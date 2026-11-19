Muro de contenção não resistiu à forte chuva na Granja SpinelliReprodução / Rede sociais
Maior volume de chuva do estado
Moradores receberam alertas para deixar casas
As sirenes de alerta permaneceram acionadas por duas horas nos bairros Olaria (Barroso), Catarcione e Granja Spinelli, seguindo os protocolos de segurança. Segundo a Defesa Civil, moradores entraram em contato pelo telefone 199 durante o período, mas não houve procura presencial pelos pontos de apoio.
Risco alto de deslizamentos
A previsão indica pancadas isoladas de chuva moderada a forte, acompanhadas de raios e rajadas de vento, principalmente durante a tarde e a noite.
A Secretaria de Proteção e Defesa Civil orienta a população a acompanhar os comunicados pelos canais oficiais e ficar atenta a sinais de movimentação de terra, rachaduras em imóveis e alterações em encostas.
Em caso de emergência, o contato com a Defesa Civil pode ser feito pelo telefone 199.
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