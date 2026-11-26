Acordo visa melhorar o desempenho do setor e facilitar a vida dos consumidores que optam pelo comércio local para suas compras de fim de anoPaula Valviesse
De acordo com o acordo, os estabelecimentos poderão funcionar até as 21h entre os dias 1º e 10 de dezembro, em datas específicas previstas na convenção. Já entre os dias 11 e 24, o expediente poderá ser estendido até as 22h. A autorização também contempla os domingos 6, 13 e 20, quando as lojas poderão permanecer abertas até as 22h. Nas segundas-feiras 7, 14 e 21, a jornada poderá começar às 9h.
Para adotar o horário ampliado, as empresas precisam formalizar um termo de adesão à convenção coletiva junto aos dois sindicatos. A exigência vale para estabelecimentos associados ou não às entidades.
A área de abrangência do acordo inclui, além de Nova Friburgo, os municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro.
Programação de Natal impulsiona economia
A programação prevê novos desfiles nos dias 6, 13, 19 e 23 de dezembro, ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes durante o período de compras. A expectativa é que a combinação entre horário ampliado do comércio e atrações natalinas contribua para movimentar o Centro e fortalecer a economia local.
Além da extensão do expediente, o presidente do Sincomércio e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Braulio Rezende, encaminhou solicitações ao 11º Batalhão de Polícia Militar e à 151ª Delegacia de Polícia pedindo reforço no policiamento durante dezembro, considerando o aumento da circulação de consumidores e do movimento financeiro no comércio.
Comércio friburguense poderá funcionar até 22h em dezembro
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