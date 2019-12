Banda 'Sobre as Ondas' anima baile de pré- réveillon no Shopping Nova Iguaçu

Nova Iguaçu -A banda ‘Sobre as Ondas’ vai agitar o baile A Melhor Idade para Dançar com um toque especial nesta quinta-feira, dia 26, a partir das 18h. Ela vai encerrar o ano com chave de ouro com um pré-réveillon e apresentará no repertório grandes clássicos da dança de salão, sambas-enredos, marchinhas de carnaval e outros estilos musicais.





Os organizadores pedem para o público trajar branco e chamar os amigos e a família para essa festa de fim de ano. Além da banda, os participantes serão brindados com o auxílio luxuoso dos dançarinos do grupo Stravaganza, que estarão lá para bailar com quem quiser.



A apresentação será na Praça de alimentação do Shopping Nova Iguaçu, na Av. Abílio Augusto Távora, 111, bairro da Luz. A entrada é gratuita.