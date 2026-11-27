Jovem lutadora Jasminy Junger é uma das atuais beneficiadas pelo programaReprodução / IG Atleta
Nesta edição, serão disponibilizadas 64 bolsas, distribuídas em três categorias, de acordo com o nível competitivo dos candidatos. A categoria Estadual/Regional terá 36 benefícios, no valor de R$ 3.900 cada. Para o nível Nacional, serão destinadas 20 bolsas de R$ 5.100. Já a categoria Internacional contará com oito benefícios de R$ 6.300 cada.
O investimento total previsto para o programa é de R$ 292.800. Os valores correspondem ao período de concessão, que pode chegar a 12 meses, com pagamento preferencialmente em parcela única no início do exercício.
Quem pode participar
Também é exigida comprovação de desempenho esportivo, por meio de ranking, pódio ou classificação em entidades oficiais. Para praticantes de artes marciais, é necessário apresentar certificado de graduação emitido por entidade reconhecida.
Os candidatos devem ainda comprovar que continuam treinando e participando de competições, além de declarar que não recebem patrocínio suficiente para custear a atividade esportiva.
O programa contempla modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas. A legislação municipal prevê distribuição equilibrada das bolsas entre homens e mulheres e entre modalidades olímpicas e não olímpicas.
No caso de candidatos menores de 18 anos, será necessária autorização dos pais ou responsáveis, comprovante de matrícula escolar e documento que demonstre rendimento escolar positivo.
Inscrições e seleção
A seleção será realizada por processo público, com análise de uma comissão julgadora formada por representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Conselho Municipal de Esportes. Em caso de empate, serão considerados critérios como classificação em ranking oficial, conquista de pódio e graduação nas artes marciais.
O resultado deverá ser divulgado pelos canais oficiais do município. A iniciativa busca apoiar o desenvolvimento esportivo local e contribuir para que atletas friburguenses continuem representando a cidade em competições de diferentes níveis.
Serviço
Bolsa Atleta 2027 – Nova Friburgo
Inscrições: de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2026
Horário: das 9h às 17h
Local: setor de Protocolo, no pátio da Prefeitura de Nova Friburgo
Quantidade: 64 bolsas
Valores: R$ 3.900 (Estadual/Regional), R$ 5.100 (Nacional) e R$ 6.300 (Internacional)
Investimento total previsto: R$ 292.800
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