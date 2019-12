Prefeitura de Nova Iguaçu termina o ano com salários e 13º pagos

Nova Iguaçu - A Prefeitura de Nova Iguaçu fechará o ano com o salário dos servidores ativos e inativos, além dos pensionista, em dia. A Prefeitura anunciou o pagamento do mês de dezembro já na próxima segunda-feira, dia 30. Ou seja, será pago dentro do próprio mês trabalhado.





Além disto, o 13° foi antecipado e já foi pago. A primeira parcela caiu na conta no dia 14 de novembro e a segunda no último dia 13 de dezembro. Durante todo ano, os salários foram mantidos em dia, pagos no mesmo mês trabalhado ou até o 1° dia útil.

Vale ressaltar que a atual gestão assumiu a Prefeitura quebrada, com três folhas salariais atrasadas, somando uma dúvida de R$ 150 milhões. Todas foram quitadas ainda em 2017, primeiro ano do governo de Rogerio Lisboa.