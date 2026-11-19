Nêgo chegou ao Rio no final dos anos1960 e encontrou em Nova Friburgo o cenário que transformaria sua produção artísticaReprodução / IG Jardim do Nêgo
Nascido em 2 de abril de 1943, na cidade de Aurora, no Ceará, Nêgo demonstrou interesse pela arte ainda na infância. Autodidata, começou a trabalhar com esculturas em madeira e desenvolveu uma trajetória marcada pela criatividade e pela utilização de materiais naturais. Chegou ao Rio de Janeiro no final da década de 1960 e, posteriormente, estabeleceu-se em Nova Friburgo, onde encontrou o cenário que transformaria sua produção artística.
A história do Jardim do Nêgo começou em 1981, quando o artista observou a formação de um barranco em sua propriedade e identificou no terreno a silhueta de uma mulher. A partir daquela inspiração, começou a esculpir diretamente na terra, aproveitando os contornos naturais das encostas para criar figuras humanas, animais e personagens religiosos.
Sua técnica peculiar combinava terra, água e vegetação. Com o tempo, musgos e outros elementos naturais passaram a integrar as esculturas, dando às obras uma aparência que as fazia parecer parte da própria paisagem. Algumas peças alcançaram grandes dimensões, chegando a aproximadamente dez metros de altura.
Localizado às margens da RJ-130, na região de Campo do Coelho, o Jardim do Nêgo passou a receber visitantes de diferentes partes do Brasil e do exterior. O trabalho do artista também ganhou reconhecimento fora da Região Serrana, com obras expostas no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em 2014, o jornal britânico The Guardian incluiu o espaço entre os atrativos brasileiros considerados tesouros pouco conhecidos.
A trajetória também foi marcada por desafios. Em janeiro de 2011, durante a tragédia climática que atingiu a Região Serrana, parte das esculturas foi danificada por deslizamentos e enxurradas. Nêgo trabalhou na recuperação do jardim, demonstrando a dedicação à preservação de sua obra.
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