Nova Iguaçu -Termina nesta quinta-feira, dia 19, às 17h, o prazo para que contribuintes inadimplentes com o município de Nova Iguaçu entrem em acordo para a quitação de dívidas tributárias. Os descontos podem chegar até a 80%. A vantagem se deve ao Concilia Nova Iguaçu 2019, programa de refinanciamento de débitos da Prefeitura em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O objetivo é facilitar a recuperação do crédito público para o contribuinte.



Quem quiser aproveitar a última chance deverá procurar a Central de Atendimento ao Contribuinte, na sede da prefeitura (Rua Ataíde Pimenta de Moraes 528), das 9h às 17h. O programa permite descontos em encargos e multas em débitos tributários, inclusive os inscritos em dívida ativa e executados. Quem optar pelo pagamento à vista irá receber desconto de 80%.

No caso de parcelamento em até seis vezes, o abatimento é de 70%. De sete a 12 parcelas, a redução é de 60%. Entre 13 e 24 vezes, 40%; de 25 e 48 parcelas, 30% e entre 49 e 60 vezes, 20%.



“O pagamento dos impostos é importante não somente para o contribuinte, que evita uma série de problemas fiscais, mas também para a cidade”, salienta o prefeito Rogerio Lisboa. “É com esta arrecadação que poderemos investir em importantes áreas do município, como infraestrutura, saúde e educação”.



Quem for parcelar a dívida deve ficar atento às regras do programa. Caso deixe de pagar três parcelas consecutivas ou seis alternadas, o contribuinte perde o benefício do desconto nos juros, e todo o abatimento concedido retorna à dívida original.