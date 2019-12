Natal da Império da Uva faz a alegria de centenas de crianças

Nova Iguaçu – A Escola de Samba Império da Uva fará a alegria das crianças do bairro Carmary neste sábado, dia 21. Os integrantes da agremiação iguaçuana vão distribuir doces, lanches e também trazer Papai Noel, que vai distribuir brinquedos para 300 pimpolhos carentes da região.



Essa será a décima edição da festa natalina da Império da Uva, uma escola de samba que também se preocupa com o social e com o futuro das crianças iguaçuanas. Os brinquedos e lanches que serão distribuídos na festa de Natal foram doados pelos componentes da agremiação.



No carnaval do próximo ano, a escola tricolor da Baixada Fluminense é uma das fortes concorrentes a vencer o desfile do Grupo B, na Estrada Intendente Magalhães, Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. A Império da Uva desfilará terça-feira, dia 25 de fevereiro.



Com o enredo ‘Darcy Ribeiro – O homem muito além do seu tempo’, a Império da Uva promete repetir o sucesso alcançado este ano, quando se sagrou campeã do Grupo C. A festa do Papai Noel acontecerá a partir das 16h, na quadra da escola, que está situada na Rua Luci, 54, bairro Carmary.