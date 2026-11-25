Benito di Paula morreu aos 84 anos, após tratar um câncer por cerca de um ano - Reprodução de internet

Benito di Paula morreu aos 84 anos, após tratar um câncer por cerca de um anoReprodução de internet

Publicado 25/11/2026 12:07

Nova Friburgo vai ganhar um novo espaço dedicado à memória de Benito di Paula. No próximo sábado (28), data em que o cantor, compositor e pianista completaria 85 anos, a ARP fará uma homenagem permanente ao artista, que nasceu no município e se tornou um dos grandes nomes da música popular brasileira. Benito faleceu há pouco mais de um mês, em 18 de outubro.



A iniciativa prevê a incorporação de um pequeno acervo doado pela família do músico ao Circuito Cultural da ARP. O conjunto reúne um quadro original que ficava na entrada do antigo Vivará durante a temporada de shows da década de 1970 e uma gravata-borboleta de Benito, doada por sua sobrinha, Melina. O anúncio do novo ponto de arte está marcado para as 14h30.



A homenagem também terá uma programação musical. Após a inauguração do espaço, Pinguim e amigos farão uma apresentação na Rua do Relógio, celebrando a trajetória do artista e sua ligação com a cidade onde nasceu.



A data tem um significado especial para a história cultural do município. Nascido em Nova Friburgo em 28 de novembro de 1941, Benito di Paula teve seu aniversário oficializado como Dia Municipal da Música – Benito di Paula, por meio da Lei Municipal nº 3.767, de 21 de agosto de 2009.



A iniciativa da ARP acontece após o falecimento do artista e busca preservar sua memória, valorizando as raízes friburguenses e a contribuição que deixou para a música brasileira.



A relação de Benito com a cidade também passa pela história industrial de Nova Friburgo. Integrantes de sua família trabalharam na antiga Fábrica de Rendas. Uma de suas irmãs, Jô Velloso, atuou na indústria, assim como duas tias do músico. Durante a infância, Benito costumava levar o almoço para uma dessas tias, uma lembrança compartilhada por Jô em depoimento recente.



LEIA MAIS: Nova Friburgo decreta luto oficial pela morte de Benito di Paula A iniciativa prevê a incorporação de um pequeno acervo doado pela família do músico ao Circuito Cultural da ARP. O conjunto reúne um quadro original que ficava na entrada do antigo Vivará durante a temporada de shows da década de 1970 e uma gravata-borboleta de Benito, doada por sua sobrinha, Melina. O anúncio do novo ponto de arte está marcado para as 14h30.A homenagem também terá uma programação musical. Após a inauguração do espaço, Pinguim e amigos farão uma apresentação na Rua do Relógio, celebrando a trajetória do artista e sua ligação com a cidade onde nasceu.A data tem um significado especial para a história cultural do município. Nascido em Nova Friburgo em 28 de novembro de 1941, Benito di Paula teve seu aniversário oficializado como Dia Municipal da Música – Benito di Paula, por meio da Lei Municipal nº 3.767, de 21 de agosto de 2009.A iniciativa da ARP acontece após o falecimento do artista e busca preservar sua memória, valorizando as raízes friburguenses e a contribuição que deixou para a música brasileira.A relação de Benito com a cidade também passa pela história industrial de Nova Friburgo. Integrantes de sua família trabalharam na antiga Fábrica de Rendas. Uma de suas irmãs, Jô Velloso, atuou na indústria, assim como duas tias do músico. Durante a infância, Benito costumava levar o almoço para uma dessas tias, uma lembrança compartilhada por Jô em depoimento recente. Carreira que atravessou gerações Com um estilo próprio, que aproximou o samba do piano e incorporou influências românticas, Benito di Paula construiu uma carreira de projeção nacional e internacional. Suas composições atravessaram gerações e se tornaram parte da memória afetiva da música popular brasileira. O artista também conquistou público fora do país, especialmente na Europa, onde consolidou sua carreira na Itália e na Espanha, além de alcançar admiradores no Japão.



A incorporação dos objetos ao Circuito Cultural amplia o acervo histórico do espaço e reforça a proposta de preservar personagens e acontecimentos ligados à identidade de Nova Friburgo. Instalado em um antigo complexo industrial transformado em ambiente de convivência, cultura e negócios, o circuito reúne referências à história e à produção artística da cidade.



Com a homenagem, a memória de Benito di Paula passa a integrar permanentemente esse percurso cultural, aproximando moradores e visitantes da história de um artista que levou o nome de Nova Friburgo para diferentes partes do Brasil e do mundo.



Serviço



Homenagem a Benito di Paula



Data: sábado, 28 de novembro de 2026



Horário: 14h30 (anúncio do novo ponto de arte)



Atração musical: Pinguim e amigos, após a inauguração



Local: Rua do Relógio, ARP, Nova Friburgo



Acervo permanente: quadro original do antigo Vivará e gravata-borboleta de Benito di Paula.

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