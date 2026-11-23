A rede municipal de ensino friburguense conta com 123 escolas - SME PMNF

A rede municipal de ensino friburguense conta com 123 escolas SME PMNF

Publicado 23/11/2026 15:02

A pré-matrícula para novos alunos da rede municipal de Nova Friburgo , referente ao ano letivo de 2027, começa na próxima sexta-feira (27), às 10h. O prazo segue até 8 de dezembro, ao meio-dia. O procedimento contempla vagas para creches, pré-escolas, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA).





Os responsáveis poderão realizar a inscrição pela internet,



Durante o cadastro, o responsável deverá indicar de duas a três opções de unidades escolares. A alocação poderá ocorrer em uma das instituições escolhidas ou, caso necessário, em outra unidade disponível nas proximidades, conforme a oferta de vagas.



LEIA MAIS: Câmara analisa projeto que prevê descontos para dívidas com o município Os responsáveis poderão realizar a inscrição pela internet, no sistema de matrícula da Prefeitura , ou diretamente nas unidades escolares. As escolas também funcionarão como pontos de apoio para orientar e auxiliar as famílias que tiverem dificuldades para acessar a plataforma.Durante o cadastro, o responsável deverá indicar de duas a três opções de unidades escolares. A alocação poderá ocorrer em uma das instituições escolhidas ou, caso necessário, em outra unidade disponível nas proximidades, conforme a oferta de vagas.

Resultado e efetivação da matrícula





A portaria estabelece prazo de até três dias úteis, contados a partir do dia seguinte à divulgação da alocação, para a apresentação da documentação e continuidade do processo. O não cumprimento do prazo implica perda da vaga e exclusão do cadastro.



A primeira lista de estudantes contemplados será divulgada em 11 de dezembro, no site da Prefeitura ( https://www.pmnf.rj.gov.br/ ) e nas unidades escolares. Após a publicação, os responsáveis deverão comparecer à escola indicada entre os dias 14 e 16 de dezembro para validação dos documentos e agendamento da efetivação da matrícula.A portaria estabelece prazo de até três dias úteis, contados a partir do dia seguinte à divulgação da alocação, para a apresentação da documentação e continuidade do processo. O não cumprimento do prazo implica perda da vaga e exclusão do cadastro.

Critérios de prioridade

A classificação considera critérios de prioridade, entre eles a atualização de protocolos de pré-matrícula de 2026 para 2027 por candidatos que ainda não conseguiram vaga, pessoas com deficiência e estudantes da Educação Especial, beneficiários do Bolsa Família, crianças de zero a três anos em situação de monoparentalidade familiar, irmãos matriculados na mesma unidade e filhos ou dependentes de servidores municipais.

Além dos critérios já mencionados, a portaria assegura atendimento imediato e prioridade de matrícula ou transferência para crianças e adolescentes dependentes de mulheres em situação de violência doméstica. Também prevê prioridade para filhos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e atendimento sem barreiras burocráticas para crianças e adolescentes migrantes e refugiados.



Também estão entre os critérios os candidatos com distorção idade/série, caracterizada por dois ou mais anos de atraso escolar. A classificação considera o acúmulo dos critérios prioritários e, em caso de empate, terá preferência o candidato de maior idade.



A pré-matrícula é regulamentada pela Portaria SEDUC nº 06, publicada em 16 de novembro de 2026. O documento também estabelece que a matrícula na rede municipal não pode ser condicionada ao pagamento de qualquer taxa.