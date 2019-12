Encerramento de ano letivo é festejado com sucesso em Nova Iguaçu

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, realizou nesta sexta-feira, dia 20, na Casa do Professor, uma festa de confraternização e encerramento do ano letivo de 2019.



Na ocasião, foram entregues menções honrosas a algumas escolas municipais por desenvolver trabalhos com destaques junto ao Núcleo Especializado de Atendimento Pedagógico, sendo premiadas com troféus.



Alunos da rede municipal que passaram no Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) e no Firjan Sesi, foram homenageados com certificados e medalhas.



“O saldo da nossa educação é positivo. Quando assumi em 2017, percebi a situação caótica que o município passava e os servidores públicos foram fundamentais, pois não deixaram a cidade parar. Eles superam qualquer dificuldade e desenvolvem o melhor trabalho possível. São comprometidos com a nossa educação e com os alunos”, afirmou o prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa.



Ele observou que agora chegou a hora de investir. “Pegamos a Prefeitura destruída, iniciamos grandes reformas nas escolas e já vamos alcançar 40 escolas”.



Secretária Municipal de Educação de Nova Iguaçu, Maria Virginia Andrade reforçou as palavras do prefeito e lembrou de algumas conquistas neste ano letivo.



“Tivemos a Caixa Literária Itinerante, onde os livros infantis com títulos adaptados circularam pelas escolas da rede. Recebemos o Prêmio Paulo Freire por sermos referência na Baixada no atendimento a alunos com distúrbio de comportamento e transtorno de aprendizagem”, enumerou a secretária.



Maria Virgínia Andrade lembrou que os salários estão em dia. “Além disso, temos três creches e outras seis sendo construídas. Não temos nenhum aluno desde 2017 fora de seu nível nutricional. Estamos cuidando de nossas crianças”.



Aluno da Escola Municipal Professor Márcio Caulino Soares, Ruan de Andrade Soares, de 14 anos, foi um dos homenageados. Ele passou para o IFRJ no curso de controle ambiental.



“Quero fazer automação industrial. Vou me dedicar bastante e garantir um futuro digno pra mim. Educação é a base de tudo. Vale a pena fazer um sacrifício, pois vou colher bons frutos lá na frente”, contou o menino.



Uma das unidades de destaque foi a Escola Municipalizada de Jaceruba, com o projeto ‘Encantos da Nossa Terra’, que utilizou a música como instrumento de aprendizado e socialização.