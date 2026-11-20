Tradicional hotel friburguense teve como arquiteto projetista Lucio CostaReprodução / Visite Nova Friburgo
O prédio, que pertence aos herdeiros da família Guinle, permanece sem utilização desde 2004 e enfrenta problemas de conservação. Construído originalmente como uma estrutura provisória, o hotel atravessou mais de 80 anos e sofreu os efeitos do tempo e das condições climáticas da região. As chuvas recorrentes contribuíram para comprometer o imóvel, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) desde 1985.
Apesar de campanhas anteriores em defesa de sua recuperação, o restauro ainda não foi concretizado. Agora, a mobilização ganhou novo impulso a partir de agosto, por iniciativa do engenheiro Luiz Guinle, filho de César Guinle, antigo proprietário do empreendimento.
Projeto de restauração
O Instituto Traço é responsável pela gestão da captação, que pretende atrair empresas interessadas em apoiar a iniciativa por meio dos mecanismos de renúncia fiscal.
De hospedagem provisória a referência arquitetônica
A proposta era criar um espaço simples e temporário, mas o resultado foi muito além da ideia original. Lúcio Costa desenvolveu uma construção de estilo próprio, utilizando madeiras e materiais da região, além de desenhar os móveis do estabelecimento. O hotel se transformou em uma referência da arquitetura modernista brasileira.
O empreendimento funcionou por 60 anos, entre 1944 e 2004, e viveu seu período de maior prestígio nas décadas de 1970 e 1980, quando foi arrendado pela húngara Irene Peterdi, que marcou o local pela gastronomia sofisticada. O espaço também ficou conhecido por receber casais em lua de mel.
Nova função para o espaço
Segundo Girlan Guilland, a Escola da Cidade, faculdade de arquitetura de São Paulo, já manifestou interesse em promover atividades técnicas com estudantes no local. A iniciativa recuperaria uma tradição do Park Hotel de receber alunos e pesquisadores para estudos arquitetônicos. Em 2007, por exemplo, o imóvel sediou uma edição especial do Docomomo, evento ligado à preservação da arquitetura moderna.
Mobilização da população
A intenção é reunir apoiadores e potenciais parceiros para que o projeto de restauração avance. Para os integrantes do SOS Amigos do Park Hotel, preservar o edifício significa proteger não apenas uma construção histórica, mas uma parte importante da memória de Nova Friburgo e do patrimônio arquitetônico brasileiro.
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