempo de espera.



LEIA MAIS: FAOL aponta dívida de R$ 4,3 milhões da Prefeitura de Nova Friburgo A iniciativa é da Subsecretaria de Serviços Concedidos, vinculada à Secretaria Municipal de Governo, e integra as ações de modernização do Sistema Partiu. Por meio do painel, os usuários podem consultar as linhas que atendem aquele ponto de embarque e o tempo estimado para a chegada dos veículos. As informações são atualizadas a cada minuto.O equipamento também exibe os ônibus com previsão de passagem naquele local e em horários próximos, permitindo que o passageiro identifique o coletivo que pretende utilizar e tenha uma estimativa do tempo de espera.

Outros 14 equipamentos estão previstos

De acordo com a Prefeitura, a instalação na região central é a primeira etapa de um projeto que prevê outros 14 painéis eletrônicos em pontos de grande movimentação de passageiros. Ao todo, serão 15 equipamentos distribuídos em locais estratégicos do transporte coletivo municipal.



Os painéis também contam com sistema de monitoramento para prevenir atos de vandalismo e preservar os equipamentos públicos.





Consulta também pode ser feita pela internet





A ferramenta pode ser acessada pelo celular ou computador, permitindo que o usuário consulte as informações antes mesmo de sair de casa.



Segundo a Prefeitura, a implantação dos painéis representa mais uma etapa de modernização do Sistema Partiu, que vem incorporando novas ferramentas digitais ao transporte público de Nova Friburgo. Além dos painéis físicos, os passageiros podem acompanhar a localização dos ônibus e consultar a previsão de chegada pelo site do serviço: friburgo.merustracker.com.br/consultapassageiro A ferramenta pode ser acessada pelo celular ou computador, permitindo que o usuário consulte as informações antes mesmo de sair de casa.Segundo a Prefeitura, a implantação dos painéis representa mais uma etapa de modernização do Sistema Partiu, que vem incorporando novas ferramentas digitais ao transporte público de Nova Friburgo.

Pagamento de passagem com PIX

O pagamento das passagens por Pix é outra novidade do Sistema Partiu. Como mostrou O DIA , desde o dia 6 de novembro, os passageiros podem comprar bilhetes de ônibus e vans diretamente pelo WhatsApp, por meio do número (21) 2127-4065. Após escolher a quantidade de passagens e realizar o pagamento pelo código Pix gerado pelo sistema, o usuário recebe um QR Code na própria conversa, que deve ser apresentado no leitor instalado no validador do veículo. A compra pode ser antecipada, dispensando cartão físico ou dinheiro. Cada código corresponde a uma única viagem e não permite integração tarifária entre linhas.

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