Banda Detonautas é destaque da programaçãoReprodução / IG Detonautas
Depois de uma primeira etapa realizada em Maricá, na Costa do Sol, o festival chega à Região Serrana com a proposta de aproximar dois importantes destinos turísticos do estado do Rio de Janeiro: a Serra Verde Imperial e a Costa do Sol. A iniciativa busca estimular a circulação de visitantes entre as regiões, valorizar os empreendedores locais e fortalecer a economia criativa.
Banda Detonautas é destaque da programação
Na quinta-feira (3), primeiro dia do evento, os shows começam às 18h, com a Ascofri. Na sequência, às 19h, será a vez de Sacha Alexa, e, às 21h, Thaís Macedo. Na sexta-feira (4), a programação começa novamente com a Ascofri, às 18h, seguida por Erika Carvalho, às 19h, e Gamadinho, às 21h.
O sábado (5) terá apresentações a partir das 17h, com Ascofri, Victor Ludolf e Banda, às 18h, Thunderock, às 20h, e Detonautas, às 22h. No domingo (6), último dia do festival, haverá animação infantil às 15h. Depois, sobem ao palco Ascofri, às 16h30, Lavinia, às 18h, Amanda Amado, às 20h, e Matheusinho, às 22h.
Além da programação musical, o público poderá conhecer espaços de gastronomia, artesanato e negócios sustentáveis, além de visitar uma exposição de carros antigos. A proposta é reunir atrações culturais e experiências que representem a diversidade dos destinos participantes.
Para Wellington Guimarães, presidente do Nova Friburgo Convention & Visitors Bureau, o festival representa uma oportunidade de fortalecer a integração turística entre o litoral e a serra. "A iniciativa abre espaço para que empreendedores locais apresentem seus produtos e para que visitantes que já conhecem o litoral fluminense também descubram os atrativos da Região Serrana", comenta.
O Festival Serra & Mar é realizado pela Federação de Convention & Visitors Bureaux do Estado do Rio de Janeiro (FCVB/RJ), em parceria com o Ministério do Turismo e o Governo Federal, além do Visit Nova Friburgo & Região, Maricá Convention & Visitors Bureau e Sebrae.
Serviço
Festival Serra & Mar – Etapa Nova Friburgo
Data: 3 a 6 de dezembro de 2026
Local: Nova Friburgo Country Clube
Entrada: gratuita
Instagram: @festivalserraemar
Informações: festivalserraemar.com.br
Quinta-feira (3): Ascofri (18h), Sacha Alexa (19h) e Thaís Macedo (21h).
Sexta-feira (4): Ascofri (18h), Erika Carvalho (19h) e Gamadinho (21h).
Sábado (5): Ascofri (17h), Victor Ludolf e Banda (18h), Thunderock (20h) e Detonautas (22h).
Domingo (6): animação infantil (15h), Ascofri (16h30), Lavinia (18h), Amanda Amado (20h) e Matheusinho (22h).
Festival gratuito busca aproximar a serra do litoral em Nova Friburgo
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