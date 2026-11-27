Jovem lutadora Jasminy Junger é uma das atuais beneficiadas pelo programa - Reprodução / IG Atleta

Jovem lutadora Jasminy Junger é uma das atuais beneficiadas pelo programaReprodução / IG Atleta

Publicado 27/11/2026 11:44

Atletas e paratletas de Nova Friburgo que buscam apoio financeiro para manter a rotina de treinamentos e participar de competições terão uma nova oportunidade a partir da próxima segunda-feira (30). A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, abre as inscrições para o programa Bolsa Atleta 2027. O prazo termina em 4 de dezembro.





Nesta edição, serão disponibilizadas 64 bolsas, distribuídas em três categorias, de acordo com o nível competitivo dos candidatos. A categoria Estadual/Regional terá 36 benefícios, no valor de R$ 3.900 cada. Para o nível Nacional, serão destinadas 20 bolsas de R$ 5.100. Já a categoria Internacional contará com oito benefícios de R$ 6.300 cada.



O investimento total previsto para o programa é de R$ 292.800. Os valores correspondem ao período de concessão, que pode chegar a 12 meses, com pagamento preferencialmente em parcela única no início do exercício.



LEIA MAIS: Festival gratuito busca aproximar a serra do litoral em Nova Friburgo Nesta edição, serão disponibilizadas 64 bolsas, distribuídas em três categorias, de acordo com o nível competitivo dos candidatos. A categoria Estadual/Regional terá 36 benefícios, no valor de R$ 3.900 cada. Para o nível Nacional, serão destinadas 20 bolsas de R$ 5.100. Já a categoria Internacional contará com oito benefícios de R$ 6.300 cada.O investimento total previsto para o programa é de R$ 292.800. Os valores correspondem ao período de concessão, que pode chegar a 12 meses, com pagamento preferencialmente em parcela única no início do exercício.

Quem pode participar

O programa é destinado a atletas, paratletas e atletas-guias com idade mínima de 12 anos, residentes e domiciliados em Nova Friburgo. É necessário ter vínculo com entidade esportiva oficial, como confederação, federação ou liga, e comprovar participação em competições oficiais no ano anterior ao recebimento do benefício.



Também é exigida comprovação de desempenho esportivo, por meio de ranking, pódio ou classificação em entidades oficiais. Para praticantes de artes marciais, é necessário apresentar certificado de graduação emitido por entidade reconhecida.



Os candidatos devem ainda comprovar que continuam treinando e participando de competições, além de declarar que não recebem patrocínio suficiente para custear a atividade esportiva.



O programa contempla modalidades olímpicas, paralímpicas e não olímpicas. A legislação municipal prevê distribuição equilibrada das bolsas entre homens e mulheres e entre modalidades olímpicas e não olímpicas.



No caso de candidatos menores de 18 anos, será necessária autorização dos pais ou responsáveis, comprovante de matrícula escolar e documento que demonstre rendimento escolar positivo.





Inscrições e seleção

A inscrição deve ser feita presencialmente no setor de Protocolo, localizado no pátio da Prefeitura de Nova Friburgo, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. O candidato deverá escolher uma única categoria — Estadual/Regional, Nacional ou Internacional —, não sendo permitida a alteração após o encerramento do prazo.



A seleção será realizada por processo público, com análise de uma comissão julgadora formada por representantes da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e do Conselho Municipal de Esportes. Em caso de empate, serão considerados critérios como classificação em ranking oficial, conquista de pódio e graduação nas artes marciais.



O resultado deverá ser divulgado pelos canais oficiais do município. A iniciativa busca apoiar o desenvolvimento esportivo local e contribuir para que atletas friburguenses continuem representando a cidade em competições de diferentes níveis.

Na edição anterior, referente a 2025, o programa contemplou 50 atletas e paratletas de Nova Friburgo. Na ocasião, foram disponibilizadas 30 bolsas estaduais, 16 nacionais e quatro internacionais, com valores anuais entre R$ 3.600 e R$ 6 mil. Para 2027, a Prefeitura ampliou a oferta para 64 benefícios, representando um aumento de 28% no número de bolsas.



Serviço



Bolsa Atleta 2027 – Nova Friburgo



Inscrições: de 30 de novembro a 4 de dezembro de 2026



Horário: das 9h às 17h



Local: setor de Protocolo, no pátio da Prefeitura de Nova Friburgo



Quantidade: 64 bolsas



Valores: R$ 3.900 (Estadual/Regional), R$ 5.100 (Nacional) e R$ 6.300 (Internacional)



Investimento total previsto: R$ 292.800