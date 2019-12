Maternidade Mariana Bulhões ganha festa de Natal e novo aparelho de ultrassonografia

Nova Iguaçu - Na festa de Natal da Maternidade Mariana Bulhões, em Nova Iguaçu, realizada esta semana, as pacientes ganharam um presente especial. A unidade recebeu um moderno aparelho de ultrassom, que dará mais agilidade no atendimento e mais precisão nos diagnósticos. O equipamento faz parte de um conjunto de investimentos que a Prefeitura de Nova Iguaçu está fazendo na saúde pública da cidade.

Desde o início deste ano, já foram adquiridas novas camas elétricas, monitores e respiradores, entregues para as unidades municipais de urgência e emergência, como a própria maternidade, o Hospital Geral de Nova Iguaçu e as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) de Comendador Soares, Vila de Cava e Austin.





Grávida de 25 semanas, Márcia Sarmento de Castro, 37 anos, foi a primeira paciente a fazer o exame no novo equipamento. "Sou diabética e estou internada para monitoramento. Saber que posso fazer este exame em um aparelho de ponta como esse me dá mais segurança e a certeza que minha pequena Lívia está bem. Muito bom saber que a população tem acesso a este tipo de serviço, com um aparelho melhor, pelo SUS e de graça", disse a futura mãe.





De acordo com o secretário municipal de saúde, Manoel Barreto, a meta é entregar mais equipamentos e novas camas para pré-parto, parto e pós-parto."Nova Iguaçu está investindo na saúde pública. Muito ainda precisa ser feito, mas não vamos parar", explicou o secretário. "Além dos equipamentos e macas novas, o Hospital da Posse e a maternidade passam por obras de infraestrutura, especialmente nas enfermarias que estão sendo totalmente reformadas. Tudo isso sem fechar as portas. As obras acontecem e o atendimento continua".



Na festa de Natal da maternidade, que contou com a presença da cantora Bruna Karla, gestantes e funcionários tiveram a oportunidade de ouvir a cantora, que emocionou a todos com a música "Sou humano". A artista visitou também as enfermarias e doou 80 kits, com fralda, lenço umedecido, sabonete e cotonete, para mães que estavam internadas.



“Como também estou grávida, é uma emoção maior estar aqui e poder levar um pouco de carinho para essas mães também", afirmou Bruna Karla. "Conheci um pouco do trabalho desenvolvido pela maternidade para as mães e gestantes de Nova Iguaçu e estou impressionada. Todos os envolvidos estão de parabéns.



Mamãe Presente



Durante o evento, foi também apresentado o 'Mamãe Presente' para a cantora e para as mães. Desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, o projeto vai promover o acolhimento e dar apoio às mulheres com importantes informações para uma gravidez saudável e para o bom desenvolvimento do bebê. Serão promovidos encontros semanais e quinzenais nos Centros de Referência e Assistência Social (CRAS), onde as gestantes participarão de dinâmicas de grupo, rodas de conversa, palestras, além de outras atividades desenvolvidas pelas equipes do projeto.



As futuras mamães que desejarem participar do projeto devem estar inseridas no cadastro único para programas sociais do governo federal. Também serão atendidas gestantes que são acompanhadas pelo PIPAS (Primeira Infância Protegida na Assistência Social). Para isto, basta se inscrever em um dos CRAS da cidade.