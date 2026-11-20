Tradicional hotel friburguense teve como arquiteto projetista Lucio Costa - Reprodução / Visite Nova Friburgo

Tradicional hotel friburguense teve como arquiteto projetista Lucio CostaReprodução / Visite Nova Friburgo

Publicado 20/11/2026 11:22

Fechado há mais de duas décadas, um dos patrimônios arquitetônicos mais importantes de Nova Friburgo está no centro de uma nova mobilização pela preservação de sua história. O movimento SOS Amigos do Park Hotel São Clemente está sendo retomado por moradores, profissionais e pessoas ligadas à proteção do patrimônio histórico, com o objetivo de sensibilizar a sociedade e atrair parceiros para a recuperação do imóvel.





O prédio, que pertence aos herdeiros da família Guinle, permanece sem utilização desde 2004 e enfrenta problemas de conservação. Construído originalmente como uma estrutura provisória, o hotel atravessou mais de 80 anos e sofreu os efeitos do tempo e das condições climáticas da região. As chuvas recorrentes contribuíram para comprometer o imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1985.



Apesar de campanhas anteriores em defesa de sua recuperação, o restauro ainda não foi concretizado. Agora, a mobilização ganhou novo impulso a partir de agosto, por iniciativa do engenheiro Luiz Guinle, filho de César Guinle, antigo proprietário do empreendimento. LEIA MAIS: Aos 83 anos, morre Geraldo Simplício, criador do Jardim do Nêgo O prédio, que pertence aos herdeiros da família Guinle, permanece sem utilização desde 2004 e enfrenta problemas de conservação. Construído originalmente como uma estrutura provisória, o hotel atravessou mais de 80 anos e sofreu os efeitos do tempo e das condições climáticas da região. As chuvas recorrentes contribuíram para comprometer o imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1985.Apesar de campanhas anteriores em defesa de sua recuperação, o restauro ainda não foi concretizado. Agora, a mobilização ganhou novo impulso a partir de agosto, por iniciativa do engenheiro Luiz Guinle, filho de César Guinle, antigo proprietário do empreendimento.

Projeto de restauração

Segundo o jornalista e pesquisador da história de Nova Friburgo, Girlan Guilland, integrante do movimento SOS Amigos do Park Hotel, uma das principais frentes da mobilização é a busca por recursos para viabilizar a restauração. Um projeto já está enquadrado no Ministério da Cultura para captação por meio de incentivo fiscal. A primeira etapa prevê arrecadar R$ 1,6 milhão, correspondente a 20% do valor total do projeto.



O Instituto Traço é responsável pela gestão da captação, que pretende atrair empresas interessadas em apoiar a iniciativa por meio dos mecanismos de renúncia fiscal.





De hospedagem provisória a referência arquitetônica





A proposta era criar um espaço simples e temporário, mas o resultado foi muito além da ideia original. Lúcio Costa desenvolveu uma construção de estilo próprio, utilizando madeiras e materiais da região, além de desenhar os móveis do estabelecimento. O hotel se transformou em



O empreendimento funcionou por 60 anos, entre 1944 e 2004, e viveu seu período de maior prestígio nas décadas de 1970 e 1980, quando foi arrendado pela húngara Irene Peterdi, que marcou o local pela gastronomia sofisticada. O espaço também ficou conhecido por receber casais em lua de mel.



A história do Park Hotel começou na década de 1940, quando César Guinle planejou a implantação da Cidade Jardim Parque São Clemente. Para o projeto, contratou o arquiteto e urbanista Lúcio Costa, responsável por desenvolver uma hospedagem que inicialmente serviria para receber potenciais compradores dos terrenos durante visitas à cidade.A proposta era criar um espaço simples e temporário, mas o resultado foi muito além da ideia original. Lúcio Costa desenvolveu uma construção de estilo próprio, utilizando madeiras e materiais da região, além de desenhar os móveis do estabelecimento. O hotel se transformou em uma referência da arquitetura modernista brasileira O empreendimento funcionou por 60 anos, entre 1944 e 2004, e viveu seu período de maior prestígio nas décadas de 1970 e 1980, quando foi arrendado pela húngara Irene Peterdi, que marcou o local pela gastronomia sofisticada. O espaço também ficou conhecido por receber casais em lua de mel.

Nova função para o espaço

Uma das propostas defendidas pelo movimento é que o imóvel não volte a funcionar como hotel. A ideia é preservar sua história e identidade arquitetônica por meio de uma nova utilização, possivelmente como centro cultural dedicado à arquitetura e ao design.



Segundo Girlan Guilland, a Escola da Cidade, faculdade de arquitetura de São Paulo, já manifestou interesse em promover atividades técnicas com estudantes no local. A iniciativa recuperaria uma tradição do Park Hotel de receber alunos e pesquisadores para estudos arquitetônicos. Em 2007, por exemplo, o imóvel sediou uma edição especial do Docomomo, evento ligado à preservação da arquitetura moderna.



Mobilização da população

Nas próximas semanas, o grupo pretende organizar uma caminhada histórica pelo Parque São Clemente e pelo entorno do hotel, além de campanhas para ampliar a mobilização. Também está sendo estruturado um grupo de WhatsApp para divulgar as ações e receber opiniões e sugestões dos moradores.



A intenção é reunir apoiadores e potenciais parceiros para que o projeto de restauração avance. Para os integrantes do SOS Amigos do Park Hotel, preservar o edifício significa proteger não apenas uma construção histórica, mas uma parte importante da memória de Nova Friburgo e do patrimônio arquitetônico brasileiro.

MPF acompanha condições de conservação