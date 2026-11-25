A unidade funciona na Avenida Alberto Braune, 223, no Centro, na antiga Rodoviária Leopoldina, ao lado da Prefeitura - Divulgação / PMNF

A unidade funciona na Avenida Alberto Braune, 223, no Centro, na antiga Rodoviária Leopoldina, ao lado da PrefeituraDivulgação / PMNF

Publicado 25/11/2026 11:47 | Atualizado 25/11/2026 11:48

Casa do Trabalhador de Nova Friburgo está com 482 vagas de emprego abertas, distribuídas em 159 cargos diferentes. As oportunidades contemplam profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência, abrangendo setores como comércio, serviços, indústria e construção civil, além de vagas de estágio e jovem aprendiz.



A lista reúne oportunidades em setores variados da economia, com destaque para funções ligadas ao comércio, atendimento, alimentação, serviços gerais e atividades industriais. Entre os cargos com maior número de postos disponíveis estão serviços gerais, com 30 opções de contratação cadastradas, e repositor de mercadorias, com dez. Também há oportunidades para açougueiro, além de auxiliar de cozinha, camareira, garçom, estoquista e vendedor interno.



No setor de alimentação, há vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, padeiro, forneiro, garçom, gerente de pizzaria e atendente de cafeteria. Já no comércio, aparecem funções como operador de loja, balconista, promotor de vendas, vendedor interno, repositor de mercadorias e operador de caixa.



A indústria e a construção civil também estão representadas na relação. Há oportunidades para preparador de injetora, soldador, auxiliar de corte para confecção, auxiliar de marcenaria, mecânico automotivo, bombeiro hidráulico, pedreiro e servente de obra, entre outras funções.



A lista contempla ainda profissionais com formação técnica ou superior, além de oportunidades para quem está cursando o ensino médio ou a graduação. Entre os estágios cadastrados estão vagas nas áreas de Administração, Direito, Enfermagem, Marketing e Pedagogia. Há também oportunidades para estudantes do ensino médio, incluindo postos de estágio e jovem aprendiz.



Outro destaque é a presença de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Entre as funções disponíveis estão serviços gerais e atendimento de lanchonete, ampliando as possibilidades de inserção profissional para esse público.



As condições de contratação variam conforme a empresa e a função. A relação inclui oportunidades com carteira assinada, contratos temporários e estágios. As jornadas também são diferentes, com cargas horárias de 40 ou 44 horas semanais e escalas como 5x2, 5x1, 6x1 e 12x36. Os requisitos de escolaridade vão desde o ensino fundamental até o ensino superior, dependendo do cargo.



LEIA MAIS: Câmara analisa projeto que prevê descontos para dívidas com o município A lista reúne oportunidades em setores variados da economia, com destaque para funções ligadas ao comércio, atendimento, alimentação, serviços gerais e atividades industriais. Entre os cargos com maior número de postos disponíveis estão serviços gerais, com 30 opções de contratação cadastradas, e repositor de mercadorias, com dez. Também há oportunidades para açougueiro, além de auxiliar de cozinha, camareira, garçom, estoquista e vendedor interno.No setor de alimentação, há vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, padeiro, forneiro, garçom, gerente de pizzaria e atendente de cafeteria. Já no comércio, aparecem funções como operador de loja, balconista, promotor de vendas, vendedor interno, repositor de mercadorias e operador de caixa.A indústria e a construção civil também estão representadas na relação. Há oportunidades para preparador de injetora, soldador, auxiliar de corte para confecção, auxiliar de marcenaria, mecânico automotivo, bombeiro hidráulico, pedreiro e servente de obra, entre outras funções.A lista contempla ainda profissionais com formação técnica ou superior, além de oportunidades para quem está cursando o ensino médio ou a graduação. Entre os estágios cadastrados estão vagas nas áreas de Administração, Direito, Enfermagem, Marketing e Pedagogia. Há também oportunidades para estudantes do ensino médio, incluindo postos de estágio e jovem aprendiz.Outro destaque é a presença de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Entre as funções disponíveis estão serviços gerais e atendimento de lanchonete, ampliando as possibilidades de inserção profissional para esse público.As condições de contratação variam conforme a empresa e a função. A relação inclui oportunidades com carteira assinada, contratos temporários e estágios. As jornadas também são diferentes, com cargas horárias de 40 ou 44 horas semanais e escalas como 5x2, 5x1, 6x1 e 12x36. Os requisitos de escolaridade vão desde o ensino fundamental até o ensino superior, dependendo do cargo. Como se candidatar



A unidade funciona na Avenida Alberto Braune, 223, no Centro, na antiga Rodoviária Leopoldina, ao lado da Prefeitura. A orientação é que os candidatos consultem os requisitos antes de procurar atendimento e verifiquem se a oportunidade continua disponível, já que a lista pode sofrer alterações conforme o preenchimento das vagas e a abertura de novos processos seletivos.



Os interessados podem consultar a relação completa de oportunidades no portal oficial da Casa do Trabalhador de Nova Friburgo, onde é possível pesquisar por cargo, empresa ou palavra-chave e conferir informações específicas de cada vaga, como escolaridade exigida, carga horária, bairro de atuação e tipo de contratação.A unidade funciona na Avenida Alberto Braune, 223, no Centro, na antiga Rodoviária Leopoldina, ao lado da Prefeitura. A orientação é que os candidatos consultem os requisitos antes de procurar atendimento e verifiquem se a oportunidade continua disponível, já que a lista pode sofrer alterações conforme o preenchimento das vagas e a abertura de novos processos seletivos.

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