Município esclareceu que os R$ 400 representam uma estimativa - Reprodução / Site PMNF

Município esclareceu que os R$ 400 representam uma estimativaReprodução / Site PMNF

Publicado 21/11/2026 14:48

A capacidade de Nova Friburgo de financiar ações emergenciais e de enfrentamento a desastres naturais entrou em discussão durante o debate sobre o orçamento municipal de 2027. O anteprojeto apresentado pela Prefeitura prevê somente R$ 400 em receitas para o Fundo Municipal de Combate a Emergências e Calamidade Pública, valor muito inferior aos R$ 611 mil estimados para 2026.





A diferença representa uma queda de aproximadamente 99,93% na previsão de arrecadação. O número chamou a atenção dos vereadores durante uma audiência pública realizada na Câmara Municipal no dia 17 de novembro, quando foram discutidas as prioridades financeiras da administração para o próximo ano.



A preocupação está relacionada ao histórico de ocorrências provocadas por chuvas fortes na cidade, que enfrenta periodicamente alagamentos, deslizamentos e situações de risco para moradores. Durante o encontro, parlamentares defenderam esclarecimentos sobre a redução e questionaram como serão garantidos os recursos necessários para ações preventivas e atendimentos em situações de emergência.



LEIA MAIS: Nova Friburgo perde Selo Ouro no ranking da transparência A diferença representa uma queda de aproximadamente 99,93% na previsão de arrecadação. O número chamou a atenção dos vereadores durante uma audiência pública realizada na Câmara Municipal no dia 17 de novembro, quando foram discutidas as prioridades financeiras da administração para o próximo ano.A preocupação está relacionada ao histórico de ocorrências provocadas por chuvas fortes na cidade, que enfrenta periodicamente alagamentos, deslizamentos e situações de risco para moradores. Durante o encontro, parlamentares defenderam esclarecimentos sobre a redução e questionaram como serão garantidos os recursos necessários para ações preventivas e atendimentos em situações de emergência.

Prefeitura aponta outras fontes de recursos

Ao explicar a previsão, a administração municipal informou que o fundo, criado em 2011, tem como finalidade receber doações e transferências dos governos estadual e federal para o enfrentamento de situações de calamidade. Segundo a Prefeitura, não há recebimento de repasses destinados especificamente à conta há vários anos.



O município também esclareceu que os R$ 400 representam uma estimativa de arrecadação, e não um teto de investimentos ou de gastos com Defesa Civil. A entrada de novos recursos poderá ocorrer ao longo do exercício, conforme os procedimentos legais.



A Prefeitura acrescentou que o trabalho de prevenção e recuperação não depende exclusivamente desse mecanismo. Obras e intervenções também são financiadas por outras áreas da administração e por programas de outras esferas de governo.



Entre os investimentos citados estão oito obras de contenção previstas pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), com aproximadamente R$ 40 milhões, além da instalação de barreiras do tipo SABO no bairro Duas Pedras.





Orçamento municipal supera R$ 1,3 bilhão

A proposta orçamentária para 2027 estima receitas de R$ 1,306 bilhão para Nova Friburgo. O montante supera em aproximadamente R$ 147 milhões a previsão do exercício de 2026, que era de R$ 1,158 bilhão.



O anteprojeto ainda será submetido à tramitação legislativa e poderá sofrer alterações antes da aprovação final. A discussão sobre a destinação dos recursos ocorre em um município que precisa manter investimentos permanentes em prevenção, monitoramento de áreas de risco e proteção da população, especialmente durante os períodos de chuvas intensas.