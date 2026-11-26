O evento será realizado no Teatro do Nova Friburgo Country Clube, com programação gratuita - Reprodução / NF Country Clube

O evento será realizado no Teatro do Nova Friburgo Country Clube, com programação gratuitaReprodução / NF Country Clube

Publicado 26/11/2026 07:59

Nova Friburgo será sede, nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, do Rio Destino 360 , encontro voltado à qualificação profissional e ao fortalecimento do turismo. O evento será realizado no Teatro do Nova Friburgo Country Clube, com programação gratuita, das 9h às 18h, nos dois dias.



O Rio Destino 360 é uma iniciativa do Instituto Conexão que percorre 12 municípios do Estado do Rio de Janeiro, promovendo workshops presenciais e gratuitos. O projeto busca contribuir para a qualificação profissional, o planejamento estratégico e o desenvolvimento sustentável do turismo fluminense, reunindo gestores públicos, empresários, estudantes e profissionais do setor.

LEIA MAIS: Benito di Paula ganhará homenagem permanente em Nova Friburgo O Rio Destino 360 é uma iniciativa do Instituto Conexão que percorre 12 municípios do Estado do Rio de Janeiro, promovendo workshops presenciais e gratuitos. O projeto busca contribuir para a qualificação profissional, o planejamento estratégico e o desenvolvimento sustentável do turismo fluminense, reunindo gestores públicos, empresários, estudantes e profissionais do setor. Na Região Serrana, o projeto já passou pela cidade de Teresópolis , nos dias 9 e 10 de novembro, reunindo 166 participantes em dois dias de atividades no Unifeso. A programação abordou temas como turismo rural, gastronomia, enoturismo e ecoturismo, além de planejamento estratégico e qualificação profissional. Palestras com especialistas do setor A programação em Nova Friburgo contará com especialistas e empreendedores que apresentarão experiências e estratégias aplicadas a diferentes segmentos da atividade turística.



A programação também contará com Phillipe Lontra, que falará sobre experiência do cliente, estratégias de encantamento e fidelização no turismo. Mentor e palestrante internacional, ele é especialista em liderança e excelência operacional e possui capacitação no modelo Disney.



Outros temas serão a qualificação do setor turístico, com Douglas Barbosa, doutor em Sistemas de Gestão Sustentáveis pela UFF, e a elaboração de planos estratégicos para o turismo, assunto que será abordado por Fernando Filardi, pós-doutor e doutor em Administração pela FEA/USP.



O evento disponibiliza 400 vagas e as inscrições são gratuitas, pela internet. A realização busca estimular a troca de conhecimentos e contribuir para o aprimoramento dos serviços e o fortalecimento dos destinos turísticos da Região Serrana.



Serviço



Evento: Rio Destino 360

Data: 30 de novembro e 1º de dezembro

Horário: das 9h às 18h

Local: Teatro do Nova Friburgo Country Clube (Av. Conselheiro Július Arp, 140 – Centro, Nova Friburgo – RJ)

Inscrições gratuitas: No painel "Turismo em Movimento – Cases de Sucesso", Paulo Vitor Folly de Lemos apresentará a experiência de transformação da antiga fábrica ARP em um espaço que integra comércio, cultura, lazer e gastronomia. Já Eleonora Maria Monnerat Erthal abordará o empreendedorismo rural a partir da experiência da Fazenda Café Monthal, em Bom Jardim, com produção de cafés premiados, cultivo de oliveiras e práticas sustentáveis.A programação também contará com Phillipe Lontra, que falará sobre experiência do cliente, estratégias de encantamento e fidelização no turismo. Mentor e palestrante internacional, ele é especialista em liderança e excelência operacional e possui capacitação no modelo Disney.Outros temas serão a qualificação do setor turístico, com Douglas Barbosa, doutor em Sistemas de Gestão Sustentáveis pela UFF, e a elaboração de planos estratégicos para o turismo, assunto que será abordado por Fernando Filardi, pós-doutor e doutor em Administração pela FEA/USP.O evento disponibiliza 400 vagas e as inscrições são gratuitas, pela internet. A realização busca estimular a troca de conhecimentos e contribuir para o aprimoramento dos serviços e o fortalecimento dos destinos turísticos da Região Serrana.Evento: Rio Destino 360Data: 30 de novembro e 1º de dezembroHorário: das 9h às 18hLocal: Teatro do Nova Friburgo Country Clube (Av. Conselheiro Július Arp, 140 – Centro, Nova Friburgo – RJ)Inscrições gratuitas: riodestino360.com.br

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