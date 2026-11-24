Será apresentada e lida a Carta pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e pelo Fortalecimento das Políticas Públicas de Saúde - Marcos Santos UPS

Será apresentada e lida a Carta pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e pelo Fortalecimento das Políticas Públicas de SaúdeMarcos Santos UPS

Publicado 24/11/2026 15:02

A violência de gênero e seus reflexos na saúde das mulheres estarão no centro de um debate em Nova Friburgo nesta quarta-feira (25). A Secretaria Municipal da Mulher realiza o 2º Seminário Municipal sobre os Direitos das Mulheres, das 13h às 17h, no plenário da Câmara Municipal. Com o tema “A Materialidade da Violência de Gênero e suas Implicações nas Políticas Públicas de Saúde”, o evento é realizado em alusão ao Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, celebrado em 25 de novembro. LEIA MAIS: Violência sexual contra mulheres bate recorde no Rio



A proposta é reunir profissionais de diferentes áreas para discutir como situações de violência afetam a saúde física e mental das mulheres e quais caminhos podem fortalecer o atendimento e a rede de proteção. O encontro é voltado a trabalhadores da saúde, educação, segurança e Justiça, além de estudantes universitários, integrantes de conselhos, representantes de organizações da sociedade civil e ativistas.



A programação começa às 13h, com a participação de representantes do governo municipal, da área de saúde, da segurança pública e do atendimento especializado às mulheres. Entre os convidados estão o prefeito Johnny Maycon, a secretária municipal da Mulher, Vanderleia Abrace Essa Ideia, o secretário de Saúde, Gabriel Wenderroschy, a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Mariana Thomé de Moraes, e a tenente-coronel PM Fabiana Amaro de Brito, coordenadora estadual do Programa Articuladores Territoriais de Políticas para as Mulheres (PATPM-RJ).



Às 13h30, a Dra. Conchita Pazzo, da organização Tecle Mulher, apresenta a palestra “A Materialidade da Violência de Gênero: impactos na saúde das mulheres e desafios para as políticas públicas”. A atividade terá mediação de Martha Rachel de Paula S. Pecci, subsecretária de Proteção e Desenvolvimento da Mulher.

LEIA MAIS: Rio lança plataforma contra violência de gênero A proposta é reunir profissionais de diferentes áreas para discutir como situações de violência afetam a saúde física e mental das mulheres e quais caminhos podem fortalecer o atendimento e a rede de proteção. O encontro é voltado a trabalhadores da saúde, educação, segurança e Justiça, além de estudantes universitários, integrantes de conselhos, representantes de organizações da sociedade civil e ativistas.A programação começa às 13h, com a participação de representantes do governo municipal, da área de saúde, da segurança pública e do atendimento especializado às mulheres. Entre os convidados estão o prefeito Johnny Maycon, a secretária municipal da Mulher, Vanderleia Abrace Essa Ideia, o secretário de Saúde, Gabriel Wenderroschy, a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Mariana Thomé de Moraes, e a tenente-coronel PM Fabiana Amaro de Brito, coordenadora estadual do Programa Articuladores Territoriais de Políticas para as Mulheres (PATPM-RJ).Às 13h30, a Dra. Conchita Pazzo, da organização Tecle Mulher, apresenta a palestra “A Materialidade da Violência de Gênero: impactos na saúde das mulheres e desafios para as políticas públicas”. A atividade terá mediação de Martha Rachel de Paula S. Pecci, subsecretária de Proteção e Desenvolvimento da Mulher.

Violências invisibilizadas Entre 14h e 15h, o seminário terá o painel “Violências Invisibilizadas e o Direito ao Cuidado Humanizado e Integral”. A discussão será dividida em três abordagens: os impactos da violência de gênero na saúde mental, com Flávia Pinheiro Teixeira, gerente de Saúde Mental; a humanização da assistência e a garantia dos direitos das mulheres, com Camila da Motta M. Estanislau, subsecretária de Atenção Básica; e a violência sexual e as medidas de profilaxia, com Michele Rodrigues Caetano, coordenadora do Programa IST/AIDS e Hepatites Virais. A mediação será de Carol Meyer, coordenadora do Centro de Referência da Mulher (CREM).



A programação segue às 16h, com a palestra “Direitos Reprodutivos em Contextos de Violência: autonomia, proteção e acesso à Justiça”, ministrada pela Dra. Larissa Davidovich, também com mediação de Martha Rachel de Paula S. Pecci.



O encerramento está previsto para as 16h40, com a leitura e votação da “Carta de Nova Friburgo pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e pelo Fortalecimento das Políticas Públicas de Saúde”. O documento será apresentado pela secretária municipal da Mulher, Vanderleia Abrace Essa Ideia, e submetido à aprovação dos participantes.



Segundo a Secretaria da Mulher, a intenção é ampliar o diálogo entre os diferentes setores envolvidos no atendimento às mulheres e transformar as discussões em ações integradas, com foco na prevenção da violência, na identificação de situações de risco e no acolhimento humanizado.

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