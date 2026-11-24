O aumento observado em Nova Friburgo ocorre em um contexto de crescimento das apreensões de drogas em todo o estado do Rio de Janeiro. - Divulgação / 11º BPM

O aumento observado em Nova Friburgo ocorre em um contexto de crescimento das apreensões de drogas em todo o estado do Rio de Janeiro.Divulgação / 11º BPM

Publicado 24/11/2026 15:21

Nova Friburgo registrou 640 ocorrências de apreensão de drogas entre janeiro e outubro de 2026, um aumento de aproximadamente 19% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 538 registros. Os dados são do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP-RJ) e foram divulgados neste mês. LEIA MAIS: PM apreende drogas na Favela do Trem, em Nova Friburgo



Na comparação entre os dois períodos, foram 102 ocorrências a mais neste ano. Os números correspondem a registros policiais relacionados à apreensão de entorpecentes e não representam, necessariamente, a quantidade de pessoas envolvidas ou o volume de drogas retirado de circulação.



O levantamento também aponta crescimento nos registros de tráfico de drogas. No mesmo período, foram contabilizadas 501 ocorrências no município, diante de 403 no mesmo intervalo de 2025. A diferença representa uma alta de aproximadamente 24%.



LEIA MAIS: PM apreende cerca de 21 quilos de drogas em Nova Friburgo Na comparação entre os dois períodos, foram 102 ocorrências a mais neste ano. Os números correspondem a registros policiais relacionados à apreensão de entorpecentes e não representam, necessariamente, a quantidade de pessoas envolvidas ou o volume de drogas retirado de circulação.O levantamento também aponta crescimento nos registros de tráfico de drogas. No mesmo período, foram contabilizadas 501 ocorrências no município, diante de 403 no mesmo intervalo de 2025. A diferença representa uma alta de aproximadamente 24%. Outros indicadores Outro dado que chama atenção é o aumento das apreensões de drogas sem identificação de autoria. Nos nove primeiros meses do ano, foram 83 registros, contra 48 no mesmo período de 2025, uma variação de aproximadamente 73%.



As estatísticas também mostram crescimento nos registros de apreensão de adolescentes por ato infracional: foram 198 ocorrências entre janeiro e setembro de 2026, ante 159 no mesmo intervalo do ano anterior, aumento de cerca de 25%.

Um indicador de segurança pública, por sua vez, apresentou redução em Nova Friburgo. No segundo trimestre de 2026, o município registrou uma vítima de letalidade violenta, contra seis no mesmo período de 2025, uma queda de 83,3%. O indicador reúne crimes como homicídio doloso, feminicídio, latrocínio e mortes decorrentes de intervenção de agentes do Estado. Aumento na Região Serrana O aumento observado em Nova Friburgo ocorre em um contexto de crescimento das apreensões de drogas na Região Serrana. O município de Teresópolis, por exemplo, também apresentou crescimento nesse indicador. No primeiro semestre de 2026, foram registradas 465 apreensões de material entorpecente, contra 444 no mesmo período do ano anterior, uma alta de aproximadamente 5%, segundo dados do ISP divulgados em agosto. A comparação, no entanto, considera um intervalo menor do que o levantamento de Nova Friburgo, que reúne informações até outubro. Atuação policial Em Nova Friburgo, o trabalho de combate ao tráfico envolve ações da Polícia Militar, por meio do 11º BPM, e da Polícia Civil, por meio da 151ª Delegacia de Polícia. A população pode colaborar com informações anônimas pelo WhatsApp da 151ª DP, no número (22) 98131-5050, ou pelo telefone (22) 2533-1967. O 11º BPM também recebe denúncias pelo WhatsApp (21) 99195-3660 e pelo telefone (22) 2523-4590.





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