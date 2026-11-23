Proposta está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), aguardando parecer - Reprodução / Câmara de Nova Friburgo

Proposta está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), aguardando parecerReprodução / Câmara de Nova Friburgo

Publicado 23/11/2026 14:07

Contribuintes de Nova Friburgo poderão ter uma nova oportunidade para regularizar dívidas com a Prefeitura. O Executivo municipal encaminhou à Câmara de Vereadores, em regime de urgência, um projeto de lei que propõe uma nova edição do programa Concilia Friburgo, com descontos em juros e multas e possibilidade de parcelamento dos débitos em até 70 vezes.

A proposta contempla pendências relacionadas a tributos municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), o Imposto sobre Serviços (ISS), foro e alvarás, entre outros. As condições variam conforme o tipo de débito e a modalidade de pagamento escolhida pelo contribuinte.

Entre os benefícios previstos está a redução de até 100% dos juros e multas para quem optar pelo pagamento à vista de dívidas de até R$ 500. A mesma condição poderá ser aplicada a débitos de ISS, desde que a negociação seja realizada até dezembro, conforme as regras apresentadas na proposta.

Para quem não conseguir quitar o débito de uma só vez, o projeto prevê parcelamento em até 70 meses. O valor mínimo de cada prestação será de R$ 100 para pessoas físicas e R$ 250 para pessoas jurídicas.



Projeto ainda aguarda votação na Câmara

O Projeto de Lei Ordinária nº 303/2026 foi protocolado na Câmara Municipal em 9 de novembro e já foi lido em plenário. Segundo a Casa Legislativa, a proposta está na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC), aguardando parecer, e ainda precisará passar pela análise das demais comissões permanentes temáticas.

Até o momento, não há previsão de quando o projeto será votado. A Câmara informou que, nesta fase inicial, não foram identificadas divergências entre os vereadores, mas os parlamentares poderão apresentar emendas e sugerir alterações ao texto.

Após eventual aprovação, o projeto será encaminhado ao Executivo para sanção. Embora não exista prazo regimental específico para esse envio, a Câmara informou que costuma realizar o procedimento em até 48 horas. O prefeito terá 15 dias úteis para sancionar a proposta.



Nova edição do programa

O Concilia Friburgo já vem sendo adotado anualmente pela Prefeitura de Nova Friburgo. Uma das mudanças previstas na nova proposta, no entanto, é o aumento do limite para concessão de desconto integral em juros e multas para pagamentos à vista: de R$ 300, na edição anterior, para R$ 500 agora.

A Prefeitura ainda deverá divulgar o calendário de adesão e os critérios detalhados de participação após a aprovação da proposta pelo Legislativo.