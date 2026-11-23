A rede municipal de ensino friburguense conta com 123 escolas SME PMNF
Os responsáveis poderão realizar a inscrição pela internet, no sistema de matrícula da Prefeitura, ou diretamente nas unidades escolares. As escolas também funcionarão como pontos de apoio para orientar e auxiliar as famílias que tiverem dificuldades para acessar a plataforma.
Durante o cadastro, o responsável deverá indicar de duas a três opções de unidades escolares. A alocação poderá ocorrer em uma das instituições escolhidas ou, caso necessário, em outra unidade disponível nas proximidades, conforme a oferta de vagas.
Resultado e efetivação da matrícula
A portaria estabelece prazo de até três dias úteis, contados a partir do dia seguinte à divulgação da alocação, para a apresentação da documentação e continuidade do processo. O não cumprimento do prazo implica perda da vaga e exclusão do cadastro.
Critérios de prioridade
Também estão entre os critérios os candidatos com distorção idade/série, caracterizada por dois ou mais anos de atraso escolar. A classificação considera o acúmulo dos critérios prioritários e, em caso de empate, terá preferência o candidato de maior idade.
A pré-matrícula é regulamentada pela Portaria SEDUC nº 06, publicada em 16 de novembro de 2026. O documento também estabelece que a matrícula na rede municipal não pode ser condicionada ao pagamento de qualquer taxa.
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