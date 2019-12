Plano Verão Tinguá começa em 5 de janeiro e vai até 15 de março

Nova Iguaçu - Já virou tradição. No verão, a Prefeitura de Nova Iguaçu mobiliza diversos setores para a realização do Plano Verão Tinguá, ação que tem como objetivo dar fluidez ao trânsito, prevenir acidentes e proporcionar mais segurança aos turistas que costumam lotar a região nesta época do ano. A quarta edição já tem data para começar. Em reunião realizada na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMADETUR), foram definidas as estratégias de atuação dos órgãos envolvidos a partir de 5 de janeiro.



As operações acontecerão sempre aos domingos, entre 7h30 e 18h, e devem se estender até 15 de março. Haverá ações também nos dias 24 e 25 de fevereiro, por conta do carnaval. Em 2019, as 16 operações realizadas registraram a visita de mais de 200 mil pessoas à região do Tinguá. O período foi marcado por muitos fins de semana chuvosos. Para 2020, a expectativa é que este número seja ainda maior durante os 13 dias de operações previstos.



“As fazendas e sítios da região são muito procurados pelos turistas durante o verão. Além disso, temos uma grande atração para o público que é a Praça de Tinguá, totalmente revitalizada e que promete atrair muitas pessoas neste verão”, diz o prefeito Rogerio Lisboa.



“O Plano Verão Tinguá tem sido de grande importância para os frequentadores da região e veio para ficar. Registramos apenas dois acidentes de trânsito na Estrada Federal do Tinguá durante as operações deste ano contra seis no ano passado. Estamos nos organizando para que o plano seja cada vez mais eficaz e com o objetivo de reduzir a zero o número”, explica o secretário da SEMADETUR, Fernando Cid.



Além da SEMADETUR, o Plano Verão Tinguá 2020 contará com a participação das secretarias municipais de Defesa Civil (SEMDEC), de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU), de Saúde (SEMUS), da Superintendência de Controle Urbano, da Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb) e da Guarda Ambiental Municipal.