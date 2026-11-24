Será apresentada e lida a Carta pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e pelo Fortalecimento das Políticas Públicas de SaúdeMarcos Santos UPS
A proposta é reunir profissionais de diferentes áreas para discutir como situações de violência afetam a saúde física e mental das mulheres e quais caminhos podem fortalecer o atendimento e a rede de proteção. O encontro é voltado a trabalhadores da saúde, educação, segurança e Justiça, além de estudantes universitários, integrantes de conselhos, representantes de organizações da sociedade civil e ativistas.
A programação começa às 13h, com a participação de representantes do governo municipal, da área de saúde, da segurança pública e do atendimento especializado às mulheres. Entre os convidados estão o prefeito Johnny Maycon, a secretária municipal da Mulher, Vanderleia Abrace Essa Ideia, o secretário de Saúde, Gabriel Wenderroschy, a delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), Mariana Thomé de Moraes, e a tenente-coronel PM Fabiana Amaro de Brito, coordenadora estadual do Programa Articuladores Territoriais de Políticas para as Mulheres (PATPM-RJ).
Às 13h30, a Dra. Conchita Pazzo, da organização Tecle Mulher, apresenta a palestra “A Materialidade da Violência de Gênero: impactos na saúde das mulheres e desafios para as políticas públicas”. A atividade terá mediação de Martha Rachel de Paula S. Pecci, subsecretária de Proteção e Desenvolvimento da Mulher.
Violências invisibilizadas
A programação segue às 16h, com a palestra “Direitos Reprodutivos em Contextos de Violência: autonomia, proteção e acesso à Justiça”, ministrada pela Dra. Larissa Davidovich, também com mediação de Martha Rachel de Paula S. Pecci.
O encerramento está previsto para as 16h40, com a leitura e votação da “Carta de Nova Friburgo pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e pelo Fortalecimento das Políticas Públicas de Saúde”. O documento será apresentado pela secretária municipal da Mulher, Vanderleia Abrace Essa Ideia, e submetido à aprovação dos participantes.
Segundo a Secretaria da Mulher, a intenção é ampliar o diálogo entre os diferentes setores envolvidos no atendimento às mulheres e transformar as discussões em ações integradas, com foco na prevenção da violência, na identificação de situações de risco e no acolhimento humanizado.
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