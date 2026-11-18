Moradores temem que a erosão avance e comprometa ainda mais a segurança de quem trafega pela via - Reprodução / Zoom

Moradores temem que a erosão avance e comprometa ainda mais a segurança de quem trafega pela viaReprodução / Zoom

Publicado 18/11/2026 11:33 | Atualizado 18/11/2026 11:34

Uma erosão na margem da RJ-148, na altura de Riograndina, em Nova Friburgo, continua preocupando moradores e usuários da rodovia. O problema, que segundo os moradores começou em fevereiro, permanece sem solução definitiva. Sob jurisdição do Departamento de Estradas de Rodagem do Rio de Janeiro ( DER-RJ ), a estrada é uma importante ligação entre Nova Friburgo e municípios como Duas Barras e Sumidouro, sendo utilizada também para o escoamento da produção agrícola e o transporte de moradores.

A área afetada apresenta comprometimento da margem, com avanço do processo erosivo, situação que pode se agravar com o aumento do volume de água e comprometer ainda mais a estrutura do entorno da rodovia.

Segundo os moradores locais, a erosão se agrava a cada chuva. A principal preocupação é o avanço do desmoronamento, que pode atingir a pista, a estrutura da rodovia e áreas próximas. Diante da proximidade do período chuvoso de verão, a situação levanta preocupações sobre o agravamento da erosão e a segurança de quem trafega pelo trecho.

A cobrança dos moradores e comeciantes da região é por uma intervenção que impeça o agravamento da situação e garanta condições de segurança para motoristas e pessoas que vivem nas proximidades.





Licitação da obra está em andamento, diz governo

Em resposta à reportagem, o DER-RJ informou que concluiu o projeto de engenharia e o orçamento para a contratação das obras de contenção da encosta na RJ-148. Segundo o órgão, o processo licitatório está em andamento, em caráter emergencial. O departamento afirmou, também, que trabalha para agilizar os procedimentos e iniciar as intervenções o mais rapidamente possível, priorizando a segurança da população.



De acordo ainda com órgão, desde a identificação do problema, foram realizados levantamentos topográficos, sondagens e vistorias técnicas, inclusive em conjunto com a Defesa Civil municipal, para avaliar as condições da encosta e definir as medidas necessárias. Como ação preventiva, o trecho foi sinalizado, e o tráfego passou a operar em meia pista.

Prefeitura monitora o caso

Questionada sobre a atuação para cobrar soluções para o problema, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que presta apoio com a sinalização do trecho, através da Secretaria de Mobilidade e Urbanismo (Semu) e monitora a situação por meio das secretarias de Proteção e Defesa Civil; Desenvolvimento Regional (Seder); e Infraestrutura e Obras. No entanto, não informou detalhes da obra, recomenando que sejam verificados diretamente junto ao DER-RJ.