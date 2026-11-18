Evento é gratuito e acontece no auditório da Acianf, mediante inscrição onlineReprodução / site Acianf
Com o tema “O Fim da Escala 6x1: o que muda para a sua empresa?”, a iniciativa pretende esclarecer dúvidas sobre mudanças na jornada de trabalho, organização das equipes, custos operacionais e aspectos legais, especialmente para negócios dos setores de comércio e serviços.
Especialistas vão abordar gestão e legislação
A presidente do CMEC, Priscilla Guindani, destaca a importância de levar informação aos empreendedores diante das dúvidas sobre a regulamentação e os possíveis efeitos das mudanças. A proposta é antecipar esclarecimentos para que empresários possam se preparar e evitar problemas futuros.
CMEC tem nova diretoria
- Evento: O Fim da Escala 6x1: o que muda para a sua empresa?
- Data: Quinta-feira, 19 de novembro
- Horário: 18h30
- Local: ACIANF – Avenida Alberto Braune, 111, Centro, Nova Friburgo
- Entrada: Gratuita, com inscrição prévia
- Inscrições: Online por este link.
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