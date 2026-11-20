Sala "Luzes da África", exposição permantente no Museu Nova FriburgoReprodução / IG Fundação João VI
No sábado, o Museu Nova Friburgo recebe a Feira Força Preta, das 12h às 18h. A programação inclui atividades relacionadas à cultura afro-brasileira, como a oficina de Orixás em Origami, além de outras oficinas ao longo da tarde. Também estão previstas uma atividade de capoeira, às 15h, e apresentação da Unidos do Imperador, às 16h30.
A Usina Cultural Energisa também integra a programação. Nesta sexta-feira, às 19h, o Teatro da Usina recebe o espetáculo “SHP – A Forma Original da Cultura”. A montagem reúne dança, teatro e música para celebrar a cultura Hip Hop e abordar temas como identidade, pertencimento, preconceito e transformação social. A apresentação é gratuita, com distribuição de ingressos no local uma hora antes do início.
Também no sábado, às 20h, o Sesc Nova Friburgo recebe o espetáculo de dança “Em gira: ela encruzilhada”, espetáculo protagonizado pela passista Iara Cassano, com direção de Cátia Costa e trilha sonora de Bruno Barreto. A apresentação parte das memórias das rodas de samba e das experiências de uma mulher negra e artista para abordar ancestralidade, espiritualidade e resistência. A peça promete ser uma experiência de dança que provoca reflexões e reverencia a força da cultura negra. Os ingressos tem preços populares.
- Praça das Colônias: Suspiro. Programação nesta sexta-feira (20).
- Usina Cultural Energisa: espetáculo nesta sexta-feira, às 19h; entrada gratuita.
- Sesc Nova Friburgo: Avenida Presidente Costa e Silva, 231; espetáculo no sábado.
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