FGTS será liberado para os moradores dos bairros mais atingidos pela chuva de granizo

Nova Iguaçu – Moradores dos bairros mais afetados pela chuva de granizo que atingiu Nova Iguaçu no último dia 25 de outubro, poderão sacar parte do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A Prefeitura de Nova Iguaçu conseguiu junto ao Governo Federal, a liberação do benefício para ajudar às famílias na reconstrução de seus imóveis ou bens, danificados após a chuva.



A medida passa a valer a partir do dia 2 de janeiro de 2020, quando começa o cadastro para liberação do valor. O limite de saque será de R$ 6.200 para quem tem saldo e só terão direito os moradores das ruas cadastradas pela Defesa Civil do município. O saque seguirá o calendário de acordo com a data de aniversário do morador. Mais de 90 mil pessoas, dos 20 bairros mais atingidos devem ser beneficiadas.



A Prefeitura de Nova Iguaçu, em parceria com a Caixa Econômica Federal, está montando uma central de atendimento para essas pessoas, que funcionará no galpão do antigo Restaurante Popular da cidade, no Centro, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, até o dia 20 de fevereiro de 2020.



A chuva de granizo atingiu 20 bairros e mais de 1.800 ruas foram cadastradas pela Defesa Civil. Na ocasião, para ajudar os moradores que tiveram suas casas danificadas, a Prefeitura fez a distribuição gratuita de telhas. Foram mais de 200 mil metros de telhas entregues a mais de 7 mil famílias.



A lista completa das ruas avaliadas pela Defesa Civil está disponível no site:







Calendário de pagamento para aniversariantes a partir de :

Janeiro - 2 de janeiro



Fevereiro - 7 de Janeiro



Março - 9 de Janeiro



Abril - 13 de Janeiro



Maio - 15 de Janeiro



Junho - 17 de Janeiro



Julho - 21 de Janeiro



Agosto - 23 de Janeiro



Setembro - 27 de Janeiro



Outubro - 29 de Janeiro



Novembro- 29 de Janeiro



Dezembro - 4 de Fevereiro