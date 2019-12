Casa da Inovação divulga selecionados para curso de férias

Nova Iguaçu - A Prefeitura divulgou, nesta sexta-feira, dia 27, a lista com os nomes selecionados para o curso de férias da Casa da Inovação, da Secretaria Municipal de Assuntos Estratégicos, Ciência, Tecnologia e Inovação de Nova Iguaçu (SEMACTI).



Foram oferecidas 494 vagas gratuitas para os cursos de programação de games, criação de aplicativos, introdução à robótica, youtuber, inclusão digital 30+ e 60+.

As atividades terão início no dia 13 de janeiro. A lista com os sorteados, bem como o horário das aulas e a unidade, pode ser acessada em: https://drive.google.com/file/d/1r9_PJY6W1D-HR2HRIVIqNH03eCRljsWN/view. Para efetivar a matrícula, o candidato deve comparecer à unidade da Casa da Inovação em que se inscreveu no primeiro dia de aula portando a seguinte documentação, original e cópia: RG, CPF, comprovante de residência do candidato ou responsável legal, declaração escolar ou documento comprobatório de matrícula escolar.Menores de 18 anos que foram contemplados só podem confirmar as inscrições com a presença de seu responsável legal. Quem não se matricular nos primeiros sete dias corridos do início das aulas perderá sua matrícula. As vagas remanescentes vão ser preenchidas pelos classificados para o cadastro de reservas, que serão convocados em até 15 dias corridos após o início das atividades.Os cursos de férias da Casa da Inovação serão realizados entre os dias 13 de janeiro e 8 de fevereiro. As aulas acontecem de segunda a quinta, pela manhã, de 9h as 11h, e a tarde, de 14h as 16h, e aos sábados, de 9h as 12h. Ao final, todos os participantes receberão certificados de conclusão.Centro – SEMACTI – Endereço: Rua Iracema Soares Pereira Junqueira, nº 65 – Centro,Moquetá – Universidade Federal Rural do Estado do Rio de Janeiro – UFRRJ, Campus Nova Iguaçu – Endereço: Av. Governador Roberto Silveira, s/nº, MoquetáJardim Nova Era – Estação Cidadania e Cultura Serra do Vulcão – Rua Leocádio Melo, nº 244 – Jardim Nova EraValverde – CRAS Valverde – Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, nº 4394 – Jardim AlvoradaMorro Agudo – CRAS Estação Morro Agudo – Rua Formosa, 265 – Comendador SoaresGuandu – CRAS Águas de Guandu – Rua da Saudade, nº 18, quadra 09 – ParaísoRancho Novo – Praça da Imperatriz – Rua dos Comerciários, s/n – Dona NeliTinguá – Onda Verde – Rua Nossa Senhora da Conceição, n° 6, Tinguá