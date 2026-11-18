Moradores temem que a erosão avance e comprometa ainda mais a segurança de quem trafega pela viaReprodução / Zoom
Licitação da obra está em andamento, diz governo
De acordo ainda com órgão, desde a identificação do problema, foram realizados levantamentos topográficos, sondagens e vistorias técnicas, inclusive em conjunto com a Defesa Civil municipal, para avaliar as condições da encosta e definir as medidas necessárias. Como ação preventiva, o trecho foi sinalizado, e o tráfego passou a operar em meia pista.
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