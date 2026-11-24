O aumento observado em Nova Friburgo ocorre em um contexto de crescimento das apreensões de drogas em todo o estado do Rio de Janeiro.Divulgação / 11º BPM
Na comparação entre os dois períodos, foram 102 ocorrências a mais neste ano. Os números correspondem a registros policiais relacionados à apreensão de entorpecentes e não representam, necessariamente, a quantidade de pessoas envolvidas ou o volume de drogas retirado de circulação.
O levantamento também aponta crescimento nos registros de tráfico de drogas. No mesmo período, foram contabilizadas 501 ocorrências no município, diante de 403 no mesmo intervalo de 2025. A diferença representa uma alta de aproximadamente 24%.
Outros indicadores
As estatísticas também mostram crescimento nos registros de apreensão de adolescentes por ato infracional: foram 198 ocorrências entre janeiro e setembro de 2026, ante 159 no mesmo intervalo do ano anterior, aumento de cerca de 25%.
Aumento na Região Serrana
Atuação policial
Nova Friburgo registra aumento de 19% nas apreensões de drogas em 2026
Levantamento do Instituto de Segurança Pública aponta 640 ocorrências entre janeiro e setembro, contra 538 no mesmo período do ano passado; registros de tráfico também cresceram
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