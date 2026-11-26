Acordo visa melhorar o desempenho do setor e facilitar a vida dos consumidores que optam pelo comércio local para suas compras de fim de ano - Paula Valviesse

Acordo visa melhorar o desempenho do setor e facilitar a vida dos consumidores que optam pelo comércio local para suas compras de fim de anoPaula Valviesse

Publicado 26/11/2026 08:05

As lojas de Nova Friburgo e de municípios vizinhos poderão funcionar em horário estendido entre os dias 1º e 24 de dezembro. A medida, prevista na convenção coletiva firmada entre o Sindicato do Comércio Varejista ( Sincomércio ) e o Sindicato dos Empregados no Comércio, busca ampliar as oportunidades de vendas durante o período natalino e facilitar as compras de fim de ano. LEIA MAIS: Um Encanto de Natal chega à 6ª edição e deve passar de R$ 10 milhões



De acordo com o acordo, os estabelecimentos poderão funcionar até as 21h entre os dias 1º e 10 de dezembro, em datas específicas previstas na convenção. Já entre os dias 11 e 24, o expediente poderá ser estendido até as 22h. A autorização também contempla os domingos 6, 13 e 20, quando as lojas poderão permanecer abertas até as 22h. Nas segundas-feiras 7, 14 e 21, a jornada poderá começar às 9h.



Para adotar o horário ampliado, as empresas precisam formalizar um termo de adesão à convenção coletiva junto aos dois sindicatos. A exigência vale para estabelecimentos associados ou não às entidades.



A área de abrangência do acordo inclui, além de Nova Friburgo, os municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro. LEIA MAIS: Black Braune 2026 já tem 65 empresas confirmadas e quer chegar a 100 De acordo com o acordo, os estabelecimentos poderão funcionar até as 21h entre os dias 1º e 10 de dezembro, em datas específicas previstas na convenção. Já entre os dias 11 e 24, o expediente poderá ser estendido até as 22h. A autorização também contempla os domingos 6, 13 e 20, quando as lojas poderão permanecer abertas até as 22h. Nas segundas-feiras 7, 14 e 21, a jornada poderá começar às 9h.Para adotar o horário ampliado, as empresas precisam formalizar um termo de adesão à convenção coletiva junto aos dois sindicatos. A exigência vale para estabelecimentos associados ou não às entidades.A área de abrangência do acordo inclui, além de Nova Friburgo, os municípios de Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto e Sumidouro. Programação de Natal impulsiona economia



A programação prevê novos desfiles nos dias 6, 13, 19 e 23 de dezembro, ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes durante o período de compras. A expectativa é que a combinação entre horário ampliado do comércio e atrações natalinas contribua para movimentar o Centro e fortalecer a economia local.



Além da extensão do expediente, o presidente do Sincomércio e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Braulio Rezende, encaminhou solicitações ao 11º Batalhão de Polícia Militar e à 151ª Delegacia de Polícia pedindo reforço no policiamento durante dezembro, considerando o aumento da circulação de consumidores e do movimento financeiro no comércio.





A ampliação do expediente acontece em um período de intensa movimentação na cidade, que também recebe a programação da sexta edição do Um Encanto de Natal . O evento começou em novembro e segue até 3 de janeiro de 2027, com atrações gratuitas, decoração temática e atividades culturais. Entre os destaques estão os desfiles natalinos na Avenida Alberto Braune, com seis carros temáticos e cerca de 150 artistas, além da Vila do Noel, instalada na Praça do Suspiro.A programação prevê novos desfiles nos dias 6, 13, 19 e 23 de dezembro, ampliando as opções de lazer para moradores e visitantes durante o período de compras. A expectativa é que a combinação entre horário ampliado do comércio e atrações natalinas contribua para movimentar o Centro e fortalecer a economia local.Além da extensão do expediente, o presidente do Sincomércio e da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Braulio Rezende, encaminhou solicitações ao 11º Batalhão de Polícia Militar e à 151ª Delegacia de Polícia pedindo reforço no policiamento durante dezembro, considerando o aumento da circulação de consumidores e do movimento financeiro no comércio.

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