O evento será realizado no Teatro do Nova Friburgo Country Clube, com programação gratuitaReprodução / NF Country Clube
O Rio Destino 360 é uma iniciativa do Instituto Conexão que percorre 12 municípios do Estado do Rio de Janeiro, promovendo workshops presenciais e gratuitos. O projeto busca contribuir para a qualificação profissional, o planejamento estratégico e o desenvolvimento sustentável do turismo fluminense, reunindo gestores públicos, empresários, estudantes e profissionais do setor.
Palestras com especialistas do setor
A programação também contará com Phillipe Lontra, que falará sobre experiência do cliente, estratégias de encantamento e fidelização no turismo. Mentor e palestrante internacional, ele é especialista em liderança e excelência operacional e possui capacitação no modelo Disney.
Outros temas serão a qualificação do setor turístico, com Douglas Barbosa, doutor em Sistemas de Gestão Sustentáveis pela UFF, e a elaboração de planos estratégicos para o turismo, assunto que será abordado por Fernando Filardi, pós-doutor e doutor em Administração pela FEA/USP.
O evento disponibiliza 400 vagas e as inscrições são gratuitas, pela internet. A realização busca estimular a troca de conhecimentos e contribuir para o aprimoramento dos serviços e o fortalecimento dos destinos turísticos da Região Serrana.
Serviço
Evento: Rio Destino 360
Data: 30 de novembro e 1º de dezembro
Horário: das 9h às 18h
Local: Teatro do Nova Friburgo Country Clube (Av. Conselheiro Július Arp, 140 – Centro, Nova Friburgo – RJ)
Inscrições gratuitas: riodestino360.com.br
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