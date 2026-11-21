Município esclareceu que os R$ 400 representam uma estimativaReprodução / Site PMNF
A diferença representa uma queda de aproximadamente 99,93% na previsão de arrecadação. O número chamou a atenção dos vereadores durante uma audiência pública realizada na Câmara Municipal no dia 17 de novembro, quando foram discutidas as prioridades financeiras da administração para o próximo ano.
A preocupação está relacionada ao histórico de ocorrências provocadas por chuvas fortes na cidade, que enfrenta periodicamente alagamentos, deslizamentos e situações de risco para moradores. Durante o encontro, parlamentares defenderam esclarecimentos sobre a redução e questionaram como serão garantidos os recursos necessários para ações preventivas e atendimentos em situações de emergência.
Prefeitura aponta outras fontes de recursos
O município também esclareceu que os R$ 400 representam uma estimativa de arrecadação, e não um teto de investimentos ou de gastos com Defesa Civil. A entrada de novos recursos poderá ocorrer ao longo do exercício, conforme os procedimentos legais.
A Prefeitura acrescentou que o trabalho de prevenção e recuperação não depende exclusivamente desse mecanismo. Obras e intervenções também são financiadas por outras áreas da administração e por programas de outras esferas de governo.
Entre os investimentos citados estão oito obras de contenção previstas pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC), com aproximadamente R$ 40 milhões, além da instalação de barreiras do tipo SABO no bairro Duas Pedras.
Orçamento municipal supera R$ 1,3 bilhão
O anteprojeto ainda será submetido à tramitação legislativa e poderá sofrer alterações antes da aprovação final. A discussão sobre a destinação dos recursos ocorre em um município que precisa manter investimentos permanentes em prevenção, monitoramento de áreas de risco e proteção da população, especialmente durante os períodos de chuvas intensas.
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