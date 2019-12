Nova Iguaçu - O espírito de Natal vai invadir o palco do Shopping Nova Iguaçu nesta sexta-feira, dia 20, a partir das 19h30, com a Cantata de Natal ‘Imagine’. Nesse horário, o Coral Edificação em Cristo, composto por 25 vozes, vai interpretar as canções Imagine, Adore ao Rei, Glórias nas Alturas, O Choro do Bebê, entre outras.



Além do canto, haverá narração, dança, coro infantil e dramatização. O Coral conta com sopranos, contraltos, tenores e baixos sob a direção do bispo Jaime Coelho e de Márcia Lopes, com regência de Silvana Gomes.



A Cantata é inspirada no musical ‘Imagine’, criado em 2013, por Regi Stone e J. Daniel Smith, arranjada e orquestrado por J. Daniel Smith, com narrações de Mike Harland e produção e adaptação de Cristiane Carvalho Pimentel.