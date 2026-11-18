Evento é gratuito e acontece no auditório da Acianf, mediante inscrição online - Reprodução / site Acianf

Evento é gratuito e acontece no auditório da Acianf, mediante inscrição onlineReprodução / site Acianf

Publicado 18/11/2026 10:44

Empresários e empreendedores de Nova Friburgo poderão participar, nesta quinta-feira (19), de uma palestra gratuita sobre o fim da escala 6x1 e os possíveis impactos da mudança para as empresas. O encontro, promovido pelo Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), será realizado às 18h30, na sede da Associação Comercial, Industrial, Agrícola e de Serviços de Nova Friburgo ( ACIANF ), localizada no centro.





Com o tema “O Fim da Escala 6x1: o que muda para a sua empresa?”, a iniciativa pretende esclarecer dúvidas sobre mudanças na jornada de trabalho, organização das equipes, custos operacionais e aspectos legais, especialmente para negócios dos setores de comércio e serviços.



LEIA MAIS: Sincomércio e CDL orientam empresários e contadores sobre jornada 5x2 Com o tema “O Fim da Escala 6x1: o que muda para a sua empresa?”, a iniciativa pretende esclarecer dúvidas sobre mudanças na jornada de trabalho, organização das equipes, custos operacionais e aspectos legais, especialmente para negócios dos setores de comércio e serviços.

Especialistas vão abordar gestão e legislação

A programação conta com a presença de Aline Oliveira Garcia, CEO da MFG Consultoria Empresarial e coordenadora de Finanças do CMEC, que vai falar sobre os impactos financeiros e a gestão das empresas. A advogada Flávia Moreira, especialista em Direito do Trabalho, da LS Advocacia Empresarial, também participa e vai abordar os aspectos legais relacionados às mudanças na jornada.



A presidente do CMEC, Priscilla Guindani, destaca a importância de levar informação aos empreendedores diante das dúvidas sobre a regulamentação e os possíveis efeitos das mudanças. A proposta é antecipar esclarecimentos para que empresários possam se preparar e evitar problemas futuros.

A proposta do fim da jornada 6x1 envolve não apenas a redução dos dias trabalhados, mas também a reorganização das jornadas, escalas e equipes, com possíveis impactos sobre custos, produtividade e funcionamento das empresas, especialmente nos setores de comércio e serviços. A palestra pretende esclarecer como essas mudanças podem afetar os empreendedores e quais aspectos devem ser considerados no planejamento dos negócios.





CMEC tem nova diretoria

A palestra será a primeira atividade aberta ao público da nova diretoria do CMEC, empossada em 20 de outubro, sob a presidência de Priscilla Guindani. O Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Nova Friburgo é vinculado à ACIANF e atua no fortalecimento do empreendedorismo feminino, promovendo capacitação, networking, cultura e iniciativas voltadas ao desenvolvimento das mulheres empreendedoras.



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