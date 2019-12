Feira de Negócios e workshops no Encontro Top Trends

Nova Iguaçu - Você trabalha com a área de moda e quer se informar mais a respeito? Então não pode perder o próximo Encontro Top Trends, promoção do Top Shopping com a estilista Magda Cristina Luiz. Será de sexta-feira, dia 20, até segunda-feira, dia 23, com uma Feira de Negócios, das 9h às 23h.



Além da feira com exposição de produtos de estilistas locais, haverá rodas de conversas, palestras e workshops com profissionais do segmento.



A ação visa potencializar a área produtiva de moda da Baixada. Na sexta, acontece o Workshop ‘Otimizando o guarda-roupa’, com a digital influencer Larissa Papa, às 18h, no Espaço Coworking (3º piso).



No sábado, o tema é ‘Menos é demais’, com a digital influencer Paulinha de Freitas, às 16h, no Espaço Coworking.



O TopShopping fica na Av. Governador Roberto Silveira 540, Centro. Telefone: 2667-1787.