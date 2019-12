Moradores comemoram a reinauguração da Praça de Tinguá

Nova Iguaçu - Pelas ruas de Tinguá é muito difícil encontrar quem não conheça Carlos Alberto de Campos, o "Seu Nonô". Aos 72 anos, o irreverente e alegre comerciante sempre teve o desejo de que a praça do bairro fosse reformada, e, neste domingo, dia 15, ele viu de perto este sonho se tornar realidade.

A Prefeitura de Nova Iguaçu entregou a Praça de Tinguá totalmente revitalizada à população, oferecendo um novo espaço de lazer e diversão. Claro que não faltou comemoração. Até um samba o "Nonô" fez para marcar este momento.



"Para a população de Tinguá, que é minha grande família, é uma coisa muito importante. Este foi um sonho realizado em tão pouco tempo. A reforma da praça é uma luta nossa por mais ou menos 30 anos, e a Prefeitura agora nos ofereceu este espaço lindo e novo", diz Seu Nonô. "Esse foi um lindo sonho que sonhei e o prefeito veio realizar, ele veio com muita raça, veio reformando a praça para o povo de Tinguá".



Os moradores agora contam com um espaço amplo, totalmente revitalizado. Uma das mudanças que mais chamaram a atenção foi no chafariz da praça, um dos símbolos do local, que antes estava inutilizado. Ele foi remodelado, ganhou um show de luzes, que encanta à noite.

Além disso, o espaço, com uma área de 5,6 mil metros quadrados, tem agora uma academia da terceira idade, playground, rampas de acessibilidade, coreto reformado, com pequena cobertura para eventos, novos bancos em madeira, paisagismo, pedras portuguesas novas e uma melhor iluminação pública.



"Encontramos essa praça muito degradada e trabalhamos duro para estar aqui, hoje, devolvendo ela para o bairro de Tinguá. A praça está totalmente recuperada, inclusive o chafariz, um de dos símbolos, que não funcionava há anos. É uma alegria perceber a satisfação das pessoas", comemora o prefeito Rogerio Lisboa, que aproveitou para fazer um apelo. "Vamos juntos trabalhar na manutenção do local e conscientizar as pessoas para que a Praça do Tinguá seja cuidada e preservada por todos nós".



Foi justamente o chafariz que chamou a atenção do militar Isaías Pereira Pinto, de 54 anos. Ao lado da família, ele aproveitou para tirar fotos na frente do símbolo da praça e elogiou o trabalho. "Não moramos em Tinguá, mas sempre passeamos por aqui. Encontrar a praça toda reformada é maravilhoso. Este espaço estava abandonado há muito tempo e agora está bonito, revitalizado. A população merece", destaca ele.



A técnica de enfermagem Simone Aquino, de 36 anos, é moradora do bairro há 13, mas nunca foi de frequentar a praça. Ao ficar sabendo da reinauguração, ela foi conferir e ficou admirada com o resultado do trabalho da Prefeitura de Nova Iguaçu. "Tinguá é um lugar muito procurado por causa das áreas biológicas, dos sítios, enfim, do turismo. Merece ter um espaço assim".



Perguntada se vai passar a visitar a Praça de Tinguá mais vezes, Simone foi enfática. "Ah, eu vou! Minha filha perguntou isso mais cedo. Agora tem diversão para crianças e minha mãe vai adorar a academia da terceira idade. Ficou tudo muito legal", garante ela.