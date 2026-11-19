Nêgo chegou ao Rio no final dos anos1960 e encontrou em Nova Friburgo o cenário que transformaria sua produção artística - Reprodução / IG Jardim do Nêgo

Nêgo chegou ao Rio no final dos anos1960 e encontrou em Nova Friburgo o cenário que transformaria sua produção artísticaReprodução / IG Jardim do Nêgo

Publicado 19/11/2026 08:21

Nova Friburgo perdeu, nesta quarta-feira (18), um de seus artistas mais conhecidos. Morreu, aos 83 anos, Geraldo Simplício, conhecido como Nêgo, escultor responsável pela criação do Jardim do Nêgo , em Campo do Coelho. O espaço, considerado um museu de arte a céu aberto, tornou-se um dos pontos turísticos e culturais mais emblemáticos do município, reunindo esculturas monumentais feitas diretamente nos barrancos de terra.



Nascido em 2 de abril de 1943, na cidade de Aurora, no Ceará, Nêgo demonstrou interesse pela arte ainda na infância. Autodidata, começou a trabalhar com esculturas em madeira e desenvolveu uma trajetória marcada pela criatividade e pela utilização de materiais naturais. Chegou ao Rio de Janeiro no final da década de 1960 e, posteriormente, estabeleceu-se em Nova Friburgo, onde encontrou o cenário que transformaria sua produção artística.



A história do Jardim do Nêgo começou em 1981, quando o artista observou a formação de um barranco em sua propriedade e identificou no terreno a silhueta de uma mulher. A partir daquela inspiração, começou a esculpir diretamente na terra, aproveitando os contornos naturais das encostas para criar figuras humanas, animais e personagens religiosos.



Sua técnica peculiar combinava terra, água e vegetação. Com o tempo, musgos e outros elementos naturais passaram a integrar as esculturas, dando às obras uma aparência que as fazia parecer parte da própria paisagem. Algumas peças alcançaram grandes dimensões, chegando a aproximadamente dez metros de altura.



Localizado às margens da RJ-130, na região de Campo do Coelho, o Jardim do Nêgo passou a receber visitantes de diferentes partes do Brasil e do exterior. O trabalho do artista também ganhou reconhecimento fora da Região Serrana, com obras expostas no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em 2014, o jornal britânico The Guardian incluiu o espaço entre os atrativos brasileiros considerados tesouros pouco conhecidos.



A trajetória também foi marcada por desafios. Em janeiro de 2011, durante a tragédia climática que atingiu a Região Serrana, parte das esculturas foi danificada por deslizamentos e enxurradas. Nêgo trabalhou na recuperação do jardim, demonstrando a dedicação à preservação de sua obra.



LEIA MAIS: Raízes europeias ajudam a contar a história de Nova Friburgo Nascido em 2 de abril de 1943, na cidade de Aurora, no Ceará, Nêgo demonstrou interesse pela arte ainda na infância. Autodidata, começou a trabalhar com esculturas em madeira e desenvolveu uma trajetória marcada pela criatividade e pela utilização de materiais naturais. Chegou ao Rio de Janeiro no final da década de 1960 e, posteriormente, estabeleceu-se em Nova Friburgo, onde encontrou o cenário que transformaria sua produção artística.A história do Jardim do Nêgo começou em 1981, quando o artista observou a formação de um barranco em sua propriedade e identificou no terreno a silhueta de uma mulher. A partir daquela inspiração, começou a esculpir diretamente na terra, aproveitando os contornos naturais das encostas para criar figuras humanas, animais e personagens religiosos.Sua técnica peculiar combinava terra, água e vegetação. Com o tempo, musgos e outros elementos naturais passaram a integrar as esculturas, dando às obras uma aparência que as fazia parecer parte da própria paisagem. Algumas peças alcançaram grandes dimensões, chegando a aproximadamente dez metros de altura.Localizado às margens da RJ-130, na região de Campo do Coelho, o Jardim do Nêgo passou a receber visitantes de diferentes partes do Brasil e do exterior. O trabalho do artista também ganhou reconhecimento fora da Região Serrana, com obras expostas no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Em 2014, o jornal britânico The Guardian incluiu o espaço entre os atrativos brasileiros considerados tesouros pouco conhecidos.A trajetória também foi marcada por desafios. Em janeiro de 2011, durante a tragédia climática que atingiu a Região Serrana, parte das esculturas foi danificada por deslizamentos e enxurradas. Nêgo trabalhou na recuperação do jardim, demonstrando a dedicação à preservação de sua obra. Políticos e artistas lamentam morte de Nêgo e destacam legado

A morte de Geraldo Simplício provocou manifestações de pesar entre autoridades, representantes políticos e artistas de Nova Friburgo. O prefeito do município publicou uma homenagem destacando a importância do escultor para a cultura e o turismo local, lembrando que o Jardim do Nêgo se tornou um dos atrativos mais emblemáticos da cidade, com reconhecimento internacional. Na mensagem, o prefeito também recordou uma fotografia de 2023, durante a comemoração dos 80 anos do artista, ressaltando a alegria e a fraternidade daquele momento. “Descanse em paz, senhor Geraldo, nosso eterno Nêgo!”, escreveu. Entre os representantes políticos que se manifestaram estão o vereador Marcos Marins (PSD) e Zé Alexandre Almeida (PT). As homenagens destacaram a dimensão da obra de Nêgo, sua importância para Nova Friburgo e o reconhecimento conquistado junto a milhares de visitantes. Ambos também prestaram solidariedade aos familiares e amigos. A artista plástica e educadora Denise Bertbert ressaltou a contribuição do escultor para a formação cultural da cidade e do país. Ela lembrou os alunos que passaram pelo Jardim do Nêgo e os visitantes que tiveram a oportunidade de conhecer suas obras. “Quantos alunos passaram pelo Jardim do Nêgo, quantos olhares se encantaram com suas obras e quantos tiveram a oportunidade de conhecer sua genialidade artística e o ser humano especial que foi nosso Nêgo”, escreveu Denise, que encerrou a homenagem agradecendo pela contribuição deixada pelo artista.

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