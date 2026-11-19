Muro de contenção não resistiu à forte chuva na Granja Spinelli - Reprodução / Rede sociais

Muro de contenção não resistiu à forte chuva na Granja SpinelliReprodução / Rede sociais

Publicado 19/11/2026 08:47

A forte chuva que atingiu Nova Friburgo na madrugada desta quinta-feira (19) provocou três ocorrências em diferentes pontos do município. De acordo com a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Civil, foram registrados a queda parcial de um muro em Granja Spinelli, o rompimento de uma galeria e danos em uma calçada no bairro de Olaria. Não houve registro de vítimas.

Em Granja Spinelli, parte de um muro cedeu e os destroços atingiram um trecho da via. A Defesa Civil orienta motoristas e pedestres a redobrarem a atenção ao passar pelo local. Já na Rua Raul Veiga, em Olaria, uma galeria rompeu em decorrência da chuva.

Segundo a Prefeitura, o secretário municipal de Proteção e Defesa Civil, Evi Gomes, esteve no endereço para avaliar a situação. Evi também vistoriou em Olaria, na Rua Manoel Duarte, um buraco na calçada, causado pela chuva. No local, as águas arrastaram a terra e outros materiais para o quintal de uma residência.





Maior volume de chuva do estado

Segundo o boletim do Centro Estadual de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden-RJ), divulgado às 6h desta quinta-feira, Nova Friburgo registrou 76,8 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. O volume foi o maior acumulado no período entre os municípios do estado do Rio de Janeiro.

Moradores receberam alertas para deixar casas

Durante a madrugada, moradores de áreas consideradas vulneráveis receberam alertas de emergência enviados pela Defesa Civil Estadual diretamente aos celulares. As mensagens orientavam a população a evitar áreas de risco e deixar as residências, procurando os pontos de apoio indicados. Em Olaria, um aviso foi registrado às 0h43, com indicação do Ginásio Municipal Adhemar F. Combat. Já na Granja Spinelli, moradores foram orientados a procurar a Escola Municipal Alberto Meyer.



As sirenes de alerta permaneceram acionadas por duas horas nos bairros Olaria (Barroso), Catarcione e Granja Spinelli, seguindo os protocolos de segurança. Segundo a Defesa Civil, moradores entraram em contato pelo telefone 199 durante o período, mas não houve procura presencial pelos pontos de apoio.





Risco alto de deslizamentos

O boletim conjunto da Defesa Civil Estadual e do Cemaden-RJ, válido até as 18h desta quinta-feira, mantém o risco alto de deslizamentos em Nova Friburgo. Para a região Serrana II, da qual o município faz parte, o risco hidrológico permanece moderado.



A previsão indica pancadas isoladas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente durante a tarde e a noite.



A Secretaria de Proteção e Defesa Civil orienta a população a acompanhar os comunicados pelos canais oficiais e ficar atenta a sinais de movimentação de terra, rachaduras em imóveis e alterações em encostas.



Em caso de emergência, o contato com a Defesa Civil pode ser feito pelo telefone 199.