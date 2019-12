Marapicu ganha nova praça pública, com área esportiva e aparelhos para terceira idade

Nova Iguaçu -Moradores de Marapicu e bairros próximos terão agora uma nova opção de lazer. A Prefeitura de Nova Iguaçu irá entregar neste sábado, dia 21, a partir das 10h, a nova praça Gilmar Dias (KMA), conhecida como Praça Belga. O local foi totalmente revitalizado e projetado para atender todos os públicos, desde os pequenos até os idosos, que terão à disposição uma academia da terceira idade para atividades físicas.



A praça também ganhou um amplo playground com diversos brinquedos para criançada. Para os que gostam de esporte, foi construído um campo de areia para práticas esportivas. Paisagismo, pavimentação dos acessos e colocação de bancos para convivência também fizeram parte do projeto. Já no domingo, dia 22, será a vez dos moradores de Jardim Tropical ganharem uma academia da terceira idade na Praça Tropical. O local também foi revitalizado. A inauguração da academia acontece a partir das 15h.



“Mesmo com a crise financeira, estamos conseguindo investir em todas as áreas. Assumimos o governo, em 2017, com três folhas salariais atrasadas. Conseguimos quitar, mas isso tardou um pouco os investimentos que estamos conseguindo fazer agora. Só este ano, foram entregues 20 praças públicas. Oferecer opções de lazer com conforto à população é dar mais qualidade de vida a todos”, afirma o prefeito Rogerio Lisboa.