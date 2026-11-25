A unidade funciona na Avenida Alberto Braune, 223, no Centro, na antiga Rodoviária Leopoldina, ao lado da PrefeituraDivulgação / PMNF
A lista reúne oportunidades em setores variados da economia, com destaque para funções ligadas ao comércio, atendimento, alimentação, serviços gerais e atividades industriais. Entre os cargos com maior número de postos disponíveis estão serviços gerais, com 30 opções de contratação cadastradas, e repositor de mercadorias, com dez. Também há oportunidades para açougueiro, além de auxiliar de cozinha, camareira, garçom, estoquista e vendedor interno.
No setor de alimentação, há vagas para atendente de lanchonete, auxiliar de cozinha, padeiro, forneiro, garçom, gerente de pizzaria e atendente de cafeteria. Já no comércio, aparecem funções como operador de loja, balconista, promotor de vendas, vendedor interno, repositor de mercadorias e operador de caixa.
A indústria e a construção civil também estão representadas na relação. Há oportunidades para preparador de injetora, soldador, auxiliar de corte para confecção, auxiliar de marcenaria, mecânico automotivo, bombeiro hidráulico, pedreiro e servente de obra, entre outras funções.
A lista contempla ainda profissionais com formação técnica ou superior, além de oportunidades para quem está cursando o ensino médio ou a graduação. Entre os estágios cadastrados estão vagas nas áreas de Administração, Direito, Enfermagem, Marketing e Pedagogia. Há também oportunidades para estudantes do ensino médio, incluindo postos de estágio e jovem aprendiz.
Outro destaque é a presença de vagas destinadas a pessoas com deficiência (PcD). Entre as funções disponíveis estão serviços gerais e atendimento de lanchonete, ampliando as possibilidades de inserção profissional para esse público.
As condições de contratação variam conforme a empresa e a função. A relação inclui oportunidades com carteira assinada, contratos temporários e estágios. As jornadas também são diferentes, com cargas horárias de 40 ou 44 horas semanais e escalas como 5x2, 5x1, 6x1 e 12x36. Os requisitos de escolaridade vão desde o ensino fundamental até o ensino superior, dependendo do cargo.
Como se candidatar
A unidade funciona na Avenida Alberto Braune, 223, no Centro, na antiga Rodoviária Leopoldina, ao lado da Prefeitura. A orientação é que os candidatos consultem os requisitos antes de procurar atendimento e verifiquem se a oportunidade continua disponível, já que a lista pode sofrer alterações conforme o preenchimento das vagas e a abertura de novos processos seletivos.
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