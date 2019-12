Nova Iguaçu - Morador do bairro Marapicu, o aposentado Geraldo Rocha, de 75 anos, levou o neto Antony, de 1 ano, para se divertir num espaço público da região pela primeira vez. Neste sábado, dia 21, o menino brincou no escorregador e no balanço da praça Gilmar Dias (KMA), conhecida como Praça Belga, que foi inaugurada pela Prefeitura de Nova Iguaçu. O local foi totalmente revitalizado e projetado para atender todos os públicos, desde os pequenos até os idosos, que terão à disposição uma academia da terceira idade para atividades físicas.



“Achei que essa praça não fosse sair do papel, mas a realidade hoje é outra. Não tínhamos opção de lazer. Agora dá para toda família se divertir. Vou até sair do sedentarismo e começar fazer exercícios físicos na academia da terceira idade. Ganhamos um espaço para se divertir e também manter a saúde em dia”, comemorou Geraldo.



Além do amplo playground com diversos brinquedos, foi construído um campo de areia para práticas esportivas. Paisagismo, pavimentação dos acessos e colocação de bancos para convivência também fizeram parte do projeto.



“Se a gente não construir área de lazer e convivência para nossas famílias, não temos para onde ir. No próximo ano vamos reformar todas as praças de toda essa região, entre o Conjunto da Marinha e o bairro Grão Pará. Com praças novas podemos investir ainda mais no esporte. Hoje temos 40 núcleos do Grupo Ginástica nos Bairros – Movimento Saúde e Vida e queremos ampliar para 100 no próximo ano”, destacou o prefeito de Nova Iguaçu Rogerio Lisboa.



Ele ainda contou que o atraso de três meses dos salários dos servidores ativos e inativos, deixado pela gestão anterior, o impediu de realizar uma série de investimentos na cidade.



“Com o dinheiro gasto para pagar os salários, dava para fazer 300 praças como esta, e entregaríamos reformadas e ampliadas 141 escolas. O município se recuperou da destruição que deixaram em 2016 e agora vai investir. Vamos fazer pavimentação, entregar viadutos, ciclovias. Iremos fazer recuperação asfáltica de 80 quilômetros de ruas, saneamento, construir unidades básicas de saúde e reabrir as duas unidades 24h”, salientou o prefeito.



Gisele Coelho Costa da Cunha, de 37 anos, viúva de Gilmar Dias da Cunha, o Kama, se emocionou ao participar da inauguração da praça com o nome do marido, líder comunitário que morreu em novembro de 2018, vítima de um câncer.



“Essa praça era o sonho dele. O local era abandonado. Ele não conseguir ver a praça pronta, mas de onde está, deve ter ficado muito feliz. A homenagem é justa. O nome do meu marido está eternizado aqui”, disse ela.



Já neste domingo, dia 22, moradores de Jardim Tropical ganharam uma academia da terceira idade na Praça Tropical. O local também foi revitalizado, ganhando nova pintura.